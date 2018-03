Estreias de cinema de hoje (19)

Pré-estreias

O Duplo

(The Double, Reino Unido/2013, 93 min.) – Comédia. Dir. Richard Ayoade. Com Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska, Wallace Shawn. Um atendente num órgão do governo é surpreendido pela chegada de um colega de trabalho fisicamente bem parecido com ele, mas que é seu oposto – confiante, carismático e sedutor com as mulheres. Baseado no livro homônimo de Fiodor Dostoievski. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta.

Nostalgia da Luz

(Nostalgia de la Luz, Franca-Chile -Espanha-Alemanha-EUA/2010, 90 min.) – Documentário. A obra aborda uma região do deserto de Atacama em que vários astrônomos se reúnem para observar as estrelas. Por outro lado, na terra do deserto, o calor do Sol acaba conservando restos mortais das pessoas, o que leva mulheres a procurar ali por seus parentes. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini, Rolf Becker, Nidia Telles. Jacobo Kaplan é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da destruição da Segunda Guerra Mundial. Irritado com o tédio da terceira idade, ele se propõe uma missão: desmascarar um ex-nazista, que vive em uma pequena praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Estreias

Sniper Americano

(American Sniper, EUA/2014, 132 min.) – Drama. Dir. Clint Eastwood. Com Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner, Cole Konis. Adaptado do livro ‘American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History’, o drama de guerra conta a história real de Chris Kyle, um atirador de elite da marinha americana. O filme é indicado aos Oscar de melhor filme, melhor ator e melhor roteiro original, entre outros prêmios. 16 anos. Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Caixa Belas Artes, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cine Sala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax/3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Reserva Cultural, Santana, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Um Santo Vizinho

(St. Vincent, EUA/2014, 102 min.) – Comédia. Dir. Theodore Melfi. Com Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O’Dowd. Maggie (Melissa McCarthy), uma mãe solteira, contrata Vincent (Bill Murray) para cuidar de seu filho, Oliver. Ao aceitar o emprego de babá, ele – um veterano rabugento da Guerra do Vietnã – começa uma amizade inesperada com o menino. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cine Livaria Cultura, Cine Sala, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Pátio Higienópolis, Raposo Shopping, Santana, Shopping D, Villa Lobos.

Em cartaz

Acima das Nuvens

(Clouds of Sils Maria, França- Suíça-Alemanha/2014, 123 min.) – Drama. Dir. Olivier Assayas. Com Juliette Binoche, Kristen Stewart. Abalada pela morte de um amigo dramaturgo, uma atriz no auge da carreira (Juliette Binoche) é convidada para atuar numa remontagem da peça que lhe deu seu primeiro papel. Agora, no entanto, fará uma mulher mais velha, em vez da jovem que interpretou há duas décadas. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Annie

(EUA/2014, 118 min.) – Comédia. Dir. Will Gluck. Com Quvenzhané Wallis, Cameron Diaz, Jamie Foxx . Na releitura do clássico da Broadway, Annie, uma criança abandonada pelos pais quando bebê, é criada por uma guardiã malvada. A promessa dos pais da garota era que um dia voltassem, mas, na ausência deles, o candidato a prefeito de Nova York, Will Stacks, se propõe a adotá-la como uma manobra de campanha. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Cidade Jardim, Eldorado, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Penha, Raposo Shopping, Santana, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

Belle e Sebástian

(Belle et Sébastien, França/2013, 98 min.) – Aventura. Dir. Nicolas Vanier. Com Félix Bossuet, Tcheky Karyo, Margaux Chatelier. Durante a Segunda Guerra, em um vilarejo, o garoto Sebástian não vai à escola, fala pouco e vive à espera da mãe – que nunca aparece. No alto de uma montanha torna-se amigo de Belle, uma cachorra temida por todos. O longa é inspirado no livro de Cécile Aubry, sucesso como série de TV, em 1965. 10 anos. Reserva Cultural.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA- Canadá/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton, Emma Stone. Um ator que fez sucesso na pele de um super-herói tenta recuperar sua carreira artística. O filme concorre a vários Oscar – entre eles, de melhor filme, diretor, ator (Michael Keaton), ator coadjuvante (Edward Norton), atriz coadjuvante (Emma Stone) e roteiro original. 16 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cine Livaria Cultura, Cine Sala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Reserva Cultural.

