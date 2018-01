Exposição sobre Steve Jobs é uma das inaugurações da semana em São Paulo

Foto: Jean Pigozzi

Depois de passar pelo Rio, uma exposição sobre a vida de Steve Jobs (1955-2011) chega ao MIS nesta quinta-feira (15). A mostra apresenta a carreira do fundador da Apple em cerca de 200 peças.

Com objetos históricos, vídeos, documentos e fotografias, ‘Steve Jobs, o Visionário’ traz o universo do empresário dividido em seis núcleos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre eles, está o ‘Espiritualidade’, que aborda, por exemplo, sua relação com o budismo. Nele, há ainda uma videoinstalação que explica a origem do nome Apple – ele teria surgido no período em que Jobs seguia uma dieta de ingestão de frutas.

Já o núcleo ‘Inovação’ exibe produtos que lhe renderam sucesso, como o computador Apple 2 e o primeiro iPod. Outra ala é a ‘Sonho’, com exibição de curtas da Pixar.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. QUANDO: Inauguração: 5ª (15). 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). Até 20/8. QUANTO: R$ 10 (3ª, grátis).

Confira outras inaugurações da semana:

Claudio Alvarez

A mostra ‘Sobretempos’ exibe 11 esculturas do artista, sendo oito inéditas. Nas obras, ele faz referências às artes cinética e óptica. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (14). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 12/8.

Foto: Acervo Museu de Arte de Belém

Invenções da Mulher Moderna, Para Além de Anita e Tarsila

A mostra apresenta o papel histórico das mulheres na arte brasileira. São 300 obras de artistas como Antonieta Santos Feio (foto acima), Lygia Pape e Fanny Volks. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (14). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 20/8.

Leonardo Finotti

Cerca de 30 fotografias compõem ‘Coleção de Museus’. Nelas, Finotti registra a arquitetura de museus em países como Suíça, Portugal e Brasil. Galeria Pilar. R. Barão de Tatuí, 389, V. Buarque, 3661-7119. Inauguração: 6ª (9). 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 5/8.

Mariana Pabst Martins

Em ‘Manuscript Replica’, a artista apresenta suas obras dentro de uma instalação. Nos trabalhos, ela aborda as diferentes possibilidades da colagem – de criações bidimensionais a assemblages e lambe-lambes. Senac Lapa Scipião. R. Scipião, 67, 3475-2200. Inauguração: sáb. (10), 11h. 8h30/21h (sáb., 8h30/14h; fecha dom.). Grátis. Até 10/8.

Mostra Diversa

Em sua 2ª edição, a mostra selecionou trabalhos que abordam questões sobre a diversidade, a sexualidade e o gênero. São 17 artistas participantes, entre eles, Rafael Roncato e Victo Grizzo. Museu da Diversidade Sexual. Estação República do Metrô. R. do Arouche, 24, piso mezanino, República, 3882-8080. Inauguração: 4ª (14). 10h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 30/9.

Foto: Dan Galeria

Brecheret: Encantamento e Força

Na mostra, a curadora Daisy Peccinini repassa, em 46 obras, a carreira de Victor Brecheret (1894-1955). Além de esculturas (foto), a mostra reúne desenhos dele, desde 1916 até sua morte. Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083-4600. Inauguração: 6ª (9). 10h/18h (sáb., 10h/ 13h; fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 10/7.

Paulo Bruscky – Performances

Depois de participar da 57ª Bienal de Veneza, o artista leva suas performances à Galeria Nara Roesler. No sábado (10), às 11h, ele apresenta quatro performances. As ações serão gravadas e exibidas na galeria até 29/7. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (10). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 29/7.

Portfolio #3

A coletiva apresenta gravuras, pinturas e fotografias de cinco jovens artistas. São eles: Cláudio Caropreso, Fernando Sato, Higo Joseph, Jeff Chies e Sérgio del Fiol. Galeria Gravura Brasileira+2. R. Ásia, 219, Cerqueira César, 3624-0301. Inauguração: sáb. (10), 13h/17h. 12h/18h (fecha sáb. e dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 5/8.

Renan Marcondes

O artista apresenta a mostra ‘Protetores de Proximidade Humana’, selecionada pela Temporada de Projetos do Paço das Artes. Nela, Marcondes aborda a falta de afeto em vídeos, objetos e textos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: sáb. (10), 15h. 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 16/7.

Roesler Hotel – Pureza É um Mito

O projeto Roesler Hotel convidou o curador Michael Asbury para apresentar uma mostra na Galeria Nara Roesler. Ele investiga a monocromia a partir de obras de 33 artistas – entre eles, Antonio Dias, Laura Vinci e Yoko Ono. Av. Europa, 655, Jd. Europa, 2039-5454. Inauguração: sáb. (10). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 29/7.

Silvio Piesco

Piesco exibe a série ‘Bazares’ pelo programa Nova Fotografia 2017. São dez imagens, feitas pelo fotógrafo em viagens a países como Etiópia, Tailândia e Tibete. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (9). 12h/21h (dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 23/7.

Tempo: Ilusão Imprecisa – Obras de E. M. de Melo e Castro na Coleção da Fundação Serralves

O português Ernesto de Melo e Castro é homenageado na mostra que faz parte da programação do Experimenta Portugal ‘17. O foco é seu trabalho com a poesia experimental, apresentado em livros, documentos e vídeos. Consulado Geral de Portugal. R. Canadá, 324, Jd. América, 3084-1800. Inauguração: 3ª (13). 10h/18h (fecha dom.). Grátis. Até 5/8.

Véio – De Surpresa no Mundo

Em galhos e raízes, Cícero Alves dos Santos, o Véio, faz pequenas intervenções para retratar animais e figuras da cultura popular. A mostra reúne 20 dessas esculturas. Na abertura, às 12h, tem bate-papo com os curadores Ronaldo Brito e Rodrigo Naves. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. Inauguração: sáb. (10). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Fecha 5ª (15). Grátis. Até 12/8.

Especial

AVXLab

Em três dias, cinco artistas residentes do projeto apresentam seus trabalhos multimídia. Entre performances e instalações, estão obras de Letícia Ramos, Caio Fazolin, Henrique Roscoe, Mirella Brandi e Muep Etmo. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (9), 19h/22h; sáb. (10) e dom. (11), 15h/18h. Grátis. Inf.: www.avxlab.org