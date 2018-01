Exposição no Tomie Ohtake explora várias fases da obra de Pablo Picasso

Em sua trajetória, Pablo Picasso (1881-1973) foi ‘muitos’ – pintor, escultor, ceramista e gravador, como também um artista de diferentes fases. Além de seus famosos períodos azul (1903-1905) e rosa (1905-1906), ele fundou o cubismo (ao lado de Georges Braque), criou obras neoclássicas, citou pintores como Ingres, bebeu do surrealismo, até desenvolver um estilo único como nenhum outro gênio do século 20.

A retrospectiva Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem, que abre no domingo (22), no Instituto Tomie Ohtake, apresenta para o público brasileiro toda a versatilidade do espanhol por meio de um conjunto de 153 trabalhos. Só do artista, são 116 obras, que perpassam sua produção desde os seus 14 anos (com o quadro ‘L’Homme à la Casquette’, de 1895) até chegar a criações datadas de 1972. Mas a exposição também reúne filmes – entre eles, ‘Le Mystère Picasso’ (1956), de Henri-Georges Clouzot – e fotografias, como a série de Dora Maar (uma das mulheres de Picasso), que documenta a realização da histórica pintura ‘Guernica’, em 1937 – curiosamente, a obra foi exposta na 2.ª Bienal de São Paulo, em 1953.

“A mostra tem um percurso cronológico para facilitar o entendimento do processo de trabalho de Picasso”, diz Emilia Philippot, curadora da retrospectiva e da equipe curatorial do Musée National Picasso-Paris.

São do museu parisiense, afinal, todas as peças selecionadas para a exposição – e a especialidade da instituição francesa é ter seu acervo formado por trabalhos que o artista guardou consigo durante sua vida. “Esses ‘Picassos de Picasso’, diretamente saídos de seus ateliês, são um testemunho excepcional e, ao mesmo tempo, uma fonte de reavivados questionamentos em torno do gênio picassiano”, afirma Emilia Philippot.

Com ‘Picasso: Mão Erudita, Olho Selvagem’, que tem itinerâncias previstas para o Rio e Santiago, no Chile, o público poderá ver portanto algumas obras-primas do espanhol, como seu autorretrato de 1906; estudos para a pintura ‘Les Demoiselles d’Avignon’ (1907), considerada marco do cubismo; o conjunto de 18 criações cubistas em diferentes técnicas; o guache neoclássico ‘Deux Femmes Courant sur la Plage’ (1922), e ‘O Beijo’ (1969). Camila Molina

Serviço: Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Inauguração: dom. (22). R$ 12. Até 14/8.