Bob Esponja – Um Herói Fora d’Água

(The Spongebob Movie: Sponge Out of Water, EUA/2015, 93 min.) – Animação. Dir. Paul Tibbitt. No original com as vozes de Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown. Dono da lanchonete Balde de Lixo, Plankton tenta roubar a fórmula do hambúrguer de siri, preparado pelo Siri Cascudo. Na tentativa de tomá-la, o vilão faz com que a fórmula desapareça. A missão de Bob Esponja e Patrick é recuperá-la. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá (3D), Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista, Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana, Santana (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

Boyhood – Da Infância à Juventude

(Boyhood, EUA/ 2014, 165 min.) – Drama. Dir. Richard Linklater. Com Ellar Coltrane, Patricia Arquette e Ethan Hawke. A vida de um garoto americano, dos 6 aos 18 anos. O filme foi produzido ao longo de 12 anos, sempre com os mesmos atores. Concorre aos Oscar de melhor filme, diretor, ator coadjuvante (Hawke), atriz coadjuvante (Arquette) e roteiro original, entre outros. 14 anos. Cidade Jardim.

Brincante

(Brasil/2014, 92 min) – Documentário. Dir. Walter Carvalho. Num longa entre o documentário e a ficção, por meio dos personagens João Sidurino e Rosalina, Antonio Nóbrega e Rosane Almeida interpretam com lirismo a história deles mesmos, até o surgimento do Instituto Brincante. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Busca Implacável 3

(Taken 3, França/ 2014, 109 min.) – Ação. Dir. Olivier Megaton. Com Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Sam Spruell. Na terceira parte da série, o ex-agente do governo norte-americano

Bryan Mills (Liam Neeson) tenta levar uma vida familiar, mas sua mulher é assassinada. Acusado de matá-la, ele tem de limpar seu nome e encontrar o verdadeiro culpado pelo crime. 14 anos. DUBLADO: Interlar Aricanduva, Santana, Shopping D, SP Market, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Jardim Sul.

Caminhos da Floresta

(Into the Woods, EUA-Reino Unido/2014, 125 min.) – Musical. Dir. Rob Marshall. Com Meryl Streep, James Corden, Emily Blunt. Baseado num musical de sucesso da Broadway, o filme conta a história de uma bruxa que exige materiais mágicos para suspender a maldição que jogou sobre a família de um padeiro e sua esposa. Concorre ao Oscar de melhor atriz coadjuvante (Meryl Streep), entre outros. 12 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Santana.

A Casa dos Mortos

(Demonic, EUA/2015, 83 min.) – Horror. Dir. Will Canon. Com Maria Bello, Frank Grillo, Cody Horn, Dustin Milligan, Megan Park. Um policial e uma psicóloga tentam investigam as mortes de cinco pessoas que perderam a vida enquanto tentavam conjurar fantasmas. Interrogam o único sobrevivente da chacina, ocorrida numa casa que diziam ser mal assombrada. 14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping.

Cássia Eller

(Brasil/2014, 120 min.) – Documentário. Dir. Paulo Henrique Fontenelle. O diretor de ‘Loki – Arnaldo Baptista’ faz um resgate documental da vida e da obra de Cássia Eller – cantora brasileira lésbica morta aos 39 anos – a partir de imagens de arquivo e depoimentos de quem conviveu com ela, como sua pareceira, Maria Eugênia, seu filho Francisco e artistas como Nando Reis e Zélia Duncan. Livre. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Corações de Ferro

(Fury, EUA-Reino Unido-China/ 2014, 134 min.) – Drama. Dir. David Ayer. Com Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal, Brad William Henke. Em 1945, no fim da Segunda Guerra Mundial, um sargento conhecido como Wardaddy (Brad Pitt) lidera uma equipe com um tanque de guerra e apenas cinco homens. Na tentativa de desestabilizar as forças nazistas, enfrentarão várias dificuldades. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Santana, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Plaza Sul, Villa Lobos.

