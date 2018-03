'Exterminador do Futuro – Gênesis' é quinta parte da saga futurista

‘O Exterminador do Futuro’ (1984), de James Cameron, fez época. E já rendeu uma série de TV (‘As Crônicas de Sarah Connor’, 2008) e uma sequência de filmes. O Exterminador do Futuro – Gênesis é o quinto episódio da

saga, que une personagens e tramas antigas a uma nova história em torno de um futuro apocalíptico.

Em 2029, o mundo está em guerra com máquinas. Inteligentes, elas passaram a dominar a humanidade. John Connor (Jason Clarke), líder de uma rebelião humana, pretende destruir o Skynet, sistema inteligente que coordena a escravidão da humanidade.

Na tentativa de impedir o próprio surgimento do sistema, ele manda o soldado Kyle (Jai Courtney) ao passado – ao mesmo 1984 em que Sarah Connor (Emilia Clarke), sua mãe, era ameaçada por androides do futuro, com a missão de matá-la para que John não nascesse e os derrotasse. Nesse passado, Kyle é ajudado por um robô programado para protegê-la (Arnold Schwarzenegger).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com efeitos especiais sofisticados e um enredo que alterna entre o futuro e diferentes passados, o longa consegue manter o espectador situado. No meio tempo, diverte com alguns chavões e bons momentos de pancadaria. Rafael Abreu