Exposição traça panorama da arte latino-americana entre 1960 e 1970

Foto: Divulgação

Em Vizinhos Distantes, uma grande seleção de 250 obras traça um panorama da arte latino-americana, a partir do acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC-USP). Com curadoria de Cristina Freire, a mostra é inaugurada neste sábado (20).

Entre pinturas, esculturas, instalações, fotografias e objetos, é apresentado um recorte da produção artística latina entre as décadas de 1960 e 1970 – período de turbulência política para a região. São trabalhos de nomes importantes, como os argentinos Lucio Fontana e Alfredo Portillos (foto), o cubano Wifredo Lam e o mexicano José Luis Cuevas.

A exposição também conta com o lançamento de um livro sobre a arte latino-americana, além de uma série de atividades paralelas a partir de julho.

ONDE: MAC-USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. QUANDO: 10h/18h (3ª, 10h/21h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (20), 11h. Até 31/7/2016. QUANTO: Grátis.