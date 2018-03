Estreias de cinema de hoje (2)

Pré-estreias

Cada um na Sua Casa

(Home, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Tim Johnson. Os representantes de uma raça alienígena, invadem a Terra com a intenção de tê-la como novo lar. Um deles conhece Tip, uma menina com quem começa uma amizade. Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Interlagos (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), , Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Paulista (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Villa Lobos (3D).

Club Sandwich

(Club Sándwich, México/2013, 82 min.) – Comédia. Dir. Fernando Eimbcke. Com María Renée Prudencio, Lucio Gimenez Cacho, Danae Reynaud. Paloma, uma mãe solteira, e Héctor, seu filho, têm sua relação estreita modificada por uma temporada de férias num resort, onde ele experimenta a paixão e a sexualidade pela primeira vez. Caixa Belas Artes.

Estreias

14 Estações de Maria

(Kreuzweg, Alemanha/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Dietrich Brüggemann. Com Lea van Acken, Franziska Weisz, Florian Stetter. Uma menina de 14 anos vive uma vida dupla. Quando está na escola, sente-se livre para ter os interesses típicos de uma adolescente. Mas, em casa, é oprimida pelo catolicismo ferrenho da família. Ao se interessar por um colega, o dilema se agrava. 10 anos. Espaço Itaú Augusta.

Amor à Primeira Briga

(Les Combattants, França/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Thomas Cailley. Com Adèle Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent, Brigitte Roüan, William Lebghil. Aparentemente calmo, o verão do jovem Arnaud Labrède (Kevin Azaïs) se divide entre o tempo com os amigos e o trabalho. Mas Madeleine Beaulieu (Adèle Haenel), uma moça bonita e rude, abala a dinâmica de seu tempo de descanso. 14 anos. Reserva Cultural.

O Ano Mais Violento

A Most Violent Year, EUA/2014, 125 min.) – Drama. Dir. J. C. Chandor. Com Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo. No inverno de 1981, um dos anos mais violentos na história de Nova York, um imigrante e sua família tentam expandir seu negócio e capitalizar em cima de oportunidades. O misto de violência, decadência e corrpução ameaça destruir o que a cidade construiu. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Fala Sério!

(Brasil/2014, 90 min.) – Drama. Dir. Augusto Sevá. Com Luciana Louvadini, Mônica Oliveira e Naiara Carvalho. Três amigas inseparáveis, Dai, Mônica e Lê, estudam, trabalham, riem, choram e amam juntas. Além da convivência, há outra coisa que as três têm em comum: querem encontrar um grande amor. 12 anos. Caixa Belas Artes.

O Último Ato

(The Humbling, EUA-Itália/2014, 112 min.) – Drama. Dir. Barry Levinson. Com Al Pacino, Greta Gerwig, Kyra Sedgwick, Dianne Wiest. Simon Axler (Al Pacino) é um ator que tem episódios de demência. Internado após um incidente numa peça, volta para casa deprimido. Sua situação se complica ao começar um affair com uma lésbica. 14 anos. Bristol, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi Alphaville.

Um Fim de Semana em Paris

(Le Week-End, Reino Unido-França/2013, 93 min.) – Comédia. Dir. Roger Michell. Com Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, Olly Alexander. Nick e Meg, dois professores universitários casados há quase 30 anos, decidem revisitar seu passado. Fazem uma viagem a Paris para se hospedar no mesmo hotel em que passaram a lua de mel. Um encontro com um antigo conhecido de Nick marca o relacionamento do casal. 14 anos. Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi.

Um Momento Pode Mudar Tudo

(You’re Not You, EUA/2014, 102 min.) – Drama. Dir. George C. Wolfe. Com Hilary Swank, Emmy Rossum, Josh Duhamel. Kate (Hilary Swank) é uma pianista clássica diagnosticada com esclerose. Para cuidar dela, surge Bec (Emmy Rossum), uma universitária arisca envolvida com casos amorosos caóticos, Nesse contexto, elas desenvolvem um laço honesto e conflituoso. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Market Place, Metrô Santa Cruz, Villa Lobos.

Velozes & Furiosos 7

(Furious 7, Japão-EUA/2015, 137 min.) – Ação. Dir. James Wan. Com Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson. Na sétima parte da franquia de ação centrada em carros envenenados do início dos anos 2000, o vilão Ian Shaw (Jason Statham) tenta se vingar de Dominic Toretto (Vin Diesel) pela morte do irmão, Owen (Luke Evans ), ocorrida no episódio anterior. O filme conta com uma das últimas atuações de Paul Walker, morto em 2013. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol (3D), Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Bristol (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), Splendor Paulista, Villa Lobos (3D).

