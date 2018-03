Estreias de cinema de hoje (9)

Pré-estreias

O Dançarino do Deserto

(Desert Dancer, Reino Unido/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Richard Raymond. Com Nazanin Boniadi, Freida Pinto, Marama Corlett. Afshin Ghaffarian (Reece Ritchie) arrisca tudo para começar uma nova companhia de dança. Para isso, deve criá-la em meio ao clima político volátil do Irã e a proibição do país à dança. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Kinoplex Itaim.

O Diário da Esperança

(A Nagy Füzet, Hungria/2013, 109 min.) – Drama. Dir. Janos Szasz. Com András Gyémánt, Lászlo Gyémánt, Gyöngwér Bognár. Com a Hungria praticamente destruída no fim da Segunda Guerra Mundial, dois gêmeos de 12 anos são enviados à casa da avó pelos pais. Apesar disso, ela não demonstra carinho ou afeto por eles, que tentam se acostumar à nova vida. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Dólares de Areia

(Dólares de Arena, República Dominicana-México-Argentina/2014, 80 min.) – Drama Dir. Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán. Com Geraldine Chaplin, Yanet Mojica, Ricardo Ariel Toribio. Noelí, uma jovem dominicana, tem uma relação com Anne, uma francesa bem mais velha que escolheu viver o que lhe resta da vida perto do mar. Mas as intenções de Noelí com Anne, a princípio escusas, vão mudando. 14 anos. Reserva Cultural.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Frank

(Reino Unido/2014, 95 min.) – Comédia. Dir. Leonard Abrahamson. Com Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Michael Fassbender. Jon (Domhnall Gleeson) é um aspirante a músico que entra para a banda de pop liderada por Frank (Michael Fassbender) e Clara (Maggie Gyllenhaal). Excêntrico e misterioso, Frank tem uma peculiaridade: anda sempre com uma cabeça falsa, como se estivesse fantasiado. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Alba Rohrwacher. Vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes, o filme constrói um universo próprio de uma família que vive isolada das regras sociais do mundo, criando suas próprias. Mas as regras rígidas criadas entre Gelsomina e suas três irmãs mais novas, logo começarão a ruir. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Estreias

Cada um na Sua Casa

(Home, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Tim Johnson. No original com as vozes de Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin. A Terra é invadida por seres extraterrestre da raça Boov. Eles vieram em procura de um novo planeta para habitar. Um deles, um alienígena chamado Oh, que é banido de seu grupo pelas trapalhadas que faz, conhece Tip, uma menina com quem começa uma amizade. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim, Cidade Jardim (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco (3D), Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Metrô Santa Cruz (3D).

Club Sandwich

(Club Sándwich, México/2013, 82 min.) – Comédia. Dir. Fernando Eimbcke. Com María Renée Prudencio, Lucio Gimenez Cacho, Danae Reynaud. Paloma, uma mãe solteira, e Héctor, seu filho, têm sua relação estreita modificada por uma temporada de férias num resort, onde ele experimenta a paixão e a sexualidade pela primeira vez. Caixa Belas Artes.

Noites Brancas no Píer

(Nuits Blanches sur la Jetée, França/2014, 94 min.) – Drama. Dir. Paul Vecchiali. Com Astrid Adverbe, Pascal Cervo, Geneviève Montaigu. Um homem caminha todos os dias num cais, onde ele conhece uma moça que passa as noites ali à espera de seu amor. Ao longo dos dias, ambos conversam e ele acaba se apaixonando por ela. Com a chegada do homem que a moça esperava, a relação muda. Baseado no conto ‘Noites Brancas’, do escritor russo Fiódor Dostoiévski. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Risco Imediato

(Good People, Reino Unido-EUA-Suécia-Dinamarca/2014, 90 min.) – Suspense. Dir. Henrik Ruben Genz. Com James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson. Ao encontrar uma enorme soma de dinheiro na acasa do inquilino morto, Tom (James Franco) e Anna (Kate Hudson) se envolvem numa intriga perigosa. Em dívida, ambos guardam o dinheiro, mas ficam na mira de um ladrão vingativo. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Metrô Santa Cruz, Plaza Sul, Splendor Paulista.

