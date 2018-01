Estreias de cinema de hoje (14)

Pré-estreia

Miss Julie

(Miss Julie, Inglaterra-Noruega /2014, 129 min.) – Drama. Dir. Liv Ullmann. Com Jessica Chastain, Colin Farrell Samantha Morton, Nora McMenamy. Baseado na peça homônima de August Strindberg, o longa da norueguesa Liv Ullmann explora o flerte entre Julie (Jessica Chastain) e John (Colin Farrell), em 1890. Ela é filha de um aristocrata, ele é o empregado do pai da moça. 14 anos. Caixa Belas Artes, Reserva Cultural.

Estreias

O Desejo da Minha Alma

(Hitono Nozomino Yorokobiyo, Japão/2014, 125 min.) – Drama. Dir. Masakazu Sugita. Com Ayane Ohmori, Nakoho Yoshimoto, Koichiro Nishi. Crianças, Haruna e Sotha ficam órfãos quando o Japão é atingido por um grande terremoto, que mata milhares de pessoas. Os dois têm dificuldade de lidar com a vida sem os pais, que morreram na catástrofe. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Divã a 2

(Brasil/2014, 93 min.) – Comédia. Dir. Paulo Fontenelle. Com Vanessa Giácomo, Rafael Infante, Marcelo Serrado. Após sessões de terapia de casal, Eduarda (Vanessa Giácomo) e Marcos (Rafael Infante) se separam. Divorciada, ela se envolve com Léo (Marcelo Serrado), mas é balançada pela reaproximação de Marcos, cansado da vida de solteiro. 12 anos. Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Cidade Jardim, Cine Livraria Cultura, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

A Gangue

(Plemya, Ucrânia/2014, 132 min.) – Drama. Dir. Miroslav Slaboshpitsky. Com Grigoriy Fesenko, Yana Novikova. Um jovem surdo-mudo entra num internato que abriga secretamente uma rede de crime e prostituição. Rodado em linguagem de sinais, não tem legendas. 18 anos. Cinesala, CineSesc, Frei Caneca – Espaço Itaú.

A Lei da Água

(Brasil/2014, 75 min.) – Documentário. Dir. André D’Elia. O documentário aborda a votação no Congresso do Novo Código Florestal brasileiro, explorando a importância das florestas para os recursos hídricos do País. Livre. Cinesala, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Mad Max: Estrada da Fúria

(Mad Max – Fury Road, EUA-Austrália/2015, 120 min.) – Ação. Dir. George Miller. Com Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz. Na retomada da série inicialmente estrelada por Mel Gibson nos anos 1970, dois rebeldes, Max (Tom Hardy) e Furiosa (Charlize Theron) , tentam recuperar a ordem em um deserto pós-apocalíptico. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Lar Center (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Marabá (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (Imax/3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax/3D), Bristol, Bristol (3D), Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Itaim, Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (Imax/3D), JK Iguatemi (4DX), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Plaza Sul, Pátio Paulista (3D), Santana Parque (3D), SP Market (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos, Villa Lobos (3D), West Plaza.

Metanoia

(Brasil/2013, 107 min.) – Drama. Dir. Miguel Nagle. Com Caique Oliveira, Caio Blat, Lucas Hornos. Eduardo (Caíque Oliveira) é um jovem da periferia da cidade de São Paulo que luta contra o vício em crack. 16 anos. Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlar Aricanduva, Santana Parque, Shopping D, SP Market.

Um Pombo Pousou num Galho Refletindo Sobre a Existência

(En Duva Satt Pa em Gren Och Funderade Pa Tillvaron, Suécia-Alemanha-Noruega-França/2014, 101 min.) – Drama. Dir. Roy Andersson. Com Holger Andersson, Nils Westblom, Jonas Gerholm. Dois homens cansados da vida estão em uma viagem de negócios, vendendo artefatos engraçados que mostram uma percepção sobre o mundo caótico do presente, do passado e do futuro. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Em cartaz

007 Contra o Satânico Dr. No

(Dr. No, Reino Unido/1962, 110 min.) – Ação. Dir. Terence Young. Com Sean Connery, Ursula Andress, Bernard Lee. No filme dos anos 1960 da franquia do espião britânico, James Bond (Sean Connery) tenta desvendar o mistério sobre a morte de outro espião. 12 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Amor É Estranho

(Love Is Strange, EUA/2014, 98 min.) – Drama. Dir. Ira Sachs. Com Alfred Molina, John Lithgow, Marisa Tomei. Casado há 40 anos com Ben, George é demitido de seu trabalho como professor – o que obriga os dois a se hospedarem separadamente na casa de amigos enquanto procuram por um lugar barato. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Anna K.

