Estreias de cinema de hoje (20)

Pré-estreias

Cake – Uma Razão Para Viver

(Cake, EUA/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Daniel Barnz. Com Jennifer Aniston, Sam Worthington, Anna Kendrick. Claire (Jennifer Aniston) é uma mulher traumatizada por um acidente que matou seu filho e a deixou com uma dor crônica. Num grupo para pessoas com esse tipo de dor, ela descobre o suicídio de uma jovem que a deixa obcecada. A atuação de Anniston, elogiada, lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro de melhor atriz em 2015. Caixa Belas Artes.

Garotas

(Bande des Filles, França/2014, 112 min.) – Drama. Dir. Céline Sciamma. Com Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh, Mariétou Touré. A trama conta a história de Marieme, uma menina de 16 anos que vê sua vida mudar após encontrar outras três garotas que decidiram lutar por sua própria liberdade. Com essa amizade, ela muda de nome, passa a vestir novas roupas e abandona a escola. 16 anos. Reserva Cultural.

Três Corações

(3 Coeurs,França – Alemanha – Bélgica/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Benoît Jacquot. Com Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni. Marc (Benoît Poelvoorde) encontre Sylvie (Charlotte Gainsbourg) numa cidade provincial francesa após perder um trem para Paris. Os dois têm muita química, mas como Marc tem de partir, combinam um reencontro que não acontece. Ele, então, se aproxima de Sophie (Chiara Mastroianni) sem saber que ela é irmã de Sylvie. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Estreias

Dólares de Areia

(Dólares de Arena, República Dominicana-México-Argentina/2014, 80 min.) – Drama Dir. Israel Cárdenas, Laura Amelia Guzmán. Com Geraldine Chaplin, Yanet Mojica, Ricardo Ariel Toribio. Noelí, uma jovem dominicana, tem uma relação com Anne, uma francesa bem mais velha que escolheu viver o que lhe resta da vida perto do mar. Mas as intenções de Noelí com Anne, a princípio escusas, vão mudando. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú.

O Fim de uma Era

(Brasil/2014, 70 min.) Dir. Bruno Safadi e Ricardo Pretti. Com Mariana Ximenes, Leandra Leal, Maria Gladys. Uma reflexão metalinguística em volta de três personagens. O filme faz parte da trilogia ‘Operação Sonia Silk’, de Ricardo Pretti e Bruno Safadi, que se inspira no imaginário e nos filmes da produtora brasileira Belair, de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, criada nos anos 1970. Livre. Caixa Belas Artes.

O Grande Kilapy

(Angola–Portugal–Brasil/2012, 100 min.) – Drama. Dir. Zézé Gamboa. Com Lázaro Ramos, Pedro Hossi, João Lagarto, Hermila Guedes. A coprodução entre Angola, Brasil e Portugal conta a história de João, um angolano negro, mulherengo e trambiqueiro, que vive em Lisboa, nos anos 1970, durante a ditadura de Salazar. 14 anos. Reserva Cultural.

Pássaro Branco na Nevasca

(White Bird in a Blizzard, França-EUA/2014, 91 min.) – Drama. Dir. Gregg Araki. Com Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni. Kat (Shailene Woodley) é uma adolescente que vive em uma cidade pequena e num lar opressor. Quando sua mãe, Eve (Eva Green), desaparece, o alívio inicial de Kat dá lugar a confusão e caos. Anos depois, ela descobre segredos sobre seu sumiço. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

O Rio Nos Pertence

(Brasil/2013, 75 min.) – Drama. Dir. Ricardo Pretti. Com Leandra Leal, Mariana Ximenes e Jiddu Pinheiro. Após dez anos distante do Rio, Marina decide voltar à cidade ao receber um cartão postal misterioso. O filme faz parte da trilogia ‘Operação Sonia Silk’, de Pretti e Bruno Safadi, que se inspira nos filmes da produtora brasileira Belair, de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, criada nos anos 1970. 10 anos. Caixa Belas Artes.