Reestreia

O Exorcista

(The Exorcist, EUA/1973, 122 min.) – Horror. Dir. William Friedkin. Com Ellen Burstyn, Max von Sydow, Linda Blair. No filme de William Friedkin, uma atriz começa a perceber uma série de mudanças dramáticas e perigosas no comportamento e no corpo de sua filha de 12 anos. Enquanto isso, um jovem padre duvida de sua fé ao lidar com a doença terminal de sua mãe. Um velho padre, por sua vez, reconhece a necessidade de enfrentar um inimigo demoníaco.

14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Em cartaz

O Amor É Estranho

(Love Is Strange, EUA/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Ira Sachs. Com Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei. Casado há 40 anos com Ben, George é demitido de seu trabalho como professor – o que obriga os dois a se hospedarem separadamente na casa de amigos enquanto procuram por um lugar barato. Esse arranjo pesa na rotina de todos os envolvidos. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA-Canadá/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Edward Norton. Um ator que fez sucesso como super-herói tenta recuperar sua carreira. Indicado a vários Oscar em 2015, como os de melhor ator (Keaton), ator coadjuvante (Norton) e atriz coadjuvante (Stone). Ganhou os prêmios de melhor filme, melhor direção e roteiro original, entre outros. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Blind

(Noruega/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Eskil Vogt. Com Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen, Vera Vitali. Vencedor no Festival de Sundance de melhor filme estrangeiro e melhor roteiro, o drama conta a história de Ingrid (Ellen Dorrit Petersen), uma moça que perde a visão e decide ficar na reclusão de sua casa com o marido. Seus maiores medos, no entanto, estão dentro de si própria. 18 anos. Reserva Cultural.

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

(The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Paul Tibbitt. No original com as vozes de Tom Kenny, Bill Fagerbakke. Dono da lanchonete Balde de Lixo, Plankton tenta roubar a receita do hambúrguer de siri. Ao tentar tomá-la, o vilão faz com que a fórmula desapareça. Bob Esponja e Patrick têm de recuperá-la. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Interlagos, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil/2013, 93 min.) – Drama. Dir. Adirley Queirós. Com recursos de ficção científica e elementos documentais, o filme fala de um Brasil em apartheid a partir dos personagens Marquim e Shokito. Vítimas do racismo, ambos irão se ‘vingar’ da segregação. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Cinderela

(Cinderella, EUA/2015, 112 min.) – Fantasia. Dir. Kenneth Branagh. Com Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden, Stellan Skarsgård. Nova daptação do famoso conto de fadas, o longa conta a história de Ella (Lily James), uma moça que, após perder o pai, vive oprimida pela madrasta (Cate Blanchett) e pelas meias-irmãs. Ao conhecer um homem galante (Richard Madden), sua vida muda para sempre. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Villa Lobos, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cinesala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Villa Lobos.

Cinquenta Tons de Cinza

(Fifty Shades of Grey, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Sam Taylor-Johnson. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford. Uma estudante de literatura (Dakota Johnson) se envolve com um bilionário poderoso, atormentado, devasso e sadomasoquista (Jamie Dornan) que acaba a seduz. A trama é baseada na primeira parte da trilogia de livros de E. L. James, grande sucesso entre o público feminino. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Metrô Tatuapé, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul.

Depois da Chuva

(Brasil/2013, 90 min.) – Drama. Dir. Cláudio Marques e Marília Hughes. Com Pedro Maia, Sophia Corral, Aicha Marques. Em Salvador, em 1984, o movimento que exige a volta das eleições diretas para presidente da República começa a tomar as ruas da cidade e do País. Em meio à agitação, Caio começa a viver suas primeiras experiências políticas e amorosas, enquanto mantém uma rádio anarquista com os amigos. 16 anos. Espaço Itaú Augusta.

Dívida de Honra

(The Homesman, EUA-França/2014, 122 min.) – Drama. Dir. Tommy Lee Jones. Com Tommy Lee Jones, Hilary Swank, Grace Gummer. No século 19, Mary Bee Cuddy (Hilary Swank) é uma mulher solitária que precisa levar três mulheres loucas ao Iowa. No caminho, conhece George Briggs (Tommy Lee Jones). Ao salvar sua vida, consegue um novo companheiro de viagem. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia.