(Brasil/2014, 100 min.) – Drama. Dir. José Roberto Aguilar. Com Leona Cavalli, Vadim Nikitin, Elena Nikitina. Niktin, um professor de russo, começa a ter problemas com uma de suas alunas. Por vezes, ela se mostra romântica, mas passa a ser sarcástica quando acredita ser Anna Karenina, personagem do livro de Tolstoi. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)

(Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), EUA-Canadá/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Alejandro González Iñárritu. Com Michael Keaton, Edward Norton. Um ator que fez sucesso como super-herói tenta recuperar sua carreira. Ganhou o Oscar de melhor filme deste ano. 16 anos. Caixa Belas Artes.

Branco Sai, Preto Fica

(Brasil/2013, 93 min.) – Drama. Dir. Adirley Queirós. Com Marquim do Tropa, Shockito. Entre a ficção científica e o documentário, o filme fala de um Brasil que vive um apartheid social. 14 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Cada Um na Sua Casa

(Home, EUA/2015, 94 min.) – Animação. Dir. Tim Johnson. A Terra é invadida por um grupo de seres extraterrestres da raça Boov. Um deles, um alienígena chamado Oh, conhece Tip, uma menina com quem começa uma amizade. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Lar Center (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos (3D).

Cake – Uma Razão Para Viver

(Cake, EUA/2014, 92 min.) – Drama. Dir. Daniel Barnz. Com Jennifer Aniston, Sam Worthington, Anna Kendrick. Uma mulher que sofre de dores crônicas participa de um grupo de apoio, no qual descobre o suicídio de uma jovem pela qual fica obcecada. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim, Reserva Cultural.

Cala a Boca, Philip

(Listen Up Philip, EUA/2014, 109 min.) – Comédia. Dir. Alex Ross Perr. Com Jason Schwartzman, Elisabeth Moss, Jonathan Pryce. Um escritor vive uma crise com a namorada enuanto está impaciente com a demora na publicação de seu segundo romance. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Casa Grande

(Casa Grande, Brasil/2014, 115 min.) – Drama. Dir. Fellipe Barbosa. Com Marcello Novaes, Thales Cavalcanti, Suzana Pires. Adolescente rico entra em conflito com os pais protetores, que estão à beira da falência. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Cinderela

(Cinderella, EUA/2015, 112 min.) – Fantasia. Dir. Kenneth Branagh. Com Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden. A história do famoso conto de fadas: Ella, uma moça que perde o pai e passa a ser oprimida pela madrasta e pelas meias-irmãs, mas tem a vida transformada por um estranho galante. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Central Plaza, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Metrô Santa Cruz, Santana Parque, Villa Lobos.

De Gravata e Unha Vermelha

(Brasil/2014, 86 min.) – Documentário. Dir. Miriam Chnaiderman. Transexuais, transgêneros e crossdressers abordam a relação que têm com o próprio corpo, o que eventualmente diz respeito às roupas que usam. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Entre Abelhas

(Brasil/2015, 99 min.) – Drama. Dir. Ian SBF. Com Fábio Porchat, Irene Ravache, Giovanna Lancellotti. Bruno vive momentos estranhos. As pessoas à sua volta desaparecem apenas para ele. 14 anos. Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Villa Lobos.

A Estrada 47

(Brasil/2013, 107 min.) – Drama. Dir. Vicente Ferraz. Com Daniel de Oliveira, Francisco Gaspar, Júlio Andrade. Durante a Segunda Guerra, os soldados brasileiros Guimarães, Penha, Piauí e Laurindo têm um ataque de pânico no Monte Castelo, no norte da Itália. Após se perderem do batalhão, tentam decidir que atitude tomar. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, JK Iguatemi, Pátio Higienópolis, Shopping D.