O Uivo da Gata

(Brasil/2013, 75 min.) – Drama. Dir. Bruno Safadi. Com Leandra Leal, Mariana Ximenes e Jiddu Pinheiro. A dinâmica do casal Antônia e Pedro é abalada pela chegada de Luana, por quem Antônia se apaixona. O filme faz parte da trilogia ‘Operação Sonia Silk’, de Pretti e Bruno Safadi, que se inspira nos filmes da produtora brasileira Belair, de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, criada nos anos 1970. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Um Sonho Intenso

(Brasil/2014, 101 min.) – Documentário. Dir. José Mariani. No documentário, historiadores e economistas analisam as mudanças socioeconômicas do País, ao longo do último século: apesar dos avanços desde 1930, o Brasil não conseguiu eliminar características essenciais de seu subdesenvolvimento. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cine Livraria Cultura, Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Viagem de Yoani

(Brasil/2014, 75 min.) – Documentário. Dir. Peppe Siffredi e Raphael Bottino. No documentário, o registro da visita da dissidente cubana Yoani Sánchez, famosa por manter um blog em que faz críticas ao regime dos Castro. Ajudada pelo então senador Eduardo Suplicy, Sánchez veio ao Brasil falar sobre liberdade de expressão. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Vingadores: A Era de Ultron

(Avengers: Age of Ultron, EUA/2015, 142 min.) – Ação. Dir. Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson. Tony Stark (Robert Downey Jr.), o Homem de Ferro, tenta reativar um programa de manutenção de paz, mas o plano acaba dando errado. Com a ajuda do Capitão América (Chris Evans), Viúva Negra (Scarlett Johansson), Thor (Chris Hemsworth) e o Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), eles tentam derrotar Ultron, um vilão tecnológico que quer extinguir a humanidade. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), West Plaza, Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Bristol (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque (3D), Splendor Paulista, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Reestreia

Perfume de Mulher

(Scent of a Woman, EUA/1992, 156 min.) – Drama. Dir. Martin Brest. Com Al Pacino, Chris O’Donnell, James Rebhorn. Frank (Al Pacino) é um coronel americano aposentado cego e difícil. Charlie (Chris O’Donnell), à procura de dinheiro fácil para uma viagem de Natal, aceita cuidar do senhor, mas acaba ficando em Nova York para o Dia de Ação de Graças. A exibição do filme faz parte do ‘Clássicos Cinemark’. Livre. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Em cartaz

O Amor É Estranho

(Love Is Strange, EUA/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Ira Sachs. Com Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei, Darren E. Burrows, Charlie Tahan. Casado há 40 anos com Ben, George é demitido de seu trabalho como professor – o que obriga os dois a se hospedarem separadamente na casa de amigos enquanto procuram por um lugar barato. Esse arranjo pesa na rotina de todos os envolvidos. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA-Canadá/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Edward Norton. Um ator que fez sucesso como super-herói tenta recuperar sua carreira. Indicado a vários Oscar em 2015, como os de melhor ator (Keaton), ator coadjuvante (Norton) e atriz coadjuvante (Stone). Ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção e roteiro original, entre outros. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

(The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Paul Tibbitt. No original com as vozes de Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Antonio Banderas, Paul Tibbitt. Dono da lanchonete Balde de Lixo, Plankton tenta roubar a receita do hambúrguer de siri. Ao tentar tomá-la, o vilão faz com que a fórmula desapareça. Bob Esponja e Patrick têm de recuperá-la. Livre. DUBLADO: Jardim Sul.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil/2013, 93 min.) – Drama. Dir. Adirley Queirós. Com Marquim do Tropa, Shockito, Dilmar Durães, Gleide Firminio. Entre a ficção científica e o gênero documentário, o filme fala de um Brasil que vive um apartheid a partir dos personagens Marquim e Shokito. Vítimas do racismo, ambos irão se ‘vingar’ da segregação com seu plano. Foi o Grande Vencedor do Festival de Brasília do ano passado. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Cada Um na Sua Casa

(Home, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Tim Johnson. No original com as vozes de Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin. A Terra é invadida por um grupo de seres extraterrestres da raça Boov. Eles vieram à procura de um novo planeta para habitar. Um deles, um alienígena chamado Oh, que é banido de seu grupo pelas trapalhadas que sempre faz, acaba conhecendo Tip, uma menina com quem começa uma amizade inesperada. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado, Iguatemi (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza.