O Duelo

(Brasil/2012, 109 min.) – Drama. Dir. Marcos Jorge. Com José Wilker, Milton Gonçalves, Cláudia Raia. A chegada do Comandante Vasco Moscoso de Aragão (Joaquim de Almeida) ao pequeno balneário Periperi levanta as suspeitas de alguns dos nativos. Desconfiado de sua popularidade, o fiscal aposentado Chico Pacheco (José Wilker) decide fazer uma investigação para desmascará-lo. Baseado no romance ‘Os Velhos Marinheiros’, de Jorge Amado. 12 anos. Reserva Cultural.

Eduardo Coutinho, 7 de Outubro

(Brasil/ 2013, 72 min.) – Documentário. Dir. Carlos Nader. No documentário, o documentarista Eduardo Coutinho (‘Cabra Marcado Para Morrer’, ‘Jogo de Cena’) cede uma entrevista a Carlos Nader (‘Homem Comum’). Morto em fevereiro do ano passado pelo filho com problemas mentais, Coutinho falou por quatro horas ao diretor. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Em um Pátio de Paris

(Dans la Cour, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Pierre Salvadori. Com Catherine Deneuve, Gustave Kervern. Desanimado com sua banda, Antoine busca uma ocupação que não exija muito de si. Consegue um trabalho como zelador num prédio parisiense, onde exerce um bom trabalho e começa uma amizade com Mathilde (Catherine Deneuve), cuja saúde mental se deteriora. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Força Maior

(Force Majeure, Dinamarca-Suécia-França-Noruega/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Ruben Östlund. Com Johannes Bah Kuhnke, Lisa Loven Kongsli. Uma rica família sueca vai para um resort nos alpes franceses para relaxar e é surpreendida pela natureza do lugar. Após uma avalanche que ameaça machucar a todos, mas não mata ninguém, o marido foge, enquanto a mulher fica perto dos filhos. Passado o susto, a dinâmica familiar está abalada. 12 anos. Reserva Cultural.

O Garoto da Casa ao Lado

(The Boy Next Door, EUA/2015, 91 min.) – Suspense. Dir. Rob Cohen. Com Jennifer Lopez, Ryan Guzman, Kristin Chenoweth. Claire (Lopez), uma professora recém-divorciada, começa uma amizade e um flerte com seu vizinho adolescente, Noah (Guzman). O envolvimento dos dois se prova mais perigoso do que ela imaginava. 16 anos. Anália Franco, Eldorado, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Santana Parque, Shopping D.

Golpe Duplo

(Focus, EUA-Argentina/2015, 105 min.) – Drama. Dir. Glenn Ficarra e John Requa. Com Will Smith, Margot Robbie. Nicky, um golpista profissional, acolhe Jess, uma iniciante na arte da trapaça. Os dois acabam se envolvendo, o que complicaainda mais ambas as relações – a ‘profissional’ e a amorosa. 14 anos. DUBLADO: Butantã, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Grande Hotel Budapeste

(The Grand Budapest Hotel, Reino Unido-Alemanha/2013, 100 min.) – Comédia. Dir. Wes Anderson. Com Ralph Fiennes, Adrien Brody, Tony Revolori. Já velho, Zero Moustafa conta a um jovem escritor a história de como se tornou dono do Grande Hotel Budapeste – um hotel de luxo na república fictícia de Zubrowka. Foi indicado aos Oscar de melhor filme, diretor e roteiro original. Ganhou prêmios técnicos como figurino, cabelo e maquiagem, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Grandes Olhos

(Big Eyes, EUA/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Tim Burton. Com Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter. O drama acompanha a história real da artista americana Margaret Keane, cuja autoria dos quadros de figuras com grandes olhos foi usurpada por seu marido, que dizia tê-los pintado. A interpretação de Adams lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical de 2015. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Happy, Happy

(Sykt Lykkelig, Noruega/2010, 85 min.) – Comédia. Dir. Anne Sewitsky. Com Agnes Kittelsen, Joachin Rafaelsen, Maibritt Saerens. Kaja ( Agnes Kittelsen), uma moça otimista, dá grande valor a sua família, ainda que seu companheiro não lhe dê a atenção ou carinho que gostaria. Um casal ‘perfeito’ se muda para a casa ao lado, desafiando Kaja a controlar suas emoções. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Ida

(Polônia-Dinamarca/2013, 80 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski. Anna (Agata Trzebuchowska), uma mulher prestes a se tornar freira, conhece sua única parente viva, a tia Wanda, e descobre informações que fazem com que encontre uma nova identidade. Ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2015. 14 anos. Cine Livraria Cultura.