O Exótico Hotel Marigold 2

(The Second Best Exotic Marigold Hotel, Reino Unido-França/2015, 122 min.) – Comédia. Dir. John Madden. Com Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy. Prestes a se casar com Sunaina, Sonny continua com o sonho de expandir o negócio, abrindo um segundo hotel. 10 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Cine Livraria Cultura, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural, Villa Lobos.

O Fim de uma Era

(Brasil/2014, 70 min.) Dir. Bruno Safadi e Ricardo Pretti. Com Mariana Ximenes, Leandra Leal, Maria Gladys. Uma reflexão metalinguística em volta de três personagens. O filme faz parte da trilogia ‘Operação Sonia Silk’, de Ricardo Pretti e Bruno Safadi, que se inspira nos filmes da produtora brasileira Belair, de Julio Bressane e Rogério Sganzerla, criada nos anos 1970. Livre. Caixa Belas Artes.

Força Maior

(Force Majeure, Dinamarca-Suécia-França-Noruega/2014, 118 min.) – Drama. Dir. Ruben Östlund. Com Johannes Bah Kuhnke. Uma família viaja para um resort para relaxar. Após uma avalanche que ameaça machucar a todos, mas não mata ninguém, o marido foge, enquanto a mulher fica perto dos filhos. 12 anos. Reserva Cultural.

O Franco-Atirador

(The Gunman, Espanha-Reino Unido-França/2015, 116 min.) – Ação. Dir. Pierre Morel. Com Sean Penn, Jasmine Trinca, Javier Bardem. Ex-matador de aluguel, Martin retorna ao Congo. Em sua antiga carreira, foi lá que ele matou o ministro das Minas a mando de uma missão mercenária. De volta ao país, é alvo de ameaças por causa do episódio. 16 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos,Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Villa Lobos.

Garotas

(Bande des Filles, França/2044, 112 min.) – Drama. Dir. Céline Sciamma. Com Karidja Touré, Assa Sylla. Marieme, uma menina de 16 anos, vê sua vida mudar após encontrar outras três garotas, negras e de periferia como ela. 16 anos. Reserva Cultural.

O Jogo da Imitação

(The Imitation Game, EUA-Reino Unido/2015, 115 min.) – Drama. Dir. Morten Tyldum. Com Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Rory Kinnear. A história do criptoanalista britânico e homossexual Alan Turing, que liderou uma equipe de matemáticos que contribuiu para o fim da Segunda Guerra Mundial. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Kingsman – Serviço Secreto

(Kingsman: The Secret Service, Reino Unido/2014, 128 min.) – Ação. Dir. Matthew Vaughn. Com Colin Firth, Samuel L. Jackson, Mark Strong. Um agente veterano recruta um jovem para atuar em uma companhia de serviço secreto. 16 anos. Jardim Sul.

As Maravilhas

(Le Meraviglie, Itália-Suíça-Alemanha/2014, 110 min.) – Drama. Dir. Alice Rohrwacher. Com Alexandra Lungu, Sam Louvyck. O filme revela o universo próprio de uma família de apicultores que vive isolada das regras sociais do mundo, criando as suas próprias. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Marcas da Água

(Watermark, Canadá/2013, 92 min.) – Documentário. Dir. Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky. O documentário, filmado no mundo inteiro, explora a relação da humanidade com a água. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Não Olhe Para Trás

(Danny Collins, EUA/2015, 103 min.) – Comédia. Dir. Dan Fogelman. Com Al Pacino, Annette Bening, Bobby Cannavale. Danny é um músico famoso que está há mais de 30 anos sem compor uma música. Ao descobrir uma carta de John Lennon endereçada a ele, tenta mudar de vida. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Iguatemi, Kinoplex Itaim.

Noite Sem Fim

(Run All Night, EUA/2015, 114 min.) – Ação. Dir. Jaume Collet Serra. Com Liam Neeson, Ed Harris, Joel Kinnaman. Ex-matador profissional Jimmy (Liam Neeson), que trabalhava para a máfia, tem o filho envolvido em uma intriga.

O grupo quer matá-lo, mas Jimmy vai contra seus antigos patrões para protegê-lo. 16 anos. DUBLADO: Marabá, Santana Parque, SP Market. LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Villa Lobos.