Casa Grande

(Casa Grande, Brasil/2014, 115 min.) – Drama. Dir. Fellipe Barbosa. Com Marcello Novaes, Thales Cavalcanti, Suzana Pires. Jean (Thales Cavalcanti) é um adolescente carioca em conflito com os pais superprotetores, que entram em falência. Enquanto o nível de vida da família cai, Jean amadurece e os empregados da casa enfrentam demissões. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Santana Parque.

Cinderela

(Cinderella, EUA/2015, 112 min.) – Fantasia. Dir. Kenneth Branagh. Com Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Stellan Skarsgård. Nova adaptação do famoso conto de fadas, o longa conta a história de Ella (Lily James), uma moça que, após perder o pai, passa a ser oprimida pela madrasta (Cate Blanchett) e pelas meias-irmãs. Ao conhecer um homem galante e misterioso (Richard Madden), sua vida acaba mudando para sempre. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista.

Chappie

(EUA-México-África do Sul/2015, 122 min.) – Ação. Dir. Neill Blomkamp. Com Sharlto Copley, Dev Patel, Hugh Jackman. Num futuro próximo, a sociedade é defendida por policiais mecanizados. Um droide policial, Chappie, é roubado e reprogramado, tornando-se o primeiro robô capaz de pensar e sentir por si mesmo. 16 anos. DUBLADO: Boavista, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Club Sandwich

(Club Sándwich, México/2013, 82 min.) – Comédia. Dir. Fernando Eimbcke. Com María Renée Prudencio, Lucio Gimenez Cacho, Danae Reynaud. Paloma, uma mãe solteira, e Héctor, seu filho, têm sua relação estreita modificada por uma temporada de férias num resort, onde ele acaba experimentando a paixão e a sexualidade pela primeira vez. Caixa Belas Artes.

O Dançarino do Deserto

(Desert Dancer, Reino Unido/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Richard Raymond. Com Nazanin Boniadi, Freida Pinto, Marama Corlett. Afshin Ghaffarian (Reece Ritchie) arrisca tudo para começar uma nova companhia de dança. Para isso, deve criá-la em meio ao clima político volátil do Irã e a proibição do país à dança. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

O Diário da Esperança

(A Nagy Füzet, Hungria/2013, 109 min.) – Drama. Dir. Janos Szasz. Com András Gyémánt, Lászlo Gyémánt, Gyöngwér Bognár. Com a Hungria praticamente destruída no fim da Segunda Guerra Mundial, dois gêmeos de 12 anos são enviados à casa da avó pelos pais. Apesar disso, ela não demonstra carinho ou afeto por eles, que tentam se acostumar à nova vida. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Em um Pátio de Paris

(Dans la Cour, França/2014,97 min.) – Comédia. Dir. Pierre Salvadori. Com Catherine Deneuve, Gustave Kervern. Desanimado com sua banda, Antoine busca uma ocupação que não exija muito de si. Consegue um emprego como zelador num prédio parisiense, onde exerce um bom trabalho e começa uma amizade com Mathilde (Catherine Deneuve), cuja saúde mental está deteriorando. 14 anos. Reserva Cultural.

Força Maior

(Force Majeure, Dinamarca-Suécia-França-Noruega/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Ruben Östlund. Com Johannes Bah Kuhnke. Uma rica família sueca vai para um resort nos alpes franceses para relaxar e é surpreendida pela natureza. Após uma avalanche que ameaça machucar a todos, mas não mata ninguém, o marido foge, enquanto a mulher fica perto dos filhos. A dinâmica familiar está abalada. 12 anos. Reserva Cultural.