Insubordinados

(Brasil/2014, 86 min.) – Drama. Dir. Edu Felistoque. Com Silvia Lourenço, Priscilla Alpha, Rodrigo Brassoloto. Janete é apaixonada pela escrita. Ela passa os dias cuidando do pai, internado. Incomodada pela monotonia, ela cria um universo policialesco em seus textos, protagonizados por Diana, uma delegada. É o primeiro filme da ‘Trilogia da Vida Real’, de Edu Felistoque. 16 anos. Caixa Belas Artes.

A Série Divergente: Insurgente

(Insurgent, EUA/2015, 119 min.) – Aventura. Dir. Robert Schwentke. Com Shailene Woodley, Ansel Elgort, Kate Winslet, Theo James, Miles Teller, Mekhi Phifer, Jai Courtney. Segunda parte da série baseada na trilogia de livros de Veronica Roth. Tris e Quatro fogem de Jeanine, sedenta por poder e líder da Erudição – uma das facções de uma Chicago futurista que teve sua população dividida. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Penha, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Pátio Paulista, Santana Parque (3D), SP Market, Villa Lobos.

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA-Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear, Allen Leech. A história do criptoanalista Alan Turing (Benedict Cumberbatch), cuja equipe contribuiu para o fim da Segunda Guerra Mundial. Ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado de 2015. 12 anos. Caixa Belas Artes, Kinoplex Itaim.

Kingsman – Serviço Secreto

(Kingsman: The Secret Service, Reino Unido/2014, 128 min.) – Ação. Dir. Matthew Vaughn. Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Taron Egerton. O filme é uma adaptação da série de quadrinhos de mesmo nome, inspirada no universo de espionagem do espião britânico James Bond. Na trama, um agente veterano (Colin Firth) recruta um jovem (Taron Egerton) para uma companhia de serviço secreto. 16 anos. DUBLADO: Marabá, Plaza Sul, Santana Parque. LEGENDADO: Bristol, Jardim Sul, Pátio Paulista.

Mapas para as Estrelas

(Maps to the Stars, Canadá-EUA-França-Alemanha/2014, 111 min.) – Drama. Dir. David Cronenberg. Com Julianne Moore, Mia Wasikowska. Uma série de figuras hollywoodianas são afetadas pela chegada da personagem Agatha a Los Angeles. Entre elas, uma atriz decadente, que busca retomar a carreira, mas é atormentada por imagens de sua mãe morta. 16 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Marcas da Água

(Watermark, Canadá/2013, 92 min.) – Documentário. Dir. Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. O documentário, filmado no mundo inteiro – de uma barragem chinesa aos curtumes de Dhaka, passando por um campeonato de surfe nos EUA – explora a relação da humanidade com a água: como ela atrai, molda e afeta a vida humana. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Meus Dois Amores

(Brasil/2012, 86 min.) – Comédia. Dir. Luiz Henrique Rios. Com Caio Blat, Maria Flor, Alexandre Borges. Manuel é um vaqueiro apaixonado pela noiva, Das dô, e pela mula Beija-fulô. Ao entrar em conflito com o matador Argino, vai em busca de um feitiço que envolve seu amado animal. 12 anos. Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Shopping D.

No Meio do Rio, Entre as Árvores

(Brasil/2009, 73 min.) – Documentário. Dir. Jorge Bodanzky. O filme de Jorge Bodanzky (um dos diretores de ‘Iracema – Uma Transa Amazônica’) é o resultado de oficinas de vídeo, circo e fotografia ministradas no Alto Solimões, no Amazonas. As comunidades ribeirinhas filmaram seus cotidianos, seus sonhos e sua relação com rio e as árvores que as rodeiam. As imagens foram, então, incorporadas ao longa de Jorge. Livre. Caixa Belas Artes.

Nostalgia da Luz

(Nostalgia de la Luz, Franca-Chile -Espanha-Alemanha-EUA/2010, 90 min.) – Documentário. A obra aborda uma região do Atacama em que vários astrônomos se reúnem para observar as estrelas. Por outro lado, na terra do deserto, o calor do sol acaba conservando restos mortais das pessoas, o que leva mulheres a procurar ali por seus parentes. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Os Pinguins de Madagascar

(The Penguins of Madagascar, EUA/2014, 91 min.) – Animação. Dir. Simon J. Smith, Eric Darnell. Os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta – vistos pela primeira vez em ‘Madagascar’ (2005) – voltam numa aventura só deles. Para impedir que Dr. Octavius Brine destrua o mundo, os pinguins unem forças com uma organização secreta. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Jardim Sul.

O Menino e o Mundo

(Brasil/2013, 85 min.) – Animação. Dir. Alê Abreu. Um menino sai em busca do pai, que o abandonou, e descobre um mundo maior que sua aldeia. Praticamente sem diálogos, os personagens falam uma espécie de ‘português invertido’. A obra também conta com participações de artistas, como Emicida, na trilha sonora. Livre. Caixa Belas Artes.

Para Sempre Alice

(Still Alice, EUA-França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Richard Glatzer e Wash Westmoreland. Com Julianne Moore, Alec Baldwin. Alice (Julianne Moore), uma professora de linguística, começa a esquecer palavras e se perder na cidade e é diagnosticada com Alzheimer. O papel rendeu a Julianne Moore o Oscar de melhor atriz de 2015. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cine Livraria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Ponte Aérea

(Brasil/2015, 100 min.) – Drama. Dir. Julia Rezende. Com Caio Blat, Leticia Colin, Emílio de Mello, Felipe Camargo, Cristina Flores, Silvio Guindane. O promissor artista plástico carioca Bruno (Caio Blat) e a publicitária paulista Amanda (Leticia Colin) se conhecem num voo Rio-São Paulo. O romance dos dois, vivido à distância, vai se tornando cheio de complicações. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Reserva Cultural.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina- Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Liliana Ackerman. Seis pequenas histórias independentes que têm em comum a ideia de ‘selvageria’, além de uma tendência ao humor negro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Renascida do Inferno

(The Lazarus Effect, EUA/2015, 83 min.) – Terror. Dir. David Gelb. Com Olivia Wilde, Mark Duplass, Evan Peters. Um grupo de pesquisadores liderados por Frank e sua mulher, Zoe, encontra uma maneira de ressuscitar os mortos. Quando a comunidade médica descobre o feito, confisca seus materiais de pesquisa e de experimento. Ainda assim, eles tentam realizar a experiência sozinhos e acabam pondo em risco a vida dos próprios pesquisadores. 14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Metrô Tatuapé, SP Market.

O Sal da Terra

(The Salt of the Earth, França-Brasil-Itália/2014, 110 min.) – Documentário. Dir. Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. O filme do alemão Wim Wenders (‘Asas do Desejo’) e Juliano Ribeiro Salgado aborda a figura de Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro famoso por fazer imagens não só da natureza, mas de conflitos internacionais e questões globais, como a fome e o êxodo rural. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

O Sétimo Filho

(The Seventh Son, EUA-Reino Unido-Can.-Chin./2014, 102 min.) –Fantasia. Dir. Sergey Bodrov. Com Jeff Bridges, Julianne Moore. Mãe Malking é presa por Gregory, cavaleiro de uma linhagem que protege a humanidade de ameaças sobrenaturais. À procura de um sucessor, ele treina Thomas (Ben Barnes) para enfrentar a bruxa, que fugiu de sua prisão enquanto Gregory estava fora da cidade. 12 anos. DUBLADO: Penha, Raposo Shopping, Shopping D (3D).

Simplesmente Acontece

(Love, Rosie, Alemanha-Reino Unido/2014, 102 min.) – Comédia. Dir. Christian Ditter. Com Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke. Rosie e Alex são melhores amigos desde os 5 anos, mas nunca chegaram a se envolver amorosamente. Apesar de tomarem rumos diferentes ao completar 18 anos, o laço que os une parece continuar existindo. 14 anos. DUBLADO: SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Jardim Sul.

Sniper Americano

(American Sniper, EUA/2014, 132 min.) – Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Bradley Cooper, Sienna Miller. Adaptado do livro ‘American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History’, conta a história de Chris Kyle, atirador de elite da marinha americana. 16 anos. Eldorado, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini. Jacobo Kaplan é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da destruição da Segunda Guerra. Entediado, ele se propõe uma missão: desmascarar quem acredita ser um ex-nazista numa pequena praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Superpai

(Brasil/2014, 86 min.) – Comédia. Dir. Pedro Amorim. Com Danton Mello, Dani Calabresa. Diogo, criado como o garoto mais popular da escola, vai à reunião da turma de colégio para sair da rotina de pai de família. 14 anos. Mais Shopping Largo 13.

