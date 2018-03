Exposição de Germana Monte-Mór está entre as inaugurações da semana

Germana Monte-Mór

Nascida no Rio de Janeiro, em 1958, a desenhista, pintora e escultora teve a trajetória marcada, a partir do fim dos anos 1980, por trabalhos com asfalto e argila sobre papel. Um exemplo de que a busca por novos materiais foi sempre uma constante em sua carreira. Agora, a Galeria Estação apresenta a mostra ‘Percursos da Imaginação’, com 40 pinturas em que a artista prioriza cores mais luminosas.

Sob curadoria de Rodrigo Naves, são criações feitas nos últimos dois anos, com asfalto e tinta a óleo sobre suportes como papel, linho ou tela. As obras recentes têm mais leveza, em detrimento das construções ásperas, com jogos de luz e sombras, que marcavam aquela sua produção mais conhecida. Galeria Estação. R. Ferreira de Araújo, 625, Pinheiros, 3813- 7253. Inauguração: 4ª (25). 11h/19h (sáb., até 15h; fecha dom.). Grátis. Até 9/12.

Ensaio de Tração

A mostra reúne vídeos dos brasileiros Cao Guimarães, Cinthia Marcelle, Tiago Mota Machado, Janaina Wagner, Marcellvs L. e Wagner Morales. Em comum, os trabalhos se alternam entre o documental e a ficção. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (21), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 12/3/2018.

50 anos Poema/Processo: Uma Vanguarda Semiológica

A mostra leva a dois locais obras de nomes como Décio Pignatari e Paulo Bruscky, expoentes do movimento originado do concretismo. Galeria Superfície. R. Oscar Freire, 240, Jd. Paulista, 3062-3576. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 8h/19h. Inauguração: sáb. (21), 14h. Grátis. Até 16/12.

Bruno Vieira

Com curadoria de Diógenes Moura, o fotógrafo exibe 18 registros de ruínas e edificações abandonadas. Espaço 321 Jacarandá. R. Coronel Melo Oliveira, 783, Perdizes, 2359-4247. Inauguração: 4ª (25). 10h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 15/12.

Ernesto Neto

Em ‘O Sagrado É Amor’, o artista carioca apresenta trabalhos inéditos, entre esculturas ‘vestíveis’, fotos e uma instalação. Fortes D’Aloia e Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. Inauguração: sáb. (21), 15h. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2/12.

Hiatus: a Memória da Violência Ditatorial na América Latina

A mostra reúne oito artistas em torno do tema. Entre as obras, há instalações, intervenções em fotografias e vídeo de nomes como Andreas Knitz, Marcelo Brodsky e Jaime Lauriano. Memorial da Resistência. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (21), 11h. 10h/18h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 13/3/2018.

Kazuo Wakabayashi

A mostra reúne, entre pinturas e gravuras, cerca de 25 obras da produção mais recente do pintor nipo-brasileiro. Sociarte. Av. Dr. Arnaldo, 1.324, Sumaré, 3672-9952. Inauguração: 6ª (20). 9h/17h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 28/10.

Kilian Glasner

Em ‘Natureza Incontornável’, o recifense apresenta desenhos hiper-realistas concebidos depois de um retiro de quatro meses na região da Chapada Diamantina, na Bahia. Galeria Lume. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. Inauguração: 4ª (25). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 25/11.

Marcelo Cidade e Eduardo Basualdo

O museu recebe duas mostras, com curadoria de Cauê Alves. Em ‘Subtotal’, Cidade apresenta 15 obras com objetos inusitados, como espelhos quebrados e uma ratoeira de mármore, que fazem referência à arquitetura e à decoração de instituições como o Superior Tribunal Federal. Em ‘Arena’, Basualdo, ocupa o espaço com barreiras de metal e grades que desafiam a circulação. MuBE. R. Alemanha, 221, Jd. Europa, 2594-2601. Inauguração: sáb. (21), 11h. 10h/18h (fecha 2ª). Grátis. 26/11.

Marcius Galan

No jardim da casa-museu, o artista exibe a instalação ‘Penetra’, um portão de lanças idêntico ao do espaço, que convida o público a testar suas percepções. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43,

Jd. Europa, 3897-3232. Inauguração: sáb. (21), 12h. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 17/12.

Maristela Giassi

A fotógrafa exibe 16 imagens, nas quais retrata índios de cinco aldeias brasileiras. Inn Gallery.

R. Dr. Melo Alves, 138, Cerqueira César, 2659-0630. Inaguração: 6ª (20). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 2/11.

Michael Drumond

A mostra traz 20 obras, em técnica que une pintura e fotografia, em que o artista explora seu interesse por temas psicológicos. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. Inauguração: hoje (20). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 25/11.

Ricardo Franzin

O artista exibe 18 telas com tinta acrílica, usando a técnica de monotipia, que trazem temas como nações, tribos e gêneros. Myllery. Av. Brig. Faria Lima, 2.631, Jd. Paulistano, 3120-6440. Inauguração: 2ª (23). 10h/17h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 17/11.

Sandra Mazzini

A mostra traz dez pinturas figurativas da artista paulistana, cuja obra costuma retratar universos bucólicos. Janaina Torres Galeria. R. Joaquim Antunes, 177, Pinheiros, 2367-9195. Inauguração:

2ª (23). 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 16/12.

Wagner Almeida

O fotógrafo apresenta 33 imagens, escolhidas pelo curador Diógenes Moura, que retratam ocorrências policiais na região de Belém. Utópica. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. Inauguração: 2ª (23). 11h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 20/12.

Walter Firmo

‘Um Passeio Pela Nobreza’ reúne 14 fotografias, nas quais ele retrata artistas como Cartola, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara. Galeria Mario Cohen. R. Joaquim Antunes, 177, Jd. Paulistano, 3062-2084. Inauguração: 6ª (20). 11h/19h (sáb., até 15h; fecha dom. e fer.). Grátis. Até 18/11.