Frank

(Reino Unido/2014, 95 min.) – Comédia. Dir. Leonard Abrahamson. Com Domhnall Gleeson, Maggie Gyllenhaal, Michael Fassbender. Jon (Domhnall Gleeson) é um aspirante a músico que entra para a banda de pop liderada por Frank (Michael Fassbender) e Clara (Maggie Gyllenhaal). Excêntrico e misterioso, Frank tem uma peculiaridade: anda sempre com uma cabeça falsa, como se estivesse fantasiado. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Golpe Duplo

(Focus, EUA-Argentina/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Glenn Ficarra e John Requa. Com Will Smith, Margot Robbie, Adrian Martinez, Gerald McRaney, Rodrigo Santoro. Nicky (Will Smith), um golpista profissional, acolhe Jess (Margot Robbie), uma iniciante na arte da trapaça. Os dois acabam se envolvendo, o que complica ainda mais ambas as relações – a ‘profissional’ e a amorosa. 14 anos. DUBLADO: Marabá, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Jardim Sul.

A Série Divergente: Insurgente

(Insurgent, EUA/2015, 119 min.) – Aventura. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Ansel Elgort, Kate Winslet. Na segunda parte da série baseada na trilogia de livros da americana Veronica Roth, Tris e Quatro fogem de

Jeanine, sedenta por poder e líder da Erudição – uma das facções que dividem uma Chicago futurista.

12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Penha, Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul, Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista.

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA-Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech. A história do criptoanalista britânico e homossexual Alan Turing (Benedict Cumberbatch), cuja equipe de matemáticos contribuiu para o fim da Segunda Guerra Mundial. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado de 2015. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Kingsman – Serviço Secreto

(Kingsman: The Secret Service, Reino Unido/2014, 128 min.) – Ação. Dir. Matthew Vaughn. Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton. O filme é uma adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, inspirada no universo de espionagem do espião britânico James Bond. Na trama, um agente veterano (Colin Firth) recruta um jovem (Taron Egerton) para uma companhia de serviço secreto. 16 anos. Jardim Sul.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck, Alba Rohrwacher. Vencedor do Grande Prêmio do Júri em Cannes, o filme revela o universo próprio de uma família que vive isolada das regras sociais do mundo, criando as suas próprias. Mas as regras rígidas inventadas por Gelsomina e suas três irmãs mais novas logo começarão a ruir. 12 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Marcas da Água

(Watermark, Canadá/2013, 92 min.) – Documentário. Dir. Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. O documentário, filmado no mundo inteiro – de uma barragem chinesa aos curtumes de Dhaka, passando por um campeonato de surfe nos EUA – explora a relação da humanidade com a água: como ela atrai, molda e afeta a vida humana. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Os Pinguins de Madagascar

(The Penguins of Madagascar, EUA/2014, 91 min.) – Animação. Dir. Simon J. Smith, Eric Darnell. Os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta – vistos pela primeira vez no longa de animação ‘Madagascar’ (2005) – voltam numa aventura só deles. Para impedir que Dr. Octavius Brine destrua o mundo, os pinguins unem forças com uma organização secreta. Livre. DUBLADO: Jardim Sul.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. Um menino sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo maior que sua aldeia. Praticamente sem diálogos, os personagens falam uma espécie de ‘português invertido’. A obra também conta com participações de artistas, como Emicida, na trilha sonora. Livre. Caixa Belas Artes.

Não Olhe Para Trás

(Danny Collins, EUA/2015, 103 min.) – Comédia. Dir. Dan Fogelman. Com Al Pacino, Annette Bening, Bobby Cannavale. Danny Collins (Al Pacino) é um músico famoso que, no entanto, está há mais de 30 anos sem compor uma música. Ao descobrir uma carta de John Lennon endereçada a ele, decide desistir da carreira artística e tenta um reencontro com o filho adulto, que nunca o conheceu. 14 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Espaço Itaú Augusta, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Villa Lobos.

