Estreias de cinema de hoje (5)

Pré-estreias

Annie

(EUA/2014, 118 min.) – Comédia. Dir. Will Gluck. Com Quvenzhané Wallis, Cameron Diaz, Jamie Foxx . Na releitura do clássico da Broadway, Annie, uma criança abandonada pelos pais quando bebê, é criada por uma guardiã malvada. A promessa dos pais da garota era que um dia voltassem, mas, na ausência deles, o candidato a prefeito de Nova York, Will Stacks, se propõe a adotá-la como uma manobra de campanha. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Eldorado, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, SP Market.

Cinquenta Tons de Cinza

(Fifty Shades of Grey, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Sam Taylor-Johnson. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Luke Grimes. A história de uma estudante de literatura (Dakota Johnson) que se envolve com um bilionário atormentado e devasso (Jamie Dornan). A trama é baseada na trilogia de livros da britânica E. L. James, que fez grande sucesso entre o público feminino. 18 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini, Rolf Becker, Nidia Telles. Jacobo Kaplan é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da destruição da Segunda Guerra Mundial. Irritado com o tédio da terceira idade, ele se propõe uma missão: desmascarar um ex-nazista, que vive em uma pequena praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Santo Vizinho

(St. Vincent, EUA/2014, 102 min.) – Comédia. Dir. Theodore Melfi. Com Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts. Maggie (Melissa McCarthy), uma mãe solteira, contrata Vincent (Bill Murray) para cuidar de seu filho, Oliver. Ao aceitar o emprego de babá, ele – um veterano rabugento da Guerra do Vietnã – começa uma amizade inesperada com o menino. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Villa Lobos.

Estreias

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

(The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Paul Tibbitt. No original com as vozes de Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown. Dono da lanchonete Balde de Lixo, Plankton tenta roubar a fórmula do hambúrguer de siri, preparado pelo Siri Cascudo. Na tentativa de tomá-la, o vilão faz com que a fórmula desapareça. A missão de Bob Esponja e Patrick é recuperá-la. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza.

Corações de Ferro

(Fury, EUA–Reino Unido–China/2014, 134 min.) – Drama. Dir. David Ayer. Com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman. Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, um sargento conhecido como Wardaddy (Brad Pitt) lidera uma equipe com um tanque de guerra e apenas cinco homens. Na tentativa de desestabilizar as forças nazistas, enfrentarão várias dificuldades. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Tucuruvi, Pátio Higienópolis, Plaza Sul, Shopping D, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Dois Dias, Uma Noite

(Deux Jours, Une Nuite, Bélgica–França-Itália/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Jean-Pierre e Luc Dardenne. Com Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. Sandra tem de convencer os colegas de trabalho a desistir de um bônus salarial para manter seu próprio emprego. Indicado à Palma de Ouro em Cannes em 2014, o filme conta com uma indicação ao Oscar de melhor atriz pela atuação de Marion Cotillard. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Destino de Júpiter

(Jupiter Ascending, EUA/2015, 127 min.) – Ficção Científica. Dir. Andy Wachowski e Lana Wachowski. Com Channing Tatum, Mila Kunis. Passa-se no futuro, quando a Terra é secretamente explorada por alienígenas – que ‘colhem’ de humanos um elixir da juventude. Com a morte de uma rainha extraterrestre, seus três filhos disputam sua herança: a Terra. Júpiter, uma zeladora humana, descobre também ter sangue real e ter direito sobre o planeta. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Butantã, Center Norte (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera (3D) Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Center Norte (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Lapa (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Villa Lobos (3D).

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA–Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode. A história do criptoanalista Alan Turing, que contribuiu para o fim da Segunda Guerra. Concorre aos Oscar de melhor filme e melhor direção, entre outros. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, CineSala,Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Santana Parque, Shopping D, Splendor Paulista.

