Eventos dedicados ao vinho reúnem dezenas de produtores na capital

Foto: Larissa Fin

A 5ª edição do Vinho na Vila (foto) reúne 12 vinícolas brasileiras no Armazém da Cidade, para degustação de brancos, tintos e espumantes. Entre as atrações, shows de jazz e pisa da uva. R. Medeiros de Albuquerque, 270, V. Madalena. 6ª (9) e sáb. (10), 12h/21h; dom. (11), 12h/20h. R$ 80/R$ 100.

Mais de 400 rótulos de 64 produtores portugueses serão apresentados durante o evento Vinhos de Portugal, no Shopping JK Iguatemi. A programação inclui cursos e degustações (R$ 190, por atividade). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. 6ª (9), 12h/22h; sáb. (10), 10h/22h30; dom. (11), 10h/22h. Grátis.

Foto: Camila Calicchio

O Le Vin Bistrô é uma das casas que integram o Roteiro Trapiche, até 7/7, com menus de dois ou quatro tempos harmonizados com diferentes rótulos do vinho argentino Trapiche (foto), por R$ 90, R$ 140 ou R$ 190. Al. Tietê, 184, Jd. Paulista, 3081-3924. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h; dom., até 23h).