Estrela Leminski faz show com canções do pai, Paulo Leminski

Além da poesia, Paulo Leminski explorou outras vertentes de expressão. A música foi a de maior intensidade. Concebido por Estrela Leminski, o CD duplo ‘Leminskanções’ traz a filha do poeta interpretando suas canções. Sábado (dia 31), ela sobe ao palco do Auditório Ibirapuera, para apresentar esse repertório, acompanhada pela banda Paulera, com quem gravou o álbum.

Estrela Leminski

Estrela não estará sozinha na celebração da obra musical do pai. Zeca Baleiro, Edvaldo Santana, Ná Ozzetti, Bernardo Bravo e Gisele de Santi participam do show, representando a multiplicidade do artista. “O Zeca gravou no disco uma música (‘Se Houver Céu’, lançada por Paulinho Boca de Cantor em 1982), que estava no seu repertório desde quando cantava em bares de São Luís do Maranhão”, conta Estrela. “Edvaldo era parceiro do meu pai e esteve sempre perto, assim como a Ná. Já Gisele e Bernardo são da nova geração, uma conexão que eu queria fazer.”

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ideia de ‘Leminskanções’ surgiu em 2009, quando o Itaú Cultural montou uma exposição sobre o poeta. Estrela e a mãe, Alice Ruiz, perceberam que seu lado compositor havia ficado de lado. Ainda que algumas de suas músicas tivessem obtido sucesso, caso de ‘Promessas Demais’, parceria com Moraes Moreira e Zeca Barreto gravada por Ney Matogrosso, em 1982, e que se tornou tema da novela ‘Paraíso’. “O tempo passou e essa produção ficou dispersa, ele mesmo não deixou nada registrado. E a internet também propagou vários equívocos, atribuindo músicas dele a outras pessoas. Fiquei meio de fiscal da sua obra ”, explica a cantora. Para o disco, ela selecionou 25 composições, entre elas algumas inéditas.

No show, projeções e imagens de Leminski se conectam às suas canções. E elementos do cotidiano do poeta, como as batidas de uma máquina de escrever, estão presentes na sonoridade.

ONDE: Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075.

QUANDO: Sáb. (31), 21h. QUANTO: R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.