Reestreia

Mary Poppins

(EUA/1964, 139 min.) – Musical. Dir. Robert Stevenson. Com Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson. Num de seus papéis mais famosos, Julie Andrews é Mary Poppins, uma babá mágica que chega à casa dos Banks, uma família infeliz. A volta do filme ao circuito comercial é parte do projeto ‘Clássicos Cinemark’. Livre. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Em cartaz

14 Estações de Maria

(Kreuzweg, Alemanha/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Dietrich Brüggemann. Com Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter. Uma menina de 14 anos vive uma vida dupla. Quando está na escola, sente-se livre para ter os interesses típicos de uma adolescente. Mas, em casa, é oprimida pelo catolicismo ferrenho da família. Ao se interessar por um colega, o dilema se agrava. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Amor à Primeira Briga

(Les Combattants, França/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Thomas Cailley. Com Adèle Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent, Brigitte Roüan, William Lebghil. Aparentemente calmo, o verão do jovem Arnaud Labrède (Kevin Azaïs) se divide entre o tempo com os amigos e o trabalho. Mas Madeleine Beaulieu (Adèle Haenel), uma moça bonita e rude, abala a dinâmica de seu tempo de descanso. 14 anos. Reserva Cultural.

O Amor É Estranho

(Love Is Strange, EUA/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Ira Sachs. Com Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei. Casado há 40 anos com Ben, George é demitido de seu trabalho como professor – o que obriga os dois a se hospedarem separadamente na casa de amigos enquanto procuram por um lugar barato. Esse arranjo pesa na rotina de todos os envolvidos. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Ano Mais Violento

A Most Violent Year, EUA/2014,125 min.) – Drama. Dir. J. C. Chandor. Com Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo. No inverno de 1981, um dos anos mais violentos na história de Nova York, um imigrante e sua família tentam expandir seu negócio e capitalizar em cima de oportunidades. O misto de violência, decadência e corrupção ameaça destruir o que a cidade construiu. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA-Canadá/2014, 118 min.) – Drama.

Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Edward Norton. Um ator que fez sucesso como super-herói tenta recuperar sua carreira. Indicado a vários Oscar em 2015, como os de melhor ator (Keaton), ator coadjuvante (Norton) e atriz coadjuvante (Stone). Ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção e roteiro original, entre outros. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Blind

(Noruega/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Eskil Vogt. Com Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali. Vencedor no Festival de Sundance de melhor filme estrangeiro e melhor roteiro, o drama conta a história de Ingrid (Ellen Dorrit Petersen), uma moça que perde a visão e decide ficar na reclusão de sua casa com o marido. Seus maiores medos, no entanto, estão dentro de si própria. 18 anos. Reserva Cultural.

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

(The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Paul Tibbitt. No original com as vozes de Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Antonio Banderas, Paul Tibbitt. Dono da lanchonete Balde de Lixo, Plankton tenta roubar a receita do hambúrguer de siri. Ao tentar tomá-la, o vilão faz com que a fórmula desapareça. Bob Esponja e Patrick têm de recuperá-la. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Jardim Sul, Santana Parque.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil/2013, 93 min.) – Drama. Dir. Adirley Queirós. Com Marquim do Tropa, Shockito, Dilmar Durães, Gleide Firminio. Com recursos de ficção científica e elementos documentais, o filme fala de um Brasil em apartheid a partir dos personagens Marquim e Shokito. Vítimas do racismo, ambos irão se ‘vingar’ da segregação com seu plano. Foi o Grande Vencedor do Festival de Brasília de 2014. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Cinderela

(Cinderella, EUA/2015, 112 min.) – Fantasia. Dir. Kenneth Branagh. Com Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Stellan Skarsgård. Nova adaptação do famoso conto de fadas, o longa conta a história de Ella (Lily James), uma moça que, após perder o pai, vive oprimida pela madrasta (Cate Blanchett) e pelas meias-irmãs. Ao conhecer um homem galante (Richard Madden), sua vida muda para sempre. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Villa Lobos.

