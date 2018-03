Evento na Paulista reúne atrações gratuitas em centros culturais neste domingo

Primeira edição do evento Paulista Cultural promove atividades em centros culturais da avenida, com intercâmbio de programações

Neste domingo (11), quem visitar a Avenida Paulista terá um incentivo para percorrer (e aproveitar) os diferentes centros culturais sediados na via. Promovida por seis instituições – Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House e Masp – a Paulista Cultural propõe um dia inteiro de atividades gratuitas nesses e em outros nove espaços da região, com alguns deles abrigando parte da programação de outros. A iniciativa é inspirada no Museum Mile, projeto que reúne museus da 5ª Avenida, em Nova York. “A Paulista vem se assumindo, cada vez mais, um espaço de arte e cultura”, avalia Débora Viana, gerente de cultura da Fiesp. Segundo ela, a expectativa é de que o evento se torne fixo no calendário da cidade e consolide um circuito entre as instituições participantes. Informações: bit.ly/avpaulistacult

MASP

Entre os destaques da programação, o museu vai receber, às 14h e às 15h, um workshop, promovido pela Japan House, da técnica tradicional furoshiki, utilizada para embalar presentes e transportar objetos. Para participar, é preciso fazer inscrição uma hora antes, na recepção do local. Além disso, das 10h às 17h, seu vão-livre será palco para oficinas e shows gratuitos ligados ao tema ‘histórias afro-atlânticas’, eixo da programação deste ano do museu.

Um espaço chamado ‘Ilha de Música’, por exemplo, contará, ao longo do dia, com músicos que conduzirão uma interação com a musicalidade afro-brasileira, apresentando ao público diversos instrumentos de percussão. Entre os shows, destaque para o da sambista Geovana, às 16h30. Durante todo o dia, o Masp terá entrada gratuita. Aliás, é uma boa oportunidade para visitar as novas exposições dedicadas a Aleijadinho e Maria Auxiliadora. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959.

CENTRO CULTURAL FIESP

O centro cultural recebe, às 11h30, uma apresentação de contos japoneses promovida pela Japan House. A atividade traz a técnica do kamishibai, com o uso de desenhos feitos em cartões sequenciais. Às 16h, o músico Almir Sater faz show com grandes sucessos de sua carreira, em uma homenagem à música caipira brasileira. Já às 19h, a companhia circense LaMínima apresenta o espetáculo ‘Pagliacci’ (80 min; livre; foto), com ingressos distribuídos na hora, na bilheteria do teatro. Ao longo do dia, também é possível conferir as mostras ‘Circonjecturas’, de Rafael Silveira’, e ‘São Paulo: Sinfonia de uma Metrópole’, de Theodor Preising, ambas em cartaz no local. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439.

+ O Caixa Belas Artes fará três exibições especiais em 35mm. A primeira, às 14h40, é do infantil ‘As Bicicletas de Belleville’, de Sylvain Chomet. Em seguida, às 16h10, é a vez de ‘O Invasor’, de Beto Brant, que mostra pontos icônicos de São Paulo. A última sessão, às 18h10, é de ‘Gritos e Sussurros’, de Ingmar Bergman, primeira homenagem do ano ao centenário do sueco. Os ingressos custam R$ 2. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781.

+ O Instituto Cervantes realiza, das 10h às 18h, mais uma edição da Feira Relâmpago, evento que reúne publicações independentes de língua espanhola. Às 14h, o espaço recebe uma mesa redonda que discute a participação das mulheres no mundo editorial. Haverá também oficinas dedicadas às áreas de bordado (10h30), encadernação (12h) e criação de lambe-lambe (16h). Av. Paulista, 2.439, metrô Paulista, 3504-1000.

+ Das 12h30 às 15h30, o Mirante 9 de Julho recebe uma oficina de adereços para a cabeça ministrada pela educadora e estilista Cynthia Mariah. Na sequência, o artista visual Denis Nunes conduz uma oficina de tecelagem a partir da técnica de macramé. Para finalizar a programação especial, às 19h, a dupla Carolina Zingles e Nuvens faz show que traz repertório de jazz, rock e blues. R. Carlos Comenale, s/nº, metrô Trianon-Masp, 3111-6330.

CASA DAS ROSAS

Das 14h às 18h, uma ‘sericleta’ do Instituto Moreira Salles (IMS) vai estacionar na Casa das Rosas. O público é convidado a acompanhar (e experimentar) o processo manual dessa unidade móvel de impressão em serigrafia. Entre as atividades promovidas pelo próprio espaço, às 10h, haverá apresentação do Coral da Casa das Rosas, com canções inspiradas em poemas de autores brasileiros. Às 10h30, uma feira de livros com editoras dedicadas à literatura ocupa o local, com descontos de 20%. Conduzida por Kiara Terra, a atividade ‘Histórias Colaborativas’ (foto), às 15h, é outro destaque. No encontro, pais e filhos são convidados a partilhar vivências. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986.

