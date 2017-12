Exílio de Axl Leskoschek no Brasil é tema de mostra

Foto: divulgação

Para fugir do nazismo na Europa, o austríaco Axl Leskoschek (1889-1976) mudou-se para o Brasil na década de 1940. Seu período de exílio e as influências da cultura brasileira em sua obra são o mote de uma mostra que inaugura neste sábado (19), na Dan Galeria.

Com cerca de 160 criações, ‘Os Anos de Brasil de Axl Leskoschek: 1940-1948’ lembra seu trabalho como gravador. A curadoria de Peter Cohn e José Neistein reuniu, por exemplo, 35 xilogravuras que Leskoschek produziu para as edições brasileiras dos livros de Dostoievski. Também há outras ilustrações, como as para ‘Romanceiro Brasileiro’, de Ulrich Becher.

Na abertura, às 11h30, haverá uma mesa-redonda com José Neistein e o artista Sérgio Fingermann.

ONDE: Dan Galeria. R. Estados Unidos, 1.638, Jd. Paulista, 3083- 4600. QUANDO: 10h/18h (sáb., 10h/13h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (19), 10h/14h. Até 9/4. QUANTO: Grátis.