Cinquenta Tons de Cinza

(Fifty Shades of Grey, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Sam Taylor-Johnson. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford. Uma estudante de literatura (Dakota Johnson) se envolve com um bilionário poderoso, atormentado, devasso e sadomasoquista (Jamie Dornan) que a seduz. A trama é baseada na primeira parte da trilogia de livros de E. L. James, grande sucesso entre o público feminino. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Depois da Chuva

(Brasil/2013, 90 min.) – Drama. Dir. Cláudio Marques e Marília Hughes. Com Pedro Maia, Sophia Corral, Aicha Marques. Em Salvador, em 1984, o movimento que exige a volta das eleições diretas para presidente da República começa a tomar as ruas da cidade e do País. Em meio à agitação, Caio começa a viver suas primeiras experiências políticas e amorosas, enquanto mantém uma rádio anarquista com os amigos. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Dívida de Honra

(The Homesman, EUA-França/2014, 122 min.) – Drama. Dir. Tommy Lee Jones. Com Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer. No século 19, Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) é uma mulher solitária que precisa levar três mulheres loucas ao Iowa. No caminho, conhece George Briggs (Tommy Lee Jones). Ao salvar sua vida, consegue um novo companheiro de viagem. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

Em um Pátio de Paris

(Dans la Cour, França/2014,97 min.) – Comédia. Dir. Pierre Salvadori. Com Catherine Deneuve, Gustave Kervern. Desanimado com sua banda, Antoine busca uma ocupação que não exija muito de si. Consegue um trabalho como zelador num prédio parisiense, onde exerce um bom trabalho e começa uma amizade com Mathilde (Catherine Deneuve), cuja saúde mental se deteriora. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Fala Sério!

(Brasil/2014, 90 min.) – Drama. Dir. Augusto Sevá. Com Luciana Louvadini, Mônica Oliveira e Naiara Carvalho. Três amigas inseparáveis, Dai, Mônica e Lê, estudam, trabalham, riem, choram e amam juntas. Além da convivência, há outra coisa que as três têm em comum: querem encontrar um grande amor. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Força Maior

(Force Majeure, Dinamarca-Suécia-França-Noruega/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Ruben Östlund. Com Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli. Uma rica família sueca vai para um resort nos alpes franceses para relaxar e é surpreendida pela natureza do lugar. Após uma avalanche que ameaça machucar a todos, mas não mata ninguém, o marido foge, enquanto a mulher fica perto dos filhos. A dinâmica familiar está abalada. 12 anos. Reserva Cultural.

O Garoto da Casa ao Lado

(The Boy Next Door, EUA/2015, 91 min.) – Suspense. Dir. Rob Cohen. Com Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth. Claire (Lopez), uma professora recém-divorciada, começa uma amizade e um flerte com seu vizinho adolescente, Noah (Guzman). O envolvimento dos dois se prova mais perigoso do que ela imaginava. 16 anos. Metrô Tucuruvi.

Golpe Duplo

(Focus, EUA-Argentina/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Glenn Ficarra e John Requa. Com Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez, Gerald McRaney, Rodrigo Santoro. Nicky (Will Smith), um golpista profissional, acolhe Jess (Margot Robbie), uma iniciante na arte da trapaça. Os dois acabam se envolvendo, o que complica ainda mais ambas as relações – a ‘profissional’ e a amorosa. 14 anos. DUBLADO: Butantã, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Marabá, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Iguatemi, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

O Grande Hotel Budapeste

(The Grand Budapest Hotel, Reino Unido-Alemanha/2013, 100 min.) – Comédia. Dir. Wes Anderson. Com Ralph Fiennes, Adrien Brody, Tony Revolori. Já velho, Zero Moustafa conta a um jovem escritor a história de como se tornou dono do Grande Hotel Budapeste – um hotel de luxo na república fictícia de Zubrowka. Foi indicado aos Oscar de melhor filme, diretor e roteiro original. Ganhou prêmios técnicos como figurino, cabelo e maquiagem, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Grandes Olhos

