Eventos comemoram os 460 anos da Mooca neste fim de semana

Para comemorar os 460 anos da Mooca, o tradicional bairro paulistano recebe dois eventos neste fim de semana.

Clube Juventus

Na manhã de sábado (13), o clube organiza uma partida de futebol de confraternização com atletas da região. Enfrentam-se em campo a Seleção do Juventus e a Seleção da Mooca. Estádio Conde Rodolfo Crespi. R. Javari, 117, Mooca, 2271-2000. Sáb. (13), 10h. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.

Museu da Imigração

No mesmo dia, o museu inaugura uma mostra sobre a história do bairro, com fotografias e objetos, a exposição fica em cartaz até o dia 31/8. R. Visconde de Parnaíba, 1316, Mooca, 2692-1866. 9h/17h (dom. e fer., 10h/17h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (13). R$ 6 (sáb., grátis).

Confira outros passeios para o fim de semana:

Festa da Nossa Senhora Achiropita

Em sua 90ª edição, a tradicional festa ocupa as ruas do Bexiga todos os fins de semana de agosto. Das barraquinhas, saem deliciosas comidas italianas, como a famosa focaccia. Shows e atrações típicas também estão na programação. Ruas 13 de Maio, São Vicente e Dr. Luiz Barreto, Bexiga, 3106-7235. Sáb., 18h/0h; dom., 17h30/ 22h30. Grátis. Até 4/9.

Festival Gastronômico Nordestino

Sarapatel, vatapá e moqueca de sururu estão entre os pratos típicos servidos por até R$ 10, no evento de aniversário do Centro de Tradições Nordestinas. R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Sáb. e dom., 12h/22h. A partir de sáb. (13). Grátis. Até 4/9.

Festa da Independência da Bolívia

O evento que celebra a Independência da Bolívia começa com uma homenagem a Simón Bolívar. Depois, a programação segue com grupos folclóricos (foto) e feira de gastronomia e artesanato. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (13) e dom. (14), 9h45/19h. Ingresso: 1 kg de alimento não perecível.

Do Semba ao Samba

Até setembro, Antonio Nóbrega comemora o centenário do samba no projeto , com ampla programação. Nos próximos sábados (13 e 20/8), às 16h, por exemplo, as ‘Sambadas’ convidam o público a dançar e cantar com o multiartista. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (13) a 2/9. Programação: bit.ly/SamNobr

Sarau Poesia sem Quartel

Em memória à resistência durante a ditadura militar, o sarau reúne escritores e poetas que viveram no período de repressão para interpretar suas obras da época. Entre eles, estão nomes como Celso de Alencar, Hamilton Faria e Dalila Teles Veras. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Sáb. (13), 19h. Grátis.