O Pequeno Quinquin

(P’tit Quinquin, França/2014, 200 min.) – Drama. Dir. Bruno Dumont. Com Alane Delhaye, Lucy Caron, Bernard Pruvost. Um menino segue policiais que investigam um crime misterioso num galpão alemão. Exibido originalmente na TV francesa, série foi adaptada para o cinema. 14 anos. CineSesc.

Quando Meus Pais Não Estão em Casa

(Ilo Ilo, Singapura/2013, 99 min.) – Drama. Dir. Anthony Chen. Com YeoYannYann, Chen Tianwen e Angeli Bayani. Em meio à crise asiática dos anos 1990, a amizade do menino Jiale e da empregada filipina, Teresa, em Singapura, causa ciúme na mãe do garoto. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Relatos Selvagens

(Relatos Salvajes, Argentina- Espanha/2014, 122 min.) – Comédia. Dir. Damián Szifrón. Com Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia. As seis pequenas histórias independentes têm em comum a ideia de ‘selvageria’, com muito humor negro. 14 anos. Caixa Belas Artes.

O Sal da Terra

(The Salt of the Earth, França-Brasil-Itália/2014, 110 min.) – Documentário. Dir. Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado. O documentário aborda a figura de Sebastião Salgado, fotógrafo famoso por fazer imagens da natureza e de questões globais. 12 anos. Espaço Itaú Augusta, Reserva Cultural.

Sorria, Você Está Sendo Filmado

(Brasil/2014, 80 min.) – Comédia. Dir. Daniel Filho. Com Lázaro Ramos, Otávio Augusto, Roberta Rodrigues. Mathias se mata com um tiro na cabeça enquanto se grava com a webcam de seu computador. Sua mulher, o porteiro, a faxineira e o síndico de seu prédio descobrem seu corpo e, enquanto esperam pela polícia, são observados pela câmera, que continua funcionando. 14 anos. Anália Franco, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Central Plaza, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Plaza Sul, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Sr. Kaplan

(Mr. Kaplan, Uruguai/2014, 98 min.) – Comédia. Dir. Alvaro Brechner. Com Héctor Noguera, Néstor Guzzini. Jacobo é um idoso que se mudou da Europa para o Uruguai, fugindo da Segunda Guerra. Entediado, ele se propõe uma missão: desmascarar quem acredita ser um ex-nazista, que vive numa praia do país. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Super Velozes, Mega Furiosos

(SuperFast!, EUA/2015, 99 min.) – Comédia. Dir. Jason Friedberg, Aaron Seltzer. Com Lili Mirojnick, Shantel Wislawski, Dale Pavinski. Na paródia, que ironiza a série de ação ‘Velozes e Furiosos’, o policial Paul se une a Vin, líder de uma gangue ilegal, para dar um golpe no chefão do crime de Los Angeles. 12 anos. DUBLADO: Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Plaza Sul, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market.

Terceira Pessoa

(Third Person, Reino Unido-EUA-Alemanha-Bélgica/2013, 136 min.) – Drama. Dir. Paul Haggis. Com Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis. Três histórias de amor interligam três casais em três cidades diferentes: Roma, Paris e Nova York. Entre os personagens estão um escritor, uma jornalista, um executivo e uma ex-atriz de novelas. 14 anos. Bristol.

Três Corações

(3 Coeurs,França-Alemanha-Bélgica/2014, 106 min.) – Drama. Dir. Benoît Jacquot. Com Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni. Marc encontra Sylvie após perder um trem para Paris. Os dois combinam um reencontro que não acontece. Ele, então, se aproxima de Sophie sem saber que ela é irmã de Sylvie. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

Últimas Conversas

(Brasil/2014, 85 min.) – Documentário. Dir. Eduardo Coutinho. No último documentário de Eduardo Coutinho, morto em 2014, jovens cariocas são entrevistados. Além da fase da vida, têm em comum suas origens, quase todos oriundos da periferia. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Cine Livraria Cultura, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Um Fim de Semana em Paris

(Le Week-End, Reino Unido-França/2013, 93 min.) – Comédia. Dir. Roger Michell. Com Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum. Nick e Meg, casados há quase 30 anos, fazem uma viagem a Paris para se hospedar no hotel onde passaram a lua de mel. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Um Sonho Intenso

(Brasil/2014, 101 min.) – Documentário. Dir. José Mariani. Na obra, historiadores e economistas analisam as mudanças socioeconômicas do País, ao longo do último século: apesar dos avanços desde 1930, o Brasil não conseguiu eliminar características essenciais de seu subdesenvolvimento. 10 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Uma Longa Jornada

(The Longest Ride, EUA/2015, 128 min.) – Drama. Dir. George Tillman Jr. Com Scott Eastwood, Britt Robertson, Alan Alda. Durante o seu primeiro encontro, Luke e Sophia ajudam a salvar Ira – que terá a história entrelaçada com a deles – de um acidente de carro. 12 anos. Bristol, Cidade Jardim, Iguatemi Alphaville, Kinoplex Vila Olímpia.

