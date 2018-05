Exposição sobre Rússia contemporânea é uma das inaugurações da semana

+ A Caixa Cultural recebe três novas mostras. A partir de sábado (26), a exposição ‘Labirinto de Amor’, com curadoria de Fernanda Terra, apresenta 30 obras do mineiro Jorge Fonseca. Artista autodidata, que já foi maquinista de trem e marceneiro, ele busca dar novos significados a objetos do cotidiano, salientando seus aspectos afetivos.

Com a proximidade da Copa do Mundo, a exposição ‘O Último Império’, do fotógrafo Serguei Maksimishin, é uma boa oportunidade para conhecer melhor a cultura do país-sede. Nela, são exibidas 65 imagens, captadas nos últimos 20 anos, que retratam a vida contemporânea na Rússia – inclusive com resquícios do antigo sistema soviético.

Já em cartaz com uma mostra no Centro Cultural Fiesp, Mac Adams, conhecido como um dos fundadores da ‘narrative art’, apresenta fotografias, instalações e esculturas em ‘Sombras e Mistérios’. Inspirado por obras de nomes como Arthur Conan Doyle e Alfred Hitchcock, o artista tem a produção marcada pela construção de cenas misteriosas, que transitam entre realidade e ficção. Essas duas mostras serão abertas na 4ª (30) e têm curadoria de Luiz Gustavo Carvalho.

ONDE: Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. QUANDO: 9h/19h (fecha 2ª). Até 29/7. QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS INAUGURAÇÕES

André Parente

Em ‘Kabuletê. Na Tonga da Mironga’, o artista apresenta uma seleção de trabalhos, em diferentes suportes, feitos do fim dos anos 1970 até hoje. Galeria Jaqueline Martins. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 443, V. Buarque, 2628-1943. Inauguração: sáb. (26), 14h/18h. 10h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (31). Grátis. Até 30/6.

Artistas Italianos Coleção Mário de Andrade

Com 25 reproduções do acervo do escritor, a mostra reúne artistas italianos ou descendentes. É o caso de nomes como Franco Cenni, Alfredo Volpi e Anita Malfatti. Casa Mário de Andrade. R. Lopes Chaves, 546, Barra Funda, 3666-5803. Inauguração: 3ª (29). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 4/8.

Com Muito Orgulho

Com curadoria de Franco Reinaudo, a mostra, desenvolvida de modo colaborativo, reúne fotos de paradas LGBT em diversas cidades do mundo. Museu da Diversidade Sexual. R. do Arouche, 24, República, 3882-8080. Inauguração: sáb. (26). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/9.

Darcy Penteado

A Galeria Recorte exibe ‘Proposta para uma Nova Via Crucis’, série de colagens em que o artista (1926-1987) faz uma releitura da Paixão de Cristo. R. Augusta, 829, Consolação, 3368-9824. Inauguração: 4ª (30). 12h/21h (sáb., 11h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/6.

Gilberto Salvador

Na mostra ‘Duas SpherogrÁfias’, o artista apresenta uma série de obras, em diferentes suportes, sendo a maioria inspirada em poemas do espanhol Federico Garcia Lorca. Emmathomas Galeria. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 4ª (30). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 14/7.

Isay Weinfeld

‘Supercalifragilisticexpialidociou’ reúne 16 colagens inéditas do artista, produzidas com objetos que ele vem colecionando ao longo dos anos. Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.416, Pinheiros, 3031-6007. Inauguração: hoje (25). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (31). Grátis. Até 23/6.

Jac Leirner

A mostra ‘Adição’ reúne esculturas, instalação e fotografias em que a artista aborda temas como a compulsão e o consumo. Fortes D’Aloia & Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, Pinheiros, 3032-7066. Inauguração: sáb. (26), 11h/14h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (31). Grátis. Até 28/7.

Paradoxo(s) da Arte Contemporânea: Diálogos Entre os Acervos do Mac USP e do Paço das Artes

O Paço das Artes não possui uma coleção de obras – seu acervo é formado por arquivos que registram ações organizadas pela instituição. Assim, a ideia da mostra é apresentar artistas que desenharam a sua história e que também fazem parte do acervo do MAC, caso de Regina Silveira, Rosângela Rennó e Alex Flemming. Mac USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, Ibirapuera, 2648-0254. Inauguração: sáb. (26), 11h. 10h/21h (fecha 2ª). Grátis. Até 5/8.

Robert Musil em Letra e Imagem

A mostra reúne 17 gravuras criadas por Maria Tomaselli, Marcos Sanches e Raúl Cassou, que ilustram a edição brasileira da obra ‘Uniões’, do escritor austríaco. A curadoria é de Kathrin Rosenfield, cotradutora do livro. Casa Guilherme de Almeida. R. Cardoso de Almeida, 1.943, Sumaré, 3673-1883. Inauguração:

3ª (29). 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 31/7.

Simon Evans™

Conhecido por trabalhos de colagens com fragmentos de papel, textos e imagens, o duo formado pelo britânico Simon Evans e pela americana Sarah Lannan exibe cerca de 15 obras inéditas em ‘Shopping Chão’. Fortes D’Aloia & Gabriel. Galpão. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. Inauguração: sáb. (26), 15h/18h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Fecha 5ª (31). Grátis. Até 28/7.

Vazios Povoados

A mostra imersiva, que ocupa dois andares do Farol Santander, reúne instalações do inglês Haroon Mirza e da dupla brasileira Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti. R. João Bricola, 24, Centro, 3553-5627. Inauguração: 3ª (29). 9h/ 20h (dom., 9h/18h; fecha 2ª). R$ 20. Até 9/9.