Selma – Uma Luta Pela Igualdade

(Selma, Reino Unido–EUA/2014, 128 min.) – Drama. Dir. Ava DuVernay. Com David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth. O drama aborda a marcha histórica feita por Martin Luther King, nos anos 1960. Partindo de Selma em direção a Montgomery, o ativista liderou a manifestação histórica que exigia direitos de voto igualitários aos negros nos EUA. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, CineSala, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Reestreia

Se Meu Apartamento Falasse

(The Apartment, EUA/1960, 125 min.) – Comédia. Dir. Billy Wilder. Com Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Fred MacMurray. C. C. Baxter (Jack Lemmon) é um jovem que trabalha numa empresa de seguros. Na tentativa de subir na empresa, empresta seu apartamento para que executivos se encontrem com suas amantes de maneira discreta. A prática traz complicações, no entanto, e um romance do próprio Baxter dificulta a manobra. Livre. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Em cartaz

Acima das Nuvens

(Clouds of Sils Maria, França– Suíça–Alemanha/2014, 123 min.) – Drama. Dir. Olivier Assayas. Com Juliette Binoche, Kristen Stewart. Abalada com a morte de um amigo dramaturgo, atriz no auge da carreira (Juliette Binoche) é convidada para atuar numa remontagem da peça que lhe deu seu primeiro papel. Agora, fará uma mulher mais velha, em vez da jovem que interpretou há duas décadas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Antes de Dormir

(Before I Go to Sleep, Reino Unido–França–Suécia/2014, 92 min.) – Thriller. Dir. Rowan Joffe. Com Nicole Kidman, Colin Firth, Mark Strong. Christine (Nicole Kidman) acorda todos os dias sem saber quem é, e seu marido é quem lhe explica sua vida diariamente. Um dia, ela tem revelações que a fazem duvidar de tudo à sua volta. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA–Canadá/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone. Um ator que fez sucesso na pele de um super-herói tenta recuperar sua carreira artística. O filme concorre aos Oscar de melhor filme, diretor, ator (Michael Keaton), ator coadjuvante (Edward Norton), atriz coadjuvante (Emma Stone) e roteiro original, entre outros. 16 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cine Livraria Cultura, CineSala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Reserva Cultural.

Boyhood – da Infância à Juventude

(Boyhood, EUA/ 2014, 165 min.) – Drama. Dir. Richard Linklater. Com Ellar Coltrane, Patricia Arquette e Ethan Hawke. A vida de um garoto americano, dos 6 aos 18 anos. O filme foi produzido ao longo de 12 anos, sempre com os mesmos atores. Concorre aos Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor ator coadjuvante (Hawke), melhor atriz coadjuvante (Arquette) e melhor roteiro original, entre outros prêmios. 14 anos. Cidade Jardim.

Brincante

(Brasil/2014, 92 min) – Documentário. Dir. Walter Carvalho. Num longa entre o documentário e a ficção, por meio dos personagens João Sidurino e Rosalina, Antonio Nóbrega e Rosane Almeida interpretam com lirismo a história deles mesmos, até o surgimento do Instituto Brincante. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Busca Implacável 3

(Taken 3, França/ 2014, 109 min.) – Ação. Dir. Olivier Megaton. Com Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Sam Spruell. O ex-agente do governo norte-americano, Bryan Mills (Liam Neeson) tenta levar uma vida familiar, mas sua mulher é assassinada. Acusado de matá-la, ele tem de limpar seu nome e encontrar o verdadeiro culpado do crime. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Villa Lobos.

Caminhos da Floresta

(Into the Woods, EUA–Reino Unido/2014, 125 min.) – Musical. Dir. Rob Marshall. Com Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt. Baseado num musical de sucesso da Broadway, o filme conta a história de uma bruxa que exige materiais mágicos para suspender a maldição que pôs na família de um padeiro e sua esposa. Concorre ao Oscar de melhor atriz (Meryl Streep), entre outros. 12 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Santana Parque.