(Big Eyes, EUA/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Tim Burton. Com Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter. O drama acompanha a história real da artista americana Margaret Keane, cuja autoria dos quadros de figuras com grandes olhos foi usurpada por seu marido, que dizia tê-los pintado. A interpretação de Adams lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical de 2015. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Happy, Happy

(Sykt Lykkelig, Noruega/2010, 85 min.) – Comédia. Dir. Anne Sewitsky. Com Agnes Kittelsen, Joachin Rafaelsen, Maibritt Saerens. Kaja ( Agnes Kittelsen), uma moça otimista, dá grande valor a sua família, ainda que seu companheiro não lhe dê a atenção ou carinho que gostaria. Um casal ‘perfeito’ se muda para a casa ao lado, desafiando Kaja a controlar suas emoções. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ida

(Polônia-Dinamarca/2013, 80 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski. Anna (Agata Trzebuchowska), uma mulher prestes a se tornar freira, conhece sua única parente viva, a tia Wanda, e descobre informações que fazem com que encontre uma nova identidade. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2015. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Insubordinados

(Brasil/2014, 86 min.) – Drama. Dir. Edu Felistoque. Com Silvia Lourenço, Priscilla Alpha, Rodrigo Brassoloto. Janete é apaixonada pela escrita. Ela passa os dias cuidando do pai, internado. Incomodada pela monotonia, ela cria um universo policialesco em seus textos, protagonizados por Diana, uma delegada. É o primeiro filme da ‘Trilogia da Vida Real’, de Edu Felistoque. 16 anos. Caixa Belas Artes.

A Série Divergente: Insurgente

(Insurgent, EUA/2015, 119 min.) – Aventura. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Ansel Elgort, Kate Winslet, Theo James, Miles Teller, Mekhi Phifer. Segunda parte da série baseada na trilogia de livros de Veronica Roth. Tris e Quatro fogem de Jeanine, sedenta por poder e líder da Erudição – uma das facções de uma Chicago futurista que teve sua população dividida. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, SP Market, Villa Lobos.

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA-Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech. A história do criptoanalista britânico e homossexual Alan Turing (Benedict Cumberbatch), cuja equipe de matemáticos contribuiu para o fim da Segunda Guerra Mundial. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado de 2015. 12 anos. Caixa Belas Artes, Kinoplex Itaim.

Kingsman – Serviço Secreto

(Kingsman: The Secret Service, Reino Unido/2014, 128 min.) – Ação. Dir. Matthew Vaughn. Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton. O filme é uma adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, inspirada no universo de espionagem do espião britânico James Bond. Na trama, um agente veterano (Colin Firth) recruta um jovem (Taron Egerton) para uma companhia de serviço secreto. 16 anos. DUBLADO: Marabá, Santana Parque. LEGENDADO: Bristol, Jardim Sul, Pátio Paulista.

Mapas para as Estrelas

(Maps to the Stars, Canadá-EUA-França-Alemanha/2014, 111 min.) – Drama. Dir. David Cronenberg. Com Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack. Uma série de figuras hollywoodianas são afetadas pela chegada da personagem Agatha (Mia Wasikowska) a Los Angeles. Entre elas, uma atriz decadente (Julianne Moore), que busca retomar a carreira, mas é atormentada por imagens de sua mãe morta, que também foi atriz. 16 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Marcas da Água

(Watermark, Canadá/2013, 92 min.) – Documentário. Dir. Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. O documentário, filmado no mundo inteiro – de uma barragem chinesa aos curtumes de Dhaka, passando por um campeonato de surfe nos EUA – explora a relação da humanidade com a água: como ela atrai, molda e afeta a vida humana. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Meus Dois Amores

(Brasil/2012, 86 min.) – Comédia. Dir. Luiz Henrique Rios. Com Caio Blat, Maria Flor, Alexandre Borges. Manuel é um vaqueiro apaixonado pela noiva, Das dô, e pela mula Beija-fulô. Ao entrar em conflito com o matador Argino, vai em busca de um feitiço que envolve seu amado animal. 12 anos. Interlar Aricanduva.

