Exposição de Luiz Sacilotto é uma das inaugurações da semana

Obra de Luiz Sacilotto. Foto: divulgação

Sacilotto – Em Ressonância

Um conjunto de trabalhos em papel de Luiz Sacilotto foi doado recentemente ao Instituto de Arte Contemporânea. Agora, uma mostra exibe 60 obras do artista, além de alguns de seus contemporâneos, como Waldemar Cordeiro. IAC. R. Dr. Álvaro Alvim, 90, V. Mariana, 3255-2009. 10h/20h (sáb., 10h/ 16h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (31). Grátis. Até 10/12.

II Coletiva do Acervo Graphias

A Graphias Casa da Gravura apresenta um recorte de seu acervo na mostra. São expostos trabalhos de Maria do Carmo Carvalho, Ana Alice Francisquetti, Nori Figueiredo e Sergio de Moraes. R. Joaquim Távora, 1.605, V. Mariana, 5539-1358. 13h/18h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (27), 14h/18h. Grátis. Até 1º/10.

Falves Silva

Em ‘Sinais’, o artista apresenta obras feitas entre 2006 e 2007. É uma série de colagens em papel cartão, inspiradas em um texto de Décio Pignatari. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Cerq. César, 3062-3576. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 6ª (26). Grátis. Até 30/12.

Giorgio Galli

Organizada pelo Istituto Italiano de Cultura, a mostra ‘A Prática da Arte – O Futuro Possível’ leva

24 pinturas e duas esculturas do italiano ao Mosteiro de São Bento. Nas obras, Galli buscou inspiração na simbologia religiosa e na arte sacra. Lgo. de São Bento, s/nº, Centro, 3328-8799. 10h/17h (fecha dom.). Inauguração: sáb. (27), 11h. Grátis. Até 8/10.

Gravura de Santidio Pereira. Foto: divulgação

Galeria Estação

Com a xilogravura (acima), Santidio Pereira cria paisagens e figuras que remetem a sua infância no Piauí. Com curadoria de Rodrigo Naves, essas obras estão na Galeria Estação, que também recebe um recorte do acervo de Celma Albuquerque. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813-7253. 11h/19h (sáb., 11h/ 15h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (31). Grátis. Até 15/10.

In Between

A partir da obra de Lygia Clark, a curadora Luisa Duarte selecionou trabalhos de outros 15 artistas que dialogam com a mineira. São criações de nomes como Rodrigo Cass, André Komatsu e Paloma Bosquê. Galeria Bergamin & Gomide. R. Oscar Freire, 379, lj. 1, Jd. Paulista, 3853-5800. 10h/19h (sáb., 10h/15h; fecha dom.). Inauguração: 5ª (1º). Grátis. Até 1º/10.

Prêmio Mundie de Fotografia

Selecionados entre 350 inscritos, os oito vencedores do prêmio expõem seus trabalhos. São obras dos fotógrafos Nathalie Bohm, Ilana Lichtenstein, Fabiano Rodrigues, Marcelo Costa, Érico Toscano, Estefania Gabin, Alexandre Furcolin e Jazzie Moyssiadi. DOC Galeria. R. Aspicuelta, 145, V. Madalena, 2592-7922. 14h/19h (sáb., 12h/17h; fecha dom.). Inauguração: 4ª (31). Grátis. Até 10/9.

Vanguarda Brasileira dos Anos 1960

Em 2015, a Pinacoteca recebeu, em regime de comodato, 178 obras da Coleção Roger Wright. A mostra Vanguarda Brasileira dos Anos 1960 exibe um recorte de 80 peças desse acervo, com nomes como Nelson Leirner e Cildo Meireles. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). Inauguração: sáb. (27), 11h. R$ 6 (sáb., grátis). Até 2019.

Sempre Algo Entre Nós

É a segunda mostra do projeto Estou Cá, do Sesc Belenzinho. Nela, a curadora Galciani Neves investiga a relação entre o público e a arte a partir de obras de artistas como Jorge Menna Barreto, Marilá Dardot e Jaime Lauriano. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 11h/21h (dom. e fer., 11h/19h30; fecha 2ª). Inauguração: 5ª (1º). Grátis. Até 30/10.

Thiago Bortolozzo

O artista monta a instalação ‘Habitar’. Nela, Bortolozzo utiliza estruturas de palafita para fazer uma referência aos rios que passam sob São Paulo. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5067. 11h/20h (sáb., 11h/19h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: sáb. (27). Grátis. Até 7/10.