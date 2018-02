Estreias da semana, peças 'As Criadas' e 'O Comediante' mostram jogos de poder e declínio

Retomando a parceria com o Teatro Aliança Francesa, o grupo Tapa estreia o projeto ‘Genet em Dois Tempos’, com a apresentação de duas peças do francês Jean Genet. A primeira é As Criadas, dirigida por Eduardo Tolentino. Pautado por um jogo de poder e submissão, a obra trata de duas empregadas que planejam a morte da patroa. 90 min. 14 anos.

ONDE: Teatro Aliança Francesa (230 lug.). R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699.

QUANDO: Estreia hoje (16). 5ª a sáb., 20h30; dom., 19h. Até 15/3.

QUANDO: R$ 20.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enfeitiçado pela fama, o ator Walter Delon envelhece em um mundo paralelo, criado a partir da idolatria da mídia em sua juventude. Em O Comediante, estrelado pelo veterano Ary Fontoura e dirigido por José Wilker (1944-2014) e Anderson Cunha, o público acompanha o declínio, a solidão e a depressão desse personagem. 90 min. 12 anos.

ONDE: Teatro Raul Cortez (534 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631.

QUANDO: Estreia hoje (16). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. Até 15/3.

QUANTO: R$ 70/R$ 80.