No Meio do Rio, Entre as Árvores

(Brasil/2009, 73 min.) – Documentário. Dir. Jorge Bodanzky. O filme de Jorge Bodanzky (um dos diretores de ‘Iracema – Uma Transa Amazônica’) é o resultado de oficinas de vídeo, circo e fotografia ministradas no Alto Solimões, no Amazonas. As comunidades ribeirinhas filmaram seus cotidianos, seus sonhos e sua relação com rio e as árvores que as rodeiam. As imagens foram, então, incorporadas ao longa de Jorge. Livre. Caixa Belas Artes.

Nostalgia da Luz

(Nostalgia de la Luz, Franca-Chile -Espanha-Alemanha-EUA/2010, 90 min.) – Documentário. A obra aborda uma região do Atacama em que vários astrônomos se reúnem para observar as estrelas, pela visibilidade que o céu tem ali. Por outro lado, na terra do deserto, o calor do sol acaba conservando restos mortais das pessoas, o que leva mulheres a procurar ali por seus parentes, torturados durante a ditadura do país. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Os Pinguins de Madagascar

(The Penguins of Madagascar, EUA/2014, 91 min.) – Animação. Dir. Simon J. Smith, Eric Darnell. Os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta – vistos pela primeira vez no longa de animação ‘Madagascar’ (2005) – voltam numa aventura só deles. Para impedir que Dr. Octavius Brine destrua o mundo, os pinguins unem forças com uma organização secreta. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Jardim Sul.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. Um menino sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo maior que sua aldeia. Praticamente sem diálogos, os personagens falam uma espécie de ‘português invertido’. A obra também conta com participações de artistas, como Emicida, na trilha sonora. Livre. Caixa Belas Artes.

Para Sempre Alice

(Still Alice, EUA-França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec Baldwin, Shane McRae, Kristen Stewart, Stephen Kunken, Hunter Parrish. Alice (Julianne Moore), uma professora de linguística, começa a esquecer palavras e se perder na cidade e é diagnosticada com Alzheimer. O papel rendeu a Julianne Moore o Oscar de melhor atriz de 2015. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Ponte Aérea

(Brasil/2015, 100 min.) – Drama. Dir. Julia Rezende. Com Caio Blat, Leticia Colin, Emílio de Mello, Felipe Camargo, Cristina Flores, Silvio Guindane. O promissor artista plástico carioca Bruno (Caio Blat) e a publicitária paulista Amanda (Leticia Colin) se conhecem num voo Rio-São Paulo. O romance dos dois, vivido à distância, vai se tornando cheio de complicações. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina- Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Liliana Ackerman. Seis pequenas histórias independentes que têm em comum a ideia de ‘selvageria’, além de uma tendência ao humor negro. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Renascida do Inferno

(The Lazarus Effect, EUA/2015, 83 min.) – Terror. Dir. David Gelb. Com Olivia Wilde, Mark Duplass, Evan Peters. Um grupo de pesquisadores liderados por Frank e sua mulher Zoe, encontra uma maneira de ressuscitar os mortos. Quando a comunidade médica descobre o feito, confisca seus materiais de pesquisa e de experimento. Ainda assim, eles tentam realizar a experiência sozinhos e acabam pondo em risco a vida dos próprios pesquisadores. 14 anos. DUBLADO: Interlagos, Metrô Tatuapé, SP Market .