A Teoria de Tudo

(The Theory of Everything, Reino Unido/2014, 123 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Eddie Redmayne, Felicity Jones. A história do jovem Stephen Hawking, astrofísico, que, em meio a um romance com Jane Wilde, descobre ter uma doença degenerativa. Rendeu a Eddie Redmayne o Oscar de melhor ator. 10 anos. Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis.

Terceira Pessoa

(Third Person, Reino Unido-EUA-Alemanha-Bélgica/2013, 136 min.) – Drama. Dir. Paul Haggis. Com Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis. Três histórias de amor interligam três casais em três cidades diferentes: Roma, Paris e Nova York. Entre os personagens estão um escritor, uma jornalista, um executivo e uma ex-atriz de novelas. 14 anos. Bristol, Plaza Sul, Splendor Paulista.

Timbuktu

(Timbuktu, França-Mauritânia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Abderrahmane Sissako. Com Ibrahim Ahmed, Toulou Kiki, Abel Jafri. Inspirado numa história real, o drama acompanha a ocupação da cidade de Mali, na África, por islâmicos radicais. 14 anos. Reserva Cultural.

Tinker Bell e o Monstro da Terra do Nunca

(Tinker Bell and the Legend of the NeverBeast, EUA/2014, 76 min.) – Animação. Dir. Steve Loter. A fada Fawn se torna amiga do Monstro da Terra do Nunca. Mas, Tinker Bell e suas amigas não têm tanta certeza dessa amizade. Livre. DUBLADO: Anália Franco (3D), Interlagos, Jardim Sul (3D), Santana Parque (3D).

Vício Inerente

(Inherent Vice, EUA/2014, 148 min.) – Comédia. Dir. Paul Thomas Anderson. Com Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Nos anos 1970, o detetive viciado em drogas Larry ‘Doc’ Sportello investiga o desaparecimento de uma ex-namorada, Shasta Fay Hepworth. Baseado no livro homônimo do americano Thomas Pynchon. 18 anos. Bristol, Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural, Splendor Paulista, Villa Lobos .

Especial

Festival Sesc Melhores Filmes

Com a reinauguração do Cinesesc, fechado para reforma nos últimos três meses, é realizada a 41ª edição do festival. O evento contempla longas de destaque que chegaram às salas paulistanas em 2014.

Hoje (3), 14h30, Boa Sorte (2014), de Carolina Jabor; 16h30, Amantes Eternos (2013), de Jim Jarmusch; 19h, Glória (2013), de Sebastián Lelio; 21h, Praia do Futuro (2014), de Karim Aïnouz. Sáb. (4), 14h30, Sem Pena (2014), de Eugenio Puppo; 16h30, O Abutre (2014), de Dan Gilroy; 19h, Ilegal (2014), de Raphael Erichsen e Tarso Araujo; 21h, Saint Laurent (2014), de Bertrand Bonello. Dom. (5), 14h30, Malévola (Robert Stromberg), de Robert Stromberg; 16h30, 12 Anos de Escravidão (2013), de Steve McQueen; 19h, O Lobo Atrás da Porta (2013), de Fernando Coimbra; 21h, Boyhood – Da Infância à Juventude (2014), de Richard Linklater; 2ª (6), 14h30, Causa e Efeito (2014), de André Marouço; 16h30, Vidas ao Vento (2013), de Hayao Miyazaki; 19h, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (2014), de Daniel Ribeiro; 21h, Tim Maia (2014), de Mauro Lima. 3ª (7), 14h30,A Família Bélier (2014), de Eric Lartigau; 16h30, Tim Maia (2014), de Mauro Lima; 19h, O Homem das Multidões (2013), de Carlos Nader; 21h, Era Uma Vez em Nova York (2013), de James Gray. 4ª (8), 14h30, Eles Voltam (2012), de Marcelo Lordello; 16h30, A Culpa é das Estrelas (2014), de Josh Boone; 19h, Glória (2013), de Sebastián Lelio; 21h, 12 Anos de Escravidão (2013), de Steve McQueen. 5ª (9), 14h30, O Mercado de Notícias (2014), de Jorge Furtado; 16h30, Nebraska (2013), de Alexander Payne; 19h, Ida (2013), de Pawel Pawlikowski; 21h, Interestelar (2014), de Christopher Nolan. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, metrô Consolação. R$ 12/R$ 20