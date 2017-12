Extensão Mirada traz para a Capital produções do Festival Ibero-americano de Artes Cênicas de Santos

Após estrear sua programação no litoral paulista, o Mirada – Festival Ibero-americano de Artes Cênicas de Santos promove o Extensão Mirada, com peças na capital.

Entre os destaques, ‘Cuando Todos Pensaban que Habíamos Desaparecido’ (90 min; 14 anos) é apresentada no sábado (17), às 20h, e no domingo (18), às 19h, no Sesc Pompeia (R. Clélia, 93, 3871-7700), pelos mexicanos da Cia. Vaca 35 (foto).

Também nesses dois dias, às 18h, o Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195, 3095-9400) recebe a peça argentina ‘Que Haré Yo con esta Espada?’ (270 min; 18 anos), com direção de Angélica Liddell.

E 3ª (20) e 4ª (21), 20h, no Sesc Ipiranga (R. Bom Pastor, 822, 3340-2000) é a vez de ‘No Daré Hijos, Daré Versos’ (75 min; 14 anos), dirigida pela uruguaia Marianella Morena.

QUANDO: Até 13/11. QUANTO: R$ 12/R$ 40.

Programação completa: mirada.sescsp.org.br