Noites Brancas no Píer

(Nuits Blanches sur la Jetée, França/2014, 94 min.) – Drama. Dir. Paul Vecchiali. Com Astrid Adverbe, Pascal Cervo, Geneviève Montaigu. Um homem caminha todos os dias num cais, onde conhece uma moça que passa as noites ali à espera de seu amor. Ao longo dos dias, ambos conversam e ele acaba se apaixonando por ela. Com a chegada do homem que a moça esperava, a relação muda. Baseado no conto ‘Noites Brancas’, do escritor russo Fiódor Dostoievski.

16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Para Sempre Alice

(Still Alice, EUA-França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec Baldwin, Shane McRae, Kristen Stewart, Stephen Kunken, Hunter Parrish. Alice (Julianne Moore), uma professora de linguística, começa a esquecer palavras e se perder na cidade e é diagnosticada com Alzheimer. O papel rendeu a Julianne Moore o Oscar de melhor atriz de 2015. 12 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina- Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Liliana Ackerman. Produzidas por Almodóvar e seu irmão, as seis pequenas histórias independentes têm em comum a ideia de ‘selvageria’, além de uma tendência ao humor negro. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro deste ano. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Renascida do Inferno

(The Lazarus Effect, EUA/2015, 83 min.) – Terror. Dir. David Gelb. Com Olivia Wilde, Mark Duplass, Evan Peters. Um grupo de pesquisadores liderados por Frank e sua mulher Zoe, encontra uma maneira de ressuscitar os mortos. Quando a comunidade médica descobre o feito, confisca seus materiais de pesquisa e de experimento. Ainda assim, eles tentam realizar a experiência sozinhos e acabam pondo em risco a vida dos próprios pesquisadores. 14 anos. DUBLADO:

SP Market.

Risco Imediato

(Good People, Reino Unido-EUA-Suécia-Dinamarca/2014, 90 min.) – Suspense. Dir. Henrik Ruben Genz. Com James Franco, Kate Hudson, Tom Wilkinson. Ao encontrar uma enorme soma de dinheiro na casa do inquilino morto, Tom (James Franco) e Anna (Kate Hudson) se envolvem numa intriga perigosa. Em dívida, ambos guardam o dinheiro, mas ficam na mira de um ladrão vingativo. 16 anos. DUBLADO: Shopping D. LEGENDADO: Cidade Jardim, Iguatemi Alphaville.

O Sal da Terra

(The Salt of the Earth, França-Brasil-Itália/2014, 110 min.) – Documentário. Dir. Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. O filme do alemão Wim Wenders (‘Asas do Desejo’) e Juliano Ribeiro Salgado aborda a figura de Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro famoso por fazer imagens não só da natureza, mas de conflitos internacionais e questões globais, como a fome e o êxodo rural. 12 anos. Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini. Jacobo Kaplan é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da destruição da Segunda Guerra. Entediado, ele se propõe uma missão: desmascarar quem acredita ser um ex-nazista, que vive tranquilamente numa pequena praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

A Teoria de Tudo

(The Theory of Everything, Reino Unido/2014, 123 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior. A história do jovem Stephen Hawking (Eddie Redmayne), astrofísico, que, em meio a um romance com Jane Wilde (Felicity Jones), descobre ter uma doença degenerativa. O papel acabou rendendo a Eddie Redmayne o Oscar de melhor ator deste ano. 10 anos. Kinoplex Itaim.

Terceira Pessoa

(Third Person, Reino Unido-EUA-Alemanha-Bélgica/2013, 136 min.) – Drama. Dir. Paul Haggis. Com Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis. No filme de Paul Haggis (‘Crash – No Limite’), três histórias de amor interligam três casais em três cidades diferentes: Roma, Paris e Nova York. Entre os personagens estão um escritor, uma jornalista, um executivo e uma ex-atriz de novelas. 14 anos. Bristol.

Um Fim de Semana em Paris

(Le Week-End, Reino Unido-França/2013, 93 min.) – Comédia. Dir. Roger Michell. Com Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, Olly Alexander. Nick e Meg, dois professores universitários casados há quase 30 anos, decidem revisitar seu passado. Fazem uma viagem a Paris para se hospedar no mesmo hotel em que passaram a lua de mel. Um encontro com um antigo conhecido de Nick marca o relacionamento do casal. 14 anos. Caixa Belas Artes, Iguatemi, Kinoplex Itaim.

Um Momento Pode Mudar Tudo

(You’re Not You, EUA/2014, 102 min.) – Drama. Dir. George C. Wolfe. Com Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel. Kate é uma pianista clássica diagnosticada com esclerose. Para cuidar dela, surge Bec , uma universitária arisca envolvida com casos amorosos caóticos. Nesse contexto, elas desenvolvem um laço honesto e conflituoso. 14 anos. Iguatemi Alphaville.

Vício Inerente

(Inherent Vice, EUA/2014, 148 min.) – Comédia. Dir. Paul Thomas Anderson. Com Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Nos anos 1970, o detetive viciado em drogas Larry ‘Doc’ Sportello (Joaquin Phoenix) investiga o desaparecimento de uma ex-namorada, Shasta Fay Hepworth (Katherine Waterston). O filme de Paul Thomas Anderson (‘Embriagado de Amor’) é baseado no livro homônimo do escritor americano Thomas Pynchon. 18 anos. Caixa Belas Artes.

Velozes & Furiosos 7

(Furious 7, Japão-EUA/2015, 137 min.) – Ação. Dir. James Wan. Com Vin Diesel, Paul Walker. Na sétima parte da franquia de ação centrada em carros envenenados, o vilão Ian Shaw tenta se vingar de Dominic pela morte do irmão, Owen, ocorrida no episódio anterior. O filme conta com uma das últimas atuações de Paul Walker. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos, Villa Lobos (3D).

Especial

Retrospectiva do Cinema Novo

A partir de quinta (30), a Cinemateca realiza uma mostra sobre o movimento cinematográfico levado à frente por diretores como Glauber Rocha e Leon Hirszman. Com produções de baixo custo, inspiradas no neo-realismo italiano e na nouvelle vague, os filmes se voltavam à realidade brasileira com sofisticação conceitual. Serão exibidos 53 títulos, todos em película, alguns inéditos, restaurados ou de exibição rara. Haverá, ainda, uma exposição com objetos e documentos da época.

5ª (30), 18h, A Grande Feira (1961), de Roberto Pires; 18h30, Bahia de Todos os Santos (1960), de Trigueirinho Neto; 20h, Pátio (1959) e Barravento (1961), de Glauber Rocha; 20h30, Cinco Vezes Favela (1962), de Marcos Farias, Miguel Borges, Carlos Diegues, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman.

Programação completa: www.cinemateca.gov.br. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

As Faces de John Cassavetes

O Cinusp realiza uma mostra com 18 obras significativas do ator e diretor John Cassavetes (‘Uma Mulher Sob Influência ‘, 1974), conhecido como o ‘pai do cinema independente americano’, com exibição de filmes na sala Paulo Emílio – na cidade universitária do Butantã – e na Sala Maria Antônia, na Consolação. Com entrada gratuita, a mostra se estende até 15/5.

Cidade Universitária: Hoje (24), 16h, Assim Fala o Amor (1971), de John Cassavetes; 19h, A Fúria dos Intocáveis (1969), de Giuliano Montaldo. 2a (27), 16h, Sombras (1959), de John Cassavetes; 19h, Faces (1968), de John Cassavetes. 3a (28), 16h, Alfred Hitchcock apresenta: Você Tem que Ter Sorte (1956), de Robert Stevens, e Cinéastes de Notre Temps: John Cassavetes (1969), de Hubert Knapp, André S. Labarthe; 19h, Noite de Estreia (1977), de John Cassavetes. 4ª (29), 16h, A Fúria (1978), de Brian De Palma; 19h, Assim Fala o Amor (1971), de John Cassavetes. 5ª (30), 16h, A Morte de um Bookmaker Chinês (1976), de John Cassavetes; 19h, Um Homem Tem Três Metros de Altura (1957), de Martin Ritt.

Cinusp Paulo Emílio. R. do Anfiteatro, 181, Colmeia, Favo 04 , Cidade Universitária. 3091-3540. Grátis.

