Novo show de Gal Costa, ‘Estratosférica’ chega a SP

“Tenho me jogado no mundo de peito aberto. Tentando não sofrer demais com a saudade nem com a expectativa”, diz Gal Costa no show ‘Estratosférica’, que chