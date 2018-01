Estreia em SP ‘Gabriela, um Musical’, dirigido por João Falcão

LEIA MAIS | Confira roteiro completo de Teatro e Dança

O diretor João Falcão há muito acalentava o desejo de levar para o palco a saborosa história de ‘Gabriela, Cravo e Canela’, um dos clássicos de Jorge Amado. A realização do sonho ocorre a partir desta 5ª (9), quando estreia Gabriela, um Musical, no Teatro Cetip. Trata-se de uma versão particular da história, acrescida de 30 canções tão distintas, como ‘Rosa’, de Pixinguinha; ‘Festa’, de Gonzaguinha; ‘Que Me Venha Esse Homem’, de Amelinha; e ‘Vilarejo’, de Marisa Monte.

Falcão é um homem essencialmente do teatro. Isso significa que, ainda que transite por variações do gênero, como é o musical, ele aposta na magia estimulada pelas artes cênicas na cabeça dos espectadores. Assim, com um caprichado jogo de luz e inspirados figurinos, Falcão criou cenas em que o sugerido é mais interessante que o realmente exibido.

Um exemplo: Glória, a voluptuosa mulher que passa o dia plantada na janela, observando e sendo desejada pelos homens locais. Era de se esperar que surgisse uma janela, mas Falcão preferiu que dois atores se posicionassem, segurando uma madeira na qual a personagem se apoia. “No teatro, o ideal é a representação livre de amarras”, diz ele, que escolheu a bela Daniela Blois para o papel principal. Uma atuação marcante. Ubiratan Brasil

ONDE: Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros.

QUANDO: Estreia 5ª (9). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. Até 7/8.

QUANTO: R$ 60/R$ 190.