Cinusp Maria Antônia: Hoje (24), 20h, O Bebê de Rosemary (1968), de Roman Polanski. Sáb. (25), 18h, Mikey and Nicky (1976), de Elaine May; 20h30, Canção da Esperança (1961), de John Cassavetes. Dom (26), 18h, Os Maridos (1970), de John Cassavetes; 20h30, Alfred Hitchcock apresenta: Você Tem que Ter Sorte (1956), de Robert Stevens, e Cinéastes de Notre Temps: John Cassavetes (1969), de Hubert Knapp, André S. Labarthe.

Cinusp Maria Antônia. R. Maria Antônia, 294, 1º andar, Consolação, 3123-5200. Grátis.

Mostra do Filme Livre

A 14ª edição da mostra, que dá destaque à produção independente do País, começa quarta (29), exibindo mais de 200 filmes. Este ano, o homenageado do evento é o paulista Maurice Capovilla, conhecido como Capô. Seu filme mais recente, ‘Nervos de Aço’, baseado nas canções de Lupicínio Rodrigues, será exibido na sessão de abertura na quarta (29), às 19h30. Programação completa: http://mostradofilmelivre.com/

Debate sobre trilogia ‘Operação Sonia Silk’

Com a estreia dos filmes dos diretores Ricardo Pretti e Bruno Safadi ‘O Uivo da Gata’, ‘O Rio nos Pertence’ e ‘O Fim de uma Era’ – inspirados no imaginário e nos filmes da produtora brasileira Belair, de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, que existiu por um curto período de 1970 – o Caixa Belas Artes realiza um debate na terça (28) com ambos os diretores e as protagonistas dos filmes, Leandra Leal e Mariana Ximenes. A conversa começa após a sessão de ‘O Fim

de uma Era’ das 20h40. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2423, metrô Paulista, 2894 -5781. R$ 22.

Festival Sesc Melhores Filmes

Com a reinauguração do Cinesesc, reaberto após meses de reforma, é realizada a 41ª edição do festival. O evento contempla longas de destaque que chegaram às salas paulistanas em 2014, e concedeu prêmios a produções nacionais e internacionais. Entre os filmes da última semana do festival estão os dois volumes de ‘Ninfomaníaca’, de Lars Von Trier’, e ‘Praia do Futuro’, de Karim Aïnouz.

Hoje (24), 14h30, O Homem das Multidões (2013), de Marcelo Gomes e Cao Guimarães; 16h30, Mommy (2014), de Xavier Dolan; 19h, O Grande Hotel Budapeste (2014), de Wes Anderson; 21h, Nebraska (2013), de Alexander Payne. Sáb. (25), 14h30, O Menino e o Mundo (2013), de Alê Abreu; 16h30, Instinto Materno (2013), de Calin Peter Netzer; 19h, Eles Voltam (2012), de Marcelo Lordello; 21h, Ninfomaníaca – Volume 1 (2013), de Lars von Trier. Dom. (26), 14h30, O Lobo Atrás da Porta (2013), de Fernando Coimbra; 16h30, O Abutre (2014), de Dan Gilroy; 19h, Riocorrente (2014), de Paulo Sacramento; 21h, Ela (2013), de Spike Jonze. 2ª (27), 14h30, Praia do Futuro (2014), de Karim Aïnouz; 16h30, O Passado (2013), de Asghar Farhadi; 19h, Ilegal (2014), de Raphael Erichsen e Tarso Araujo; 21h, Era Uma Vez em Nova York (2013), de James Gray. 3ª (28), 14h30, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014), de Daniel Ribeiro; 16h30, Ninfomaníaca – Volume 2 (2013), de Lars von Trier; 19h, Avanti Popolo (2012), de Michael Wahrmann; 21h, Cães Errantes (2013), de Tsai Ming-liang. 4ª (29), 14h30, O Menino e o Mundo (2013), de Alê Abreu; 16h30, Saint Laurent (2014), de Bertrand Bonello.

Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 12/R$ 20.