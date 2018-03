Eugénia Melo e Castro lança disco com poemas infantis

Foto: Melina Resende/Divulgação

No disco ‘Conversas com Versos’, a cantora portuguesa Eugénia Melo e Castro (foto) interpreta musicalmente uma série de poemas infantis de sua mãe, a escritora Maria Alberta Meneres. Ela lança o álbum neste fim de semana, no Sesc Pompeia.

Lançado pelo selo Sesc, o trabalho foi produzido por Eduardo Queiróz em São Paulo, com Camilo Carrara e Nath Calan. Há participações especiais de Ney Matogrosso e de Lino Krizz.

Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700.

Sáb. (1º) e dom. (2), 12h. R$ 5/R$ 17.