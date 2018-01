Eva Wilma e Nicette Bruno estrelam primeira montagem teatral de ‘O Que Terá Acontecido a Baby Jane?’

Clássica adaptação para o cinema da novela de Henry Farrell, O Que Terá Acontecido a Baby Jane?, de 1962, ganha sua primeira versão teatral. A estreia é conduzida pela dupla Charles Möeller & Claudio Botelho, que obteve os direitos da obra dez anos após a morte de Farrell, também autor da transposição.

Para viver as irmãs protagonistas, os diretores escalaram Eva Wilma e Nicette Bruno. Na peça, Eva é Jane Hudson, ex-estrela mirim do teatro de variedades que tem de lidar com o fim de seu prestígio e o posterior sucesso em Hollywood de sua irmã, Blanche, vivida por Nicette.

As atrizes só haviam dividido o palco uma única vez, em 1954, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas a afinidade entre as duas contrasta bastante com a relação entre Bette Davis e Joan Crawford, que viveram as personagens no filme de Robert Aldrich. Inimigas na vida real, elas tiveram uma série de desentendimentos no set. Nos bastidores, Eva e Nicette, ao contrário, até se desculpam pelas maldades cometidas em cena.

A adaptação da obra, definida pelos diretores como um “tratado da inveja”, mistura, em tempos sobrepostos, o passado, o presente e as fantasias das irmãs. Para isso, além das atrizes consagradas, duas crianças interpretam Jane e Blanche na infância e duas adolescentes, na juventude.

Onde: Teatro Porto Seguro (508 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300

Quando: Estreia 19/8. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 30/10.

Quanto: R$ 90/R$ 120

Duração: 90 min

Classificação: 14 anos