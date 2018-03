Evento gratuito no MIS homenageia Renato Russo

Foto: Divulgação

O sábado (25), no MIS, será de homenagens ao músico Renato Russo, com programação gratuita de cinema, música e literatura.

Entre as atrações, há exibição dos filmes ‘Faroeste Caboclo’ (2013) e ‘Rock Brasília – Era de Ouro’ (2011), além do lançamento do livro ‘Só Hoje e Para Sempre’ – que traz o diário do cantor durante seu período em uma clínica de reabilitação. Para encerrar o dia, um pocket show com Gui Lopes e Kadu Lambach.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

ONDE: MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777.

QUANDO: Sáb. (25), 14h. Programação e horários: mis-sp.org.br

QUANTO: Grátis.