O Sal da Terra

(The Salt of the Earth, França-Brasil-Itália/2014, 110 min.) – Documentário. Dir. Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. O filme do alemão Wim Wenders (‘Asas do Desejo’) e Juliano Ribeiro Salgado aborda a figura de Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro famoso por fazer imagens não só da natureza, mas de conflitos internacionais e questões globais, como a fome e o êxodo rural. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Simplesmente Acontece

(Love, Rosie, Alemanha-Reino Unido/2014, 102 min.) – Comédia. Dir. Christian Ditter. Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke. Rosie e Alex são melhores amigos desde os 5 anos, mas nunca chegaram a se envolver amorosamente. Apesar de tomarem rumos diferentes ao completar 18 anos, o laço que os une parece continuar existindo. 14 anos.

Anália Franco.

Sniper Americano

(American Sniper, EUA/2014, 132 min.) – Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Bradley Cooper, Sienna Miller. Adaptado do livro ‘American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History’, conta a história de Chris Kyle, atirador de elite da marinha americana. O filme foi indicado a vários Oscar, mas só ganhou um prêmio técnico. 16 anos. Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini. Jacobo Kaplan é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da destruição da Segunda Guerra. Entediado, ele se propõe uma missão: desmascarar quem acredita ser um ex-nazista, que vive tranquilamente numa pequena praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Superpai

(Brasil/2014, 86 min.) – Comédia. Dir. Pedro Amorim. Com Danton Mello, Dani Calabresa, Giselle Itié, Thogun Teixeira, Monica Iozzi, Rafinha Bastos. Diogo, um homem que foi criado como o garoto mais popular da escola e cobiçado pelas garotas, vai à reunião da turma de colégio com a intenção de sair da rotina de pai de família trabalhador. A festa toma rumos inesperados. 14 anos. Boavista, Penha.

A Teoria de Tudo

(The Theory of Everything, Reino Unido/2014, 123 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior. A história do jovem Stephen Hawking (Eddie Redmayne), astrofísico, que, em meio a um romance com Jane Wilde (Felicity Jones), descobre ter uma doença degenerativa. O papel acabou rendendo a Eddie Redmayne o Oscar de melhor ator deste ano. 10 anos. Kinoplex Itaim.

Terceira Pessoa

(Third Person, Reino Unido-EUA-Alemanha-Bélgica/2013, 136 min.) – Drama. Dir. Paul Haggis. Com Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis. No filme de Paul Haggis (‘Crash – No Limite’), três histórias de amor interligam três casais em três cidades diferentes: Roma, Paris e Nova York. Entre os personagens estão um escritor, uma jornalista, um executivo e uma ex-atriz de novelas. 14 anos. Bristol, Splendor Paulista.

Timbuktu

(Timbuktu, França-Mauritânia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Abderrahmane Sissako. Com Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri. Inspirado numa história real e indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, o drama acompanha a ocupação da cidade de Mali, no Norte da África, por islâmicos radicais que proíbem os habitantes de dançar, cantar e jogar futebol, por exemplo. 14 anos. Reserva Cultural.

O Último Ato

(The Humbling, EUA-Itália/2014, 112 min.) – Drama. Dir. Barry Levinson. Com Al Pacino, Greta Gerwig, Kyra Sedgwick, Dianne Wiest. Adaptado do romance ‘A Humilhação’, do escritor americano Philip Roth, conta a história de Simon Axler (Al Pacino) – um ator que tem episódios de demência. Internado após um incidente numa peça, volta para casa deprimido. Sua situação se complica ao começar um affair com uma lésbica. 14 anos. Cinesala, Espaço Itaú Augusta.

Um Fim de Semana em Paris

(Le Week-End, Reino Unido-França/2013, 93 min.) – Comédia. Dir. Roger Michell. Com Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, Olly Alexander. Nick e Meg, dois professores universitários casados há quase 30 anos, decidem revisitar seu passado. Fazem uma viagem a Paris para se hospedar no mesmo hotel em que passaram a lua de mel. Um encontro com um antigo conhecido de Nick marca o relacionamento do casal. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi,JK Iguatemil, Kinoplex Itaim.