Velozes & Furiosos 7

(Furious 7, Japão-EUA/2015, 137 min.) – Ação. Dir. James Wan. Com Vin Diesel, Paul Walker. Na sétima parte da franquia, o vilão Ian Shaw tenta se vingar de Dominic pela morte do irmão, Owen, ocorrida no episódio anterior. 14 anos. DUBLADO: Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Central Plaza (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Interlagos, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Plaza Sul, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Pátio Paulista.

A Viagem de Yoani

(Brasil/2014, 75 min.) – Documentário. Dir. Peppe Siffredi e Raphael Bottino. O filme faz um registro da visita ao Brasil da dissidente cubana Yoani Sánchez, famosa por manter um blog em que faz críticas ao regime dos irmãos Castro. Ela veio ao País para falar sobre liberdade de expressão. Livre. Espaço Itaú Augusta.

Vício Inerente

(Inherent Vice, EUA/2014, 148 min.) – Comédia. Dir. Paul Thomas Anderson. Com Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson. Nos anos 1970, na costa oeste americana, o detetive viciado em drogas, ‘Doc’ Sportello, investiga o desaparecimento de uma ex-namorada, Shasta Fay Hepworth . 18 anos. Caixa Belas Artes.

A Vida Privada dos Hipopótamos

(Brasil/2014, 91 min.) Dir. Matias Mariani e Maíra Bühler – Documentário. O filme tem como protagonista o nerd americano Christopher. Sua viagem atrás de hipopótamos na Colômbia e sua relação com uma mulher misteriosa nesse país tecem a história de um homem muito particular. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Vingadores: A Era de Ultron

(Avengers: Age of Ultron, EUA/2015, 142 min.) – Ação. Dir. Joss Whedon. Com Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson. Na segunda parte da franquia baseada em quadrinhos da Marvel, Tony Stark, o Homem de Ferro, tenta reativar um programa de manutenção de paz, mas o plano dá errado. Com ajuda do Capitão América, a Viúva Negra, Thor e o Gavião Arqueiro tentam derrotar o vilão Ultron. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Butantã, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Jardim Sul, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Mais Shopping Largo 13, Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place, Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D, Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Center Norte (3D), Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Eldorado, Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz, Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Plaza Sul, Santana Parque (3D), Splendor Paulista, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Winter Sleep

(Kis Uykusu, Turquia-Alemanha-França/2014, 196 min.) – Drama. Dir. Nuri Bilge Ceylan. Com Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbað. Aydin administra um hotel na Anatólia com sua esposa Nihal, com quem tem uma relação turbulenta, e com sua irmã, que sofre com recente divórcio. No inverno, o lugar acaba se tornando um refúgio, mas também o teatro dos seus conflitos. 12 anos. Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta.

Especial

Retrospectiva do Cinema Novo

Até 15/6, a Cinemateca realiza uma mostra sobre o movimento cinematográfico levado à frente por diretores como Glauber Rocha e Leon Hirszman. A mostra conta com 53 títulos em película, alguns inéditos, restaurados ou de exibição rara. Haverá, também, exposição com objetos e documentos da época. Programação completa: http://oesta.do/cinenovo. Cinemateca. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, metrô V. Mariana, 3512-6111. Grátis.

Los Hermanos – Esse É Só o Começo do Fim da Nossa Vida

O documentário de Maria Ribeiro mostra a turnê de retorno da banda de rock carioca, que passou por 12 cidades brasileiras, após um hiato de cinco anos. O filme terá sessões simultâneas em dez cidades do País – em São Paulo, é exibido nos Cinemark Metrô Tatuapé, Eldorado e Santa Cruz. As sessões ocorrem sábado (16) e domingo (17), às 21h.