Exposição com artistas da pop art está entre as inaugurações da semana

Frauenpower

Com 32 obras ligadas à pop art, a mostra aborda o imaginário em torno do corpo feminino. Andy Warhol, Nelson Leirner, Anna Maria Maiolino e Carlos Vergara (foto) estão entre os artistas expostos. Galeria Houssein Jarouche. R. Estados Unidos, 2.205, Jd. América, 3061-0690. Inauguração: 2ª (18). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Grátis. Até 18/11.

Bestiário

Com obras da Coleção de Arte da Cidade e de acervos convidados, a mostra trata de humanidade e animalidade a partir de 30 artistas. Entre eles, Tarsila do Amaral (foto), J. Borges, Maria Bonomi e Tunga. CCSP. Sala Tarsila do Amaral. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: sáb. (16), 15h. 10h/20h (sáb. e dom., até 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/11.

Adriana Rocha

Com pinturas, desenhos e objetos sobre memória e contemplação, ‘Still Life’ ilustra a rapidez com que tudo é descartado no mundo moderno. Rabieh Galeria. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Cerqueira César, 3062-7173. Inauguração: 2ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 14/10.

Barragem///SP

Criada por um coletivo de cinco profissionais de arquitetura e design, a instalação retrata como São Paulo seria se ficasse para sempre alagada, refletindo sobre mudanças climáticas. Oficina Cultural Oswald de Andrade. R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3221-4704. Inauguração: 6ª (15). 9h/21h (sáb., 10h/18h; fecha dom.). Grátis. Até 28/10.

A Beleza É Metafísica na Pintura de Lúcia Glaz

A individual apresenta 28 pinturas que remetem ao silêncio. A ideia de Lúcia é retratar uma ‘terceira dimensão’, e explorar um clima de repouso e reflexão. Galeria Berenice Arvani. R. Oscar Freire, 540, Cerq. César, 3088-2843. Inauguração: 6ª (15). 10h/19h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 13/10.

Daniel Acosta

O artista criou para o Octógono uma plataforma redonda de madeira – com oito metros de diâmetro e dez centímetros de altura – que gira lentamente ao redor de seu eixo. O público poderá ficar de pé ou sentado sobre a estrutura, que causa a impressão de estar parada. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Inauguração: sáb. (16), 11h. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 5/2/2018.

Fabiano Al Makul

Composta por 30 fotografias com elementos de sombra e luz, a mostra retrata detalhes do cotidiano – como a pintura desgastada no asfalto e uma cadeira vazia. Lombardi Galeria. R. Joaquim Antunes, 187, Jd. Paulista, 2528-0409. Inauguração: 5ª (21). 10h/19h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 22/10.

Lucas Rafael

A série ‘Álbum de Família’ retrata a simplicidade de uma família do interior paulista, que vive em situação precária. A mostra integra o programa Nova Fotografia 2017. MIS. Nicho. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 6ª (15). 10h/21h (dom., 9h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 29/10.

Olhar Polônia – Novo Design Gráfico

A mostra apresenta os principais projetos do design gráfico polonês contemporâneo. São 70 cartazes, 50 publicações e 20 capas de disco, produzidos por mais de 20 designers e estúdios. Instituto Tomie Ohtake. R. Coropés, 88, Pinheiros, 2245-1900. Inauguração: 4ª (20). 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até 29/10.

Pedro Reyes

Em esculturas de pedra, concreto, bronze e ferro forjado, o mexicano aborda temas ligados a fantasias individuais e aspirações coletivas. Galeria Luisa Strina. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. Inauguração: 3ª (19). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Grátis. Até 21/10.

Rodrigo Sassi

Transformando madeira e concreto armado em peças que se expandem e se ‘contorcem’, o artista exibe instalação sobre o crescimento das grandes metrópoles. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Inauguração: sáb. (16). 10h/20h (sáb. e dom, até 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 26/11.

Sandra Gamarra

A artista peruana questiona o papel histórico das fotografias de paisagens peruanas e brasileiras, publicadas pela imprensa, com a justaposição de várias imagens. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. Inauguração: 6ª (15). 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 28/10.

Satoyama

O fotógrafo Sergio Coimbra e o chef Yoshihiro Narisawa viajaram ao Japão para retratar sua gastronomia. Em 80 imagens, objetos e vídeos, exibem curiosidades descobertas na empreitada. Japan House. Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900. Inauguração: 3ª (19). 10h/22h (dom., até 18h; fecha 2ª). Grátis. Até 12/11.