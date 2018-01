Exposição destaca a arte do povo indígena Huni Kuin

A exposição Una Shubu Hiwea – Livro Escola Viva do Povo Huni Kuin do Rio Jordão destaca a arte, a história e a sabedoria dessa etnia indígena, habitante da floresta amazônica do Acre. Desenvolvida colaborativamente por pajés, pela editora Anna Dantes, pelo artista Ernesto Neto e pela equipe do Itaú Cultural, a mostra ocupa dois andares do instituto com criações dos indígenas.

Em um deles, intitulado ‘Rios’, há itens como cerâmicas, cestaria, tecelagens e outras artes feitas para a exposição. Já no piso ‘Jiboia’ são exibidos vídeos com registros aéreos de seu território e um documentário de Camilla Coutinho Silva sobre as tradições da etnia. Nas paredes dos dois andares, há também uma série de pinturas feitas por seus integrantes.

ONDE: Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: Inauguração: 5ª (7). 9h/20h30 (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Até 13/2/2018. QUANTO: Grátis.