‘Órfãos do Eldorado’, com Daniel de Oliveira, está entre as estreias de cinema da semana

Órfãos do Eldorado, que se passa no Norte do País, é baseado no romance do escritor manauara Milton Hatoum. No longa, Arminto (Daniel de Oliveira) volta ao Pará, onde tem de cuidar dos negócios do pai morto. Lá, reencontra Florita (Dira Paes), por quem nutre uma paixão, e conhece Dinaura (Mariana Rios), cantora que o fascina.

Aliança do Crime aborda uma história verídica da crônica policial americana. Nos anos 1970, o agente do FBI John Connolly (Joel Edgerton) faz uma proposta de cooperação ao mafioso irlandês James Bulger (Johnny Depp), que controla parte do crime organizado em Boston, para capturar um inimigo em comum.

Jogos Vorazes: A Esperança – O Final já entra em cartaz esta semana – a estreia foi adiantada para 4ª (18). No último episódio da saga, baseada nos livros da americana Suzanne Collins, a personagem Katniss (Jennifer Lawrence) continua sua luta contra o governo da Capital, que mantém o resto da população miserável e controlada. Pág. 36

OUTRAS ESTREIAS

Amizade Desfeita

(Unfriended, EUA-Rússia/2014, 83 min.) – Terror. Dir. Levan Gabriadze. Com Heather Sossaman,

Matthew Bohrer, Courtney Halverson, Will Peltz. No meio de uma chamada virtual, seis amigos recebem uma mensagem de uma aluna que se matou um ano antes. No início, acham que alguém está pregando uma peça, mas o episódio se revela sobrenatural e ameaçador.

Caminho de Volta

(Brasil/2015, 80 min.) – Documentário. Dir. José Joffily e Pedro Rossi. O documentário explora a vida de dois brasileiros que, morando fora do país, voltam ao Brasil, com uma série de incertezas e diferenças culturais. Os ‘caminhos de volta’ abordados são os de André Câmara, fotógrafo de meia-idade que mora em Londres, e Maria do Socorro, uma idosa que vive em Nova York.

Capital Humano

(Il Capitale Umano, Itália-França/2013, 109 min.) – Drama. Dir. Paolo Virzì. Com Fabrizio Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Tedeschi, Fabrizio Gifuni, Silvia Cohen, Luigi Lo Cascio. Duas famílias têm os destinos cruzados quando um ciclista é atropelado por um jipe na véspera de Natal. O longa é baseado no livro do autor americano Stephen Amidon.

Como Sobreviver a um Ataque Zumbi

(Scout’s Guide To The Zombie Apocalypse, EUA/2015, 95 min.) – Comédia. Dir. Christopher Landon. Com Tye Sheridan, Logan Miller, Joey Morgan, Sarah Dumont. Ben, Carter e Augie são amigos cuja relação se desenvolveu num grupo de escoteiros, onde se conheceram ainda crianças. Enquanto acampam, um ataque zumbi ataca a cidade onde moram.

#garotas – O Filme

(Brasil/2015, 105 min.) – Comédia. Dir. Alex Medeiros. Com Giovana Echeverria, Barbara França, Jeyce Valente, Ingra Liberato. Três amigas, Beth, Milena e Carina, são jovens que vivem em festas da

noite do Rio. Após um ano em Nova York, no entanto, Beth volta transformada decidida a se comportar. Suas amigas não aceitam sua mudança, e tentam retomar sua personalidade baladeira.

Hipócrates

(Hippocrate, França/2015, 102 min.) – Drama. Dir. Thomas Lilti. Com Vincent Lacoste, Jacques Gamblin, Reda Kateb, Marianne Denicourt, Félix Moati. Benjamin, um jovem que quer ser médico, tem uma má experiência durante sua residência. Seu pai, profissional respeitado, trabalha no mesmo hospital e se recusa a ajudá-lo. Inseguro, Benjamin tenta superar as dificuldades.

Os Maias – Cenas da Vida Romântica

(Brasil-Portugal/2014, 139 min.) – Drama. Dir. João Botelho. Com Graciano Dias, Maria Flor, João Perry, Pedro Inês, Hugo Mestre Amaro. Baseado no romance de Eça de Queiroz, o filme segue a vida da família de Carlos Maia, acompanhando a decadência da aristocracia portuguesa no fim do século 19. A paixão que Carlos vive com Maria Eduarda é abalada pela revelação de um segredo.

O Reino Gelado 2

(The Snow Queen 2, Rússia/2014, 79 min.) – Animação. Dir. Aleksey Tsitsilin. No original com as vozes de Anna Shurochkina, Ivan Okhlobystin, Galina Tyunina. Apesar de já ter lutado contra a Rainha da Neve no passado, o troll Orm precisa enfrentá-la ainda mais uma vez. O embate começa quando ela lança uma maldição sobre seu próprio espelho, onde as pessoas passam a ver apenas os seus piores lados.

Samba & Jazz

(Brasil/2014, 86 min.) – Documentário. Dir. Jefferson Mello. O documentário explora as semelhanças entre o samba, gênero tradicionalmente brasileiro, e o jazz, da tradição americana. Por meio de entrevistas com Pretinho da Serrinha, Mestre Átila e Alcione, entre outros, o longa aborda como os gêneros compartilham características.

Se Deus Vier que Venha Armado

(Brasil/201, 87 min.) – Drama. Dir. Luis Dantas. Com Vinicius de Oliveira, Giulio Lopes, Ariclenes Barroso. O enredo se passa em meio à onda de ataques do PCC que atingiu São Paulo em 2012. Damião, um jovem presidiário, tem uma licença de 72 horas para sair da cadeia, por causa do Dia das Mães. Além de ver a família, ele tem uma missão criminosa para cumprir.

