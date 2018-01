Exposições: confira as inaugurações da semana

Foto: divulgação

Djanira – Cronista de Ritos, Pintora de Costumes

A relação de Djanira da Mota e Silva (1914-1979) com a cultura popular brasileira é apresentada em retrospectiva sobre a artista. Feitos entre 1940 e 1979, são 120 obras do acervo do Museu Nacional de Belas Artes, do Rio. Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, Vale do Anhangabaú, 2102-3690. Inauguração: sáb. (3), 11h. 11h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/2/2017.

Alex Flemming

Em 1998, Flemming levou imagens de anônimos ao metrô Sumaré. Agora, o artista faz algo parecido na Biblioteca Mário de Andrade. A fachada recebe uma intervenção com 16 painéis de vidro, nos quais foram impressos novos rostos. R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. Inauguração: sáb. (3). 24h. Grátis. Por tempo indeterminado.

As Ideias Concretas – Poesia 60 Anos Adiante

A mostra lembra os 60 anos da poesia concreta brasileira. Estão reunidas obras e reproduções de trabalhos de grandes nomes do movimento, como Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Inauguração: 6ª (2). 10h/22h (dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 28/2/2017.

Portfólio #1

Em sua nova sede, a Galeria Gravura Brasileira reúne sete artistas na mostra coletiva. Entre eles, estão trabalhos de Teresa Berlinck e Arnaldo Battaglini. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: sáb. (3), 11h/16h. 12h/18h (sáb., 11h/13h; fecha dom.). Grátis. Até 23/2/2017.

Realidades Imaginadas

Parceria entre as galerias Arte 57 e Almeida e Dale, a mostra explora os diferentes usos da fotografia na arte contemporânea por meio de obras de nomes como Miguel Rio Branco e Claudio Edinger. A curadoria é de Denise Mattar. Galeria Arte 57. R. Tatui, 122, Jd. Paulista, 3081-9800. Inauguração: 3ª (6). 9h/19h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 31/1/2017.