Um Momento Pode Mudar Tudo

(You’re Not You, EUA/2014, 102 min.) – Drama. Dir. George C. Wolfe. Com Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel. Kate é uma pianista clássica diagnosticada com esclerose. Para cuidar dela, surge Bec , uma universitária arisca envolvida com casos amorosos caóticos, Nesse contexto, elas desenvolvem um laço honesto e conflituoso. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Villa Lobos.

Vício Inerente

(Inherent Vice, EUA/2014, 148 min.) – Comédia. Dir. Paul Thomas Anderson. Com Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Nos anos 1970, o detetive viciado em drogas ‘Doc’ Sportello investiga o desaparecimento de uma ex-namorada, Shasta Fay Hepworth. Baseado no livro homônimo do americano Thomas Pynchon. 18 anos. Bristol, Caixa Belas Artes.

Velozes & Furiosos 7

(Furious 7, Japão-EUA/2015, 137 min.) – Ação. Dir. James Wan. Com Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. Na sétima parte da franquia de ação do início dos anos 2000 centrada em carros envenenados , o vilão Ian Shaw (Jason Statham) tenta se vingar do protagonista Dominic Toretto (Vin Diesel) pela morte do irmão, Owen (Luke Evans), ocorrida no episódio anterior. O filme conta com uma das últimas atuações de Paul Walker, morto em 2013. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol (3D), Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Bristol (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (4DX), JK Iguatemi (Imax/3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Especial

É Tudo Verdade

A 20ª edição do festival de documentários É Tudo Verdade se estende por cinco espaços na cidade, exibindo 109 documentários de 31 países, além de retrospectiva do cineasta paraibano Vladimir Carvalho e uma homenagem a Orson Welles, cujo centenário de nascimento é comemorado este ano. Programação completa em ttp://etudoverdade.com.br/

Festival Sesc Melhores Filmes

Com a reinauguração do Cinesesc, fechado para reforma nos últimos três meses, é realizada a 41ª edição do festival. O evento contempla longas de destaque que chegaram às salas paulistanas em 2014.

Hoje (10), 14h30, Dominguinhos (2014), de Mariana Aydar, Eduardo Nazarian e Joaquim Castro; 16h30, Amantes Eternos (2013), de Jim Jarmusch; 19h, De Menor (2013), de Caru Alves de Souza; 21h, Boyhood – Da Infância à Juventude (2014), de Richard Linklater. Sáb. (11), 14h30, Os Dias com Ele (2013), de Maria Clara Escobar; 16h30, Mommy (2014), de Xavier Dolan; 19h, Pelo Malo (2013), de Mariana Rondón; 21h, Interestelar (2014), de Christopher Nolan. Dom. (12), 14h30, Olho Nu (2012), de Joel Pizzini; 16h30, Vidas ao Vento (2013), de Hayao Miyazak; 19h, Grande Hotel Budapeste (2014), de Wes Anderson; 21h, Clube de Compras Dallas (2013), de Jean-Marc Vallée. 2ª (13), 14h30, Era Uma Vez em Nova York (2013), de James Gray; 16h30, Tim Maia (2014), de Mauro Lima; 19h, A Família Bélier (2014), de Eric Lartigau; 21h, Cães Errantes (2013), de Tsai Ming-liang. 3ª (14), 14h30, De Menor (2013), de Caru Alves de Souza; 16h30, O Abutre (2014), de Dan Gilroy; 19h, Malévola (2014), de Robert Stromberg; 21h, Alabama Monroe (2012), de Felix Van Groeningen. 4ª (15), 14h30, Causa e Efeito (2014), de André Marouço; 16h30, Ela (2013), de Spike Jonze; 19h, Avanti Popolo (2012), de Michael Wahrmann; 21h, Walesa (2013), de Andrzej Wajda. 5ª (16), 14h30, Malévola (2014), de Robert Stromberg; 16h30, Sem Pena (2014), de Eugenio Puppo; 19h, O Mercado de Notícias (2014), de Jorge Furtado; 21h, Garota Exemplar (2014 ), de David Fincher. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 12/R$ 20.