JAPAN HOUSE

+ O espaço recebe a Casa das Rosas, às 16h, para a atividade ‘Polvos Poéticos’, inspirada na antiga brincadeira de telefone sem fio. Nela, atores do Grupo Sensus declamam haicais japoneses (pequenos poemas traduzidos por Haroldo de Campos e Guilherme de Almeida) para serem ouvidos por seis pessoas simultaneamente. Entre os destaques da programação promovida pelo próprio centro cultural, está uma performance do japonês Takesada Matsutani. Artista multimídia nascido em 1937, ele executa ‘Action São Paulo’ a partir das 13h. No dia, o público poderá conferir duas obras suas feitas com grafite: ‘Stream São Paulo’ e ‘Project-2’. A partir das 15h30, o local recebe a mesma atividade que leva ao Centro Cultural Fiesp: uma contação de histórias com a técnica kamishibai, que traz os contos infantis ‘O Cozinheiro’ e ‘Chapéus para os Jizos’ (retirar ingresso 1h antes). Av. Paulista, 52, metrô Brigadeiro, 3090-8900.

+ Durante todo o domingo (11), o Espaço Itaú de Cinema terá ingressos ao valor único de R$ 18 para todas as sessões. ‘Trama Fantasma’, ‘Me Chame Pelo Seu Nome’ e ‘Lady Bird’ são alguns dos filmes que estão em cartaz no local. R. Augusta, 1.475, metrô Consolação, 3288-6780.

+ O Cinearte também terá preço especial de ingressos. As entradas para todas as sessões sairão pelo valor único de R$ 13,50. Confira os horários dos filmes que estão em cartaz nos complexos no Guia de Cinema do Divirta-se. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696.

+ No Teatro Gazeta, todas as atrações em cartaz no dia do evento (11) terão desconto de 30% nos ingressos. Uma das opções, às 18h, é ‘Morte Acidental de um Anarquista’ (80 min; 12 anos), comédia do italiano Dario Fo, com Dan Stulbach no elenco. Av. Paulista, 900, metrô Trianon-Masp, 3253-4102.

ITAÚ CULTURAL

+ Em uma ação promovida pelo Masp, o local recebe, às 14h, às 15h e às 16h, aulas de dança de ritmos como dancehall, afrohouse e kuduro, ministradas por Fabi Silva e Gabi Ziriguidum (inscrições a partir das 13h30). Das 14h às 17h, a artista Lívia Mattos (foto) interpreta ‘A Sanfonástica Mulher Lona’. Vestida de lona de circo, ela caminha entre o público do piso térreo tocando sanfona. No mesmo horário, no Cantinho da Leitura, 30 publicações do acervo infantojuvenil da biblioteca do Itaú Cultural ficarão disponíveis para leitura. Também haverá contação de histórias em diferentes pontos do térreo. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776.

INSTITUTO MOREIRA SALLES

Das 15h às 17h30, o artista Rafael Silveira, que está em cartaz no Centro Cultural Fiesp com a mostra ‘Circonjecturas’, ministra a oficina ‘Autodesretratos’, em que os participantes fazem autorretratos com recortes e colagens. São apenas 15 vagas, por isso, haverá distribuição de senhas a partir das 14h30. Às 11h e às 15h, o próprio IMS promove oficinas, abrindo seu ateliê e seu laboratório para atividades fotográficas experimentais de cianotipia (distribuição de senhas 30 minutos antes). Às 11h, a Japan House também leva uma atração ao local: um duo de shamisen e taikô executado pelos músicos Yuzo Akahori e Yoohey Kaito. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120.

+ Neste fim de semana, duas mostras fotográficas ocupam o Espaço Cultural Conjunto Nacional – uma localizada na fachada do edifício e outra, nas galerias internas. Ambas trazem registros dos principais espaços culturais da Avenida Paulista feitos por um grupo de fotógrafos. O espaço recebe também show de rap (12h e 16h) e de dança contemporânea (13h e 15h) com temática relacionada à via. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3179-0000.

+ A Livraria Cultura será espaço para uma homenagem à obra de José Saramago e Jorge Amado, que contará, a partir das 16h, com bate-papo entre Pilar Del Río, Paloma Jorge Amado e Lilia Schwarcz, além de sessão de autógrafos do livro ‘Com o Mar Por Meio – Uma Amizade em Cartas’, com correspondências entre os dois. O local também terá, a partir das 11h, oficinas e contações de histórias infantis. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4033.

+ Localizado dentro da Livraria Cultura, o Teatro Eva Herz recebe, às 11h, uma aula gratuita de teatro para crianças e jovens promovida pela Escola Mutatis. Com sessão às 18h, a peça ‘Os Vilões de Shakespeare’ (65 min; 12 anos), estrelada por Marcelo Serrado e dirigida por Sergio Módena, terá 80 ingressos gratuitos distribuídos na bilheteria duas horas antes. O espetáculo segue em cartaz até 29/4. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059.

+ A Fnac Brasil realiza uma série de atividades infantis, como uma oficina de aviões de papel (14h) e outra de brinquedos (17h), além de diferentes sessões de contação de histórias (12h e 16h) – todas no Espaço Kids. Para os adultos, às 16h, no Espaço Casa&Design, terá uma oficina de culinária que ensinará o preparo de receitas como o de macarrão de abobrinha. Av. Paulista, 901, metrô Trianon-Masp, 2123-2000.