Os Caras de Pau em O Misterioso Roubo do Anel

(Brasil/2013, 85 min.) – Comédia. Dir. Felipe Joffily. Com Leandro Hassum, Marcius Melhem. Gracinha de Medeiros, uma socialite rica preocupada com seus bens, contrata os seguranças desajeitados Pedrão e Jorginho para proteger o anel Tatu Tatuado de Topázio. Herança de família, a joia fica exposta em um museu, mas, ao ser roubada, a suspeita cai sobre a dupla de seguranças. A luta dos dois será provar a inocência. 10 anos. Anália Franco, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, SP Market.

Cássia Eller

(Brasil/2014, 120 min.) – Documentário. Dir. Paulo Henrique Fontenelle. Um resgate documental da vida e da obra de Cássia Eller – cantora brasileira lésbica morta aos 39 anos – a partir de imagens de arquivo e depoimentos de quem conviveu com ela. Livre. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

O Crítico

(El Critico, Argentina/2013, 98 min.) – Comédia. Dir. Hernán Guerschuny. Com Rafael Spregelburd, Dolores Fonzi. Um crítico rabugento conhece Sofia ao procurar um apartamento. Com ela, pode viver um amor tão clichê quanto o dos filmes que condena. Caixa Belas Artes .

Depois da Chuva

(Brasil/2013, 90 min.) – Drama. Dir. Cláudio Marques e Marília Hughes. Com Pedro Maia, Sophia Corral, Aicha Marques, Ricardo Pisani. Em Salvador, em 1984, o movimento que exige a volta das eleições diretas para presidente da República começa a tomar as ruas. Em meio à agitação democrática, Caio começa a viver suas primeiras experiências políticas e amorosas. 16 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Entrevista

(The Interview, EUA/2014, 112 min.) – Comédia. Dir. Evan Goldberg e Seth Rogen. Com James Franco, Seth Rogen, Randall Park. Ao conseguir uma entrevista com o ditador norte-coreano Kim Jong-un, os jornalistas Dave Skylark (James Franco) e Aaron Rapaport (Seth Rogen) são recrutados pela CIA para assassiná-lo. 16 anos. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Eldorado, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi.

Êxodo: Deuses e Reis

(Exodus: Gods and Kings, EUA– Reino Unido–Espanha/2014, 149 min.) – Épico. Dir. Ridley Scott. Com Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul. A história bíblica do Êxodo, segundo livro do antigo testamento, sobre a vida do profeta Moisés. Resgatado e criado pela família real, Moisés recebe a ordem de liberar os hebreus da opressão no Egito. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé (3D), Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market.

A Família Bélier

(La Famille Bélier, França/2014, 106 min.) – Comédia. Dir. Eric Lartigau. Com Louane Emera, Karin Viard, Eric Elmosnino, Louane Emera. Paula é uma menina que, vivendo numa fazenda com sua família surda-muda, frequentemente serve de ‘intérprete’ para seus parentes. Ao descobrir um dom para cantar e desenvolver esse talento, toda a dinâmica familiar muda. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

As Férias do Pequeno Nicolau

(Les Vacances du Petit Nicolas, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Laurent Tirard. Com Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier. Na continuação de ‘O Pequeno Nicolau’ (2010), o menino, agora interpretado por Mathéo Boisselier, vai para a praia com os pais e a avó. Chegando lá, faz vários amigos e conhece uma menina que acredita ser sua futura mulher. Livre. Caixa Belas Artes.

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo

(Foxcatcher, EUA/2014, 134 min.) – Drama. Dir. Bennett Miller. Com Steve Carell, Mark Ruffalo. A história real da relação entre um excêntrico multimilionário que forma uma equipe de lutadores e os irmãos Mark e Dave Schultz,

campeões olímpicos de luta. O filme concorre aos Oscar de melhor diretor, melhor ator (Carell), melhor ator coadjuvante (Ruffalo) e melhor roteiro original, entre outros. 14 anos. Cidade Jardim, Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia.