Cinquenta Tons de Cinza

(Fifty Shades of Grey, EUA/2015, 125 min.) – Drama. Dir. Sam Taylor-Johnson. Com Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eloise Mumford, Jennifer Ehle. A história de uma estudante de literatura (Dakota Johnson) que se envolve com um bilionário atormentado, devasso e sadomasoquista (Jamie Dornan). A trama é baseada na trilogia de livros da britânica E. L. James, que fez grande sucesso entre o público feminino. 16 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana, Shopping D, SP Market, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Depois da Chuva

(Brasil/2013, 90 min.) – Drama. Dir. Cláudio Marques e Marília Hughes. Com Pedro Maia, Sophia Corral, Aicha Marques, Ricardo Pisani. Em Salvador, em 1984, o movimento que exige a volta das eleições diretas para presidente da República começa a tomar as ruas. Em meio à agitação democrática, Caio, integrante de uma rádio anarquista, começa a viver suas primeiras experiências políticas e amorosas. 16 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Dois Dias, Uma Noite

(Deux Jours, Une Nuite, Bélgica-França-Itália/2014, 95 min.) – Drama. Dir. Jean-Pierre e Luc Dardenne. Com Marion Cotillard, Fabrizio Rongione. Sandra tem de convencer os colegas de trabalho a desistir de um bônus salarial para manter seu próprio emprego. Indicado à Palma de Ouro em Cannes em 2014, o filme conta com uma indicação ao Oscar de melhor atriz pela atuação de Marion Cotillard. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

O Destino de Júpiter

(Jupiter Ascending, EUA/2015, 127 min.) – Ficção Científica. Dir. Andy Wachowski e Lana Wachowski. Com Channing Tatum, Mila Kunis. Passa-se no futuro, quando a Terra é explorada por alienígenas – que ‘colhem’ de humanos um elixir da juventude. Com a morte de uma rainha extraterrestre, seus três filhos disputam sua herança: a Terra. Júpiter, uma zeladora humana, descobre também possuir sangue real e ter direito sobre o planeta. 12 anos. DUBLADO: Boavista, Butantã, Center Norte (3D), Iguatemi Alphaville, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé (3D), Penha, Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D). LEGENDADO: Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Paulista (3D), Penha (3D), Plaza Sul, Villa Lobos.

As Férias do Pequeno Nicolau

(Les Vacances du Petit Nicolas, França/2014, 97 min.) – Comédia. Dir. Laurent Tirard. Com Mathéo Boisselier, Valérie Lemercier. Na continuação de ‘O Pequeno Nicolau’ (2010), o menino, agora interpretado por Mathéo Boisselier, vai para a praia com os pais e a avó. Chegando lá, faz vários amigos e conhece uma menina que acredita ser sua futura mulher. Livre. Caixa Belas Artes.

O Grande Hotel Budapeste

(The Grand Budapest Hotel, Reino Unido-Alemanha/2013, 100 min.) – Comédia. Dir. Wes Anderson. Com Ralph Fiennes, Adrien Brody, Tony Revolori. Já velho, Zero Moustafa conta a um jovem escritor a história de como se tornou dono do Grande Hotel Budapeste – um hotel de luxo alpino numa república fictícia chamada Zubrowka. O filme concorre aos Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original, entre outros. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Grandes Olhos

(Big Eyes, EUA/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Tim Burton. Com Amy Adams, Christoph Waltz, Krysten Ritter. O drama acompanha a história real da artista americana Margaret Keane, cuja autoria dos quadros de figuras com grandes olhos foi usurpada por seu marido, que dizia tê-los pintado. A interpretação de Amy Adams lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em comédia ou musical. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Ida

(Polônia-Dinamarca/2013, 80 min.) – Drama. Dir. Pawel Pawlikowski. Com Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, Adam Szyszkowski. Anna, uma mulher prestes a se tornar freira, conhece sua única parente viva, a tia Wanda, e descobre informações que fazem com que encontre uma nova identidade. O filme é um dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Cine Livaria Cultura, Espaço Itaú Augusta.

O Iluminado

(The Shining, EUA/1980, 144 min.) – Horror. Dir. Stanley Kubrick. Com Jack Nicholson, Shelley Duvall. No clássico do horror de Kubrick, Jack Torrance (Jack Nicholson) se isola com sua família num hotel para se concentrar na escrita de um livro. A casa, no entanto, tem mistérios que o desviarão da tarefa. A volta do filme ao circuito comercial faz parte do programa ‘Clássicos Cinemark’. 16 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Imperador

(Outcast, Reino Unido- França- EUA/2014, 99 min.) – Ação. Dir. Nick Powell. Com Nicolas Cage, Hayden Christensen, Andy On, Anoja Dias Bolt, Jawed El Berni. Um filho e uma filha de um imperador chinês deposto buscam a ajuda de dois guerreiros das Cruzadas para protegê-los. O irmão deles matou o próprio pai, o imperador, para tomar seu posto, e agora também os persegue. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Jardim Sul.

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA-Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode. A história do criptoanalista Alan Turing (Benedict Cumberbatch), cuja equipe de contribuiu para o fim da Segunda Guerra Mundial. Concorre aos Oscar de melhor filme e melhor direção, ator (Cumberbatch) e atriz coadjuvante (Knightley), entre outros. 12 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cine Sala, Eldorado, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Leviatã

(Leviafan, Rússia/2014, 141 min.) – Drama. Dir. Andrey Zvyagintsev. Com Vladimir Vdovichenkov, Roman Madyanov, Alexey Serebryakov. Kolia vive em uma pequena cidade no norte da Rússia. O prefeito da cidade pretende se apropriar do terreno onde estão sua oficina e sua casa. Mas Kolia não consegue lidar com a ideia de perder tudo o que tem. Concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Livre

(Wild, EUA/2014, 115 min.) – Drama. Dir. Jean-Marc Vallée. Com Reese Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern, Keene McRae. Marcada por um período de autodestruição, Cheryl (Reese Witherspoon) decide levar uma vida na natureza. Ela parte, então, para fazer uma trilha de 1.770 km pela costa do Oceano Pacífico. Concorre ao Oscar de melhor atriz (Reese Witherspoon) e de melhor atriz coadjuvante (Laura Dern). 16 anos. Iguatemi.

Loucas Para Casar

(Brasil, 2015, 108 min.) – Comédia. Dir. Roberto Santucci. Com Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Suzana Pires. Malu (Ingrid Guimarães), secretária de Samuel (Márcio Garcia), o namora há três anos, mas não há nenhum indício de que o casamento esteja por perto. Ao descobrir que ele tem um caso com Lúcia (Suzana Pires) e Maria (Tatá Werneck), ela disputa o seu amor. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Marabá, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Plaza Sul, Shopping D, SP Market.

A Mulher de Preto 2 – O Anjo da Morte

(The Woman in Black 2: Angel of Death, Reino Unido-Canadá/2014, 98 min.) – Horror. Dir. Tom Harper. Com Helen McCrory, Jeremy Irvine, Phoebe Fox, Amelia Crouch, Amelia Pidgeon. Um grupo de crianças fugidas da Segunda Guerra Mundial chega à Casa Eel Marsh, 40 anos após a primeira assombração no local, base da trama de ‘A Mulher de Preto’ (2012). 14 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlar Aricanduva, Marabá, Metrô Tatuapé, Shopping D, SP Market. LEGENDADO: Central Plaza, Metrô Tucuruvi.

Nick Cave – 20.000 Dias na Terra

(20.000 Days on Earth, Reino Unido/2014, 95 min.) – Documentário. Dir. Iain Forsyth e Jane Pollard. Com Nick Cave, Susie Cave. O documentário acompanha um dia fictício na vida do músico australiano Nick Cave, entre o real e o imaginário. O filme ganhou os prêmios de melhor direção e melhor montagem no Festival de Sundance, na categoria de documentários internacionais. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Os Pinguins de Madagascar

(The Penguins of Madagascar, EUA/2014, 91 min.) – Animação. Dir. Simon J. Smith, Eric Darnell. Os pinguins Capitão, Kowalski, Rico e Recruta – vistos pela primeira vez tentando fugir do zoológico em ‘Madagascar’ (2005) – voltam numa aventura só deles. Para impedir que Dr. Octavius Brine destrua o mundo, os pinguins unem forças com uma organização secreta. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Penha, Santana, SP Market.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina- Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Liliana Ackerman, Alejandro Angelini, Luis Manuel Altamirano García. Seis pequenas histórias que têm em comum a ideia de ‘selvageria’, além de uma tendência ao humor negro. O filme é um dos concorrentes ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

O Segredo dos Diamantes

(Brasil/2014, 86 minT.) – Aventura. Dir. Helvécio Ratton. Com Matheus Abreu, Alberto Gouvea. Com seus amigos Júlia (Rachel Pimentel) e Carlinhos (Alberto Gouvea), Angelo (Matheus Abreu) tenta encontrar um tesouro de diamantes mencionados por uma antiga lenda que salvaria a vida de seu pai – que precisa ser transferido para um hospital melhor. Livre. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Selma – Uma Luta Pela Igualdade

(Selma, Reino Unido-EUA/2014, 128 min.) – Drama. Dir. Ava DuVernay. Com David Oyelowo, Carmen Ejogo, Tim Roth. O drama aborda a marcha histórica feita por Martin Luther King, nos anos 1960. Partindo de Selma em direção a Montgomery, o ativista liderou a manifestação histórica que exigia direitos de voto igualitários aos negros nos EUA. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Iguatemi, Pátio Paulista, Villa Lobos.

A Teoria de Tudo

(The Theory of Everything, Reino Unido/2014, 123 min.) – Drama. Dir. James Marsh. Com Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior. A história do jovem Stephen Hawking (Eddie Redmayne), importante astrofísico, que, em meio a um romance com Jane Wilde (Felicity Jones), descobre ter uma doença motora degenerativa. O longa con- corre, entre outros prêmios, aos Oscar de melhor filme, ator (Redmayne) e atriz (Jones). 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Cine Livaria Cultura, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis.

Timbuktu

(Timbuktu, França- Mauritânia/2014, 97 min.) – Drama. Dir. Abderrahmane Sissako. Com Ibrahim Ahmed aka Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri. Indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, acompanha a ocupação da cidade de Mali por islâmicos radicais, que proíbem os habitantes de dançar e jogar futebol, por exemplo. Concorre ao Oscar de melhor filme estrangeiro. 14 anos. Reserva Cultural.

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba

(Night at the Museum 3: Secret of the Tomb, EUA/2014, 98 min.) – Fantasia. Dir. Shawn Levy. Com Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais. Larry (Ben Stiller) tenta impedir que a magia que mantém vivas as figuras históricas do Museu de História Natural acabe. Com a corrosão da Placa de Ahkmenrah, elas começam a agir de forma estranha. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Center Norte.

Whiplash: Em Busca da Perfeição

(Whiplash, EUA/2014, 102 min.) – Drama. Dir. Damien Chazelle. Com Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser, Melissa Benoist. O jovem baterista Andrew (Miles Teller) começa a ter aulas com um professor (J. K. Simmons) famoso por levar seus alunos a limites físicos e psicológicos. O filme concorre aos Oscar de melhor filme, ator coadjuvante (J. K. Simmons) e melhor roteiro adaptado. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Pátio Paulista.

Especial

Retrospectiva Hector Babenco

A Retrospectiva Hector Babenco, realizada pela Cinemateca até 12/3, é uma mostra com filmes em película do diretor que, nascido na Argentina, se naturalizou brasileiro e fez filmes dentro e fora do País. Indicado ao Oscar de melhor direção por ‘O Beijo da Mulher Aranha’, Babenco lançou seu primeiro filme, ‘O Rei da Noite’ (foto), há 40 anos. Com essa efeméride de gancho, a Cinemateca realiza não só a retrospectiva como também uma exposição com fotos de bastidores, releases, roteiros, cartazes e outros objetos relacionados à obra do diretor.

Hoje (20), 19h, Brincando nos Campos do Senhor (1991); Sáb. (21), 16h, O Beijo da Mulher Aranha (1985); 18h30, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia (1976); 20h30, Carandiru (2003). Dom. (22), 16h, Ironweed (1987); 18h30, Pixote, a Lei do Mais Fraco (1980); 21h, Coração Iluminado (1998). 5ª (26), 17h, Lúcio Flávio, O Passageiro da Agonia (1976); 19h, Coração Iluminado (1998). Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô Vila Mariana, 3512-6111. Grátis.