O Grande Hotel Budapeste

(The Grand Budapest Hotel, Reino Unido–Alemanha/2013, 100 min.) – Comédia. Dir. Wes Anderson. Com Ralph Fiennes, Adrien Brody, Tony Revolori. Já velho, Zero Moustafa conta a um jovem escritor a história de como se tornou dono do Grande Hotel Budapeste – um hotel de luxo alpino numa república fictícia chamada Zubrowka. O filme concorre aos Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Grandes Olhos

(Big Eyes, EUA/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Tim Burton. Com Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter. O drama acompanha a história real da artista americana Margaret Keane, cuja autoria dos quadros de figuras com grandes olhos foi usurpada por seu marido, que dizia tê-los pintado. A interpretação de Amy Adams lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, CineSala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Santana Parque, Villa Lobos.

Ida

(Polônia–Dinamarca/2013, 80 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska. Anna, uma mulher prestes a se tornar freira, conhece sua única parente viva, a tia Wanda, e descobre informações que fazem com que encontre uma nova identidade. O filme é um dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Interestelar

(Interstellar, EUA–Reino Unido/2014, 169 min.) – Ficção Científica. Dir. Christopher Nolan. Com Matthew McConaughey, Anne Hathaway, John Lithgow. Num futuro em que o planeta está cada vez mais inóspito, um ex-engenheiro (Matthew McConaughey) parte em uma expedição espacial para tentar salvar a espécie humana. 12 anos. Bristol.

Invencível

(Unbroken, EUA/2014, 137 min.) – Drama. Dir. Angelina Jolie. Com Jack O’Connell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund. A história verídica do corredor olímpico Louis Zamperini (Jack O’Connell). Servindo para o exército americano na Segunda Guerra Mundial, ele sofre um acidente aéreo, passa mais de um mês à deriva no mar, e é encontrado por japoneses, que o transformam em prisioneiro de guerra. 14 anos. Iguatemi, Market Place.

Leviatã

(Leviafan, Rússia/2014, 141 min.) – Drama. Dir. Andrey Zvyagintsev. Com Vladimir Vdovichenkov, Roman Madyanov, Alexey Serebryakov. Kolia vive em uma pequena cidade no norte da Rússia. O prefeito da cidade pretende se apropriar do terreno onde estão sua oficina e sua casa. Mas Kolia não consegue lidar com a ideia de perder tudo o que tem. Concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Livre

(Wild, EUA/2014, 115 min.) – Drama. Dir. Jean-Marc Vallée. Com Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern. Marcada por um período de autodestruição, Cheryl (Reese Witherspoon) decide levar uma vida na natureza. Ela parte, então, para fazer uma trilha de 1.770 km pela costa do Oceano Pacífico. Concorre ao Oscar de melhor atriz (Reese Witherspoon) e de melhor atriz coadjuvante (Laura Dern). 16 anos. Cidade Jardim, Iguatemi, Reserva Cultural .

Loucas Para Casar

(Brasil, 2015, 108 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci. Com Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Suzana Pires. Três mulheres disputam o amor de Samuel, que pediu todas em casamento. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, West Plaza.

Minúsculos – O Filme

(Minuscule – la Vallée des Fourmis Perdues, França–Bélgica/2013, 89 min.) – Animação. Dir. Hélène Giraud, Thomas Szabo. Os restos de um piquenique provocam uma guerra entre duas tribos de formigas. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Metrô Tucuruvi, Villa Lobos.

A Mulher de Preto 2 – O Anjo da Morte

(The Woman in Black 2: Angel of Death, Reino Unido–Canadá/2014, 98 min.) – Horror. Dir. Tom Harper. Com Helen McCrory, Jeremy Irvine, Phoebe Fox. Um grupo de crianças fugidas da Segunda Guerra Mundial chega à Casa Eel Marsh, 40 anos após a primeira assombração no local. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Eldorado, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz.

Operação Big Hero

(Big Hero 6, EUA/2014, 102 min.) – Animação. Dir. Don Hall. Hiro, um nerd de 13 anos ligado ao submundo de luta com robôs, faz novos planos ao conhecer os projetos da universidade de seu irmão. Entre eles, está o robô inflável Baymax, originalmente programado para ser um agente de saúde. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, Villa Lobos.

Ouija: O Jogo dos Espíritos

(Ouija, EUA/2014, 89 min.) – Terror. Dir. Stiles White. Olivia Cooke, Ana Coto, Daren Kagasoff, Shelley Hennig, Bianca A. Santos, Douglas Smith. Um grupo de amigos começa a enfrentar seus piores medos ao despertar os poderes sombrios de um jogo de ‘ouija’. 14 anos. DUBLADO: SP Market.

Os Pinguins de Madagascar

(The Penguins of Madagascar, EUA/2014, 91 min.) – Animação. Dir. Simon J. Smith, Eric Darnell. Para impedir que Dr. Octavius Brine destrua o mundo, os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta unem forças com uma organização secreta. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Butantã, Center Norte, Center Norte (3D), Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina– Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia. Seis pequenas histórias que têm em comum a ideia de ‘selvageria’, além de uma tendência ao humor negro. O filme é um dos concorrentes ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

O Segredo dos Diamantes

(Brasil/2014, 86 min.) – Aventura. Dir. Helvécio Ratton. Com Matheus Abreu, Alberto Gouvea. Com seus amigos, Angelo tenta encontrar um tesouro de diamantes que salvaria a vida de seu pai – que precisa ser transferido para um hospital melhor. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Teoria de Tudo

(The Theory of Everything, Reino Unido/2014, 123 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior. A história do jovem Stephen Hawking (Eddie Redmayne), importante astrofísico, que, em meio a um romance com Jane Wilde (Felicity Jones), descobre ter uma doença motora degenerativa. O longa concorre, entre outros prêmios, ao Oscar de melhor filme, ator (Redmayne) e atriz (Jones). 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis.

Timbuktu

(Timbuktu, França– Mauritânia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Abderrahmane Sissako. Com Ibrahim Ahmed aka Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, acompanha a ocupação da cidade de Mali por islâmicos radicais. Concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Reserva Cultural.

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba

(Night at the Museum 3: Secret of the Tomb, EUA/2014, 98 min.) – Fantasia. Dir. Shawn Levy. Com Ben Stiller, Robin Williams. Larry tenta impedir que a magia que mantém vivas as figuras históricas do Museu de História Natural acabe. Com a corrosão da Placa de Ahkmenrah, elas começam a agir de forma estranha. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Metrô Itaquera, Penha, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, West Plaza.

Whiplash: Em Busca da Perfeição

(Whiplash, EUA/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Damien Chazelle. Com Miles Teller, J.K. Simmons. O jovem baterista Andrew começa a ter aulas com um professor que leva seus alunos a limites físicos e psicológicos. 14 anos. Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Pátio Paulista.

Especial

Verão de Clássicos

A mostra recorrente da Cinemateca pretende reunir filmes clássicos e cults de vários países, exibidos sempre em película e retirados do acervo de difusão da instituição e seus parceiros. Até o dia 15 de março, poderão ser vistos filmes de diretores tão diferentes quanto Pier Paolo Pasolini, Yasujiro Ozu e Eric Rohmer. Hoje (6), 17h30, Noites de Lua Cheia (1984), de Eric Rohmer; 19h30, Aprile (1998), de Nanni Moretti; 20h, Caravaggio (1986), de Derek Jarman. Sáb. (7), 18h, Desejo Profano (1964), de Shôhei Imamura; 18h30, Dois Fugitivos de Sing-Sing (1964), de Lucio Fulci; 20h30, Morangos Silvestres (1957), de Ingmar Bergman; 21h, Priscilla, a Rainha do Deserto (1994), de Stephan Elliott. Dom. (8), 17h, Mamma Roma (1962), de Pier Paolo Pasolini; 17h30, Amores Expressos (1994), de Wong Kar-Wai; 19h, Sem Saída (1974), de Jacques Doillon; 19h30, A Noite (1961), de Michelangelo Antonioni. 5ª (12), 18h30, Amateur (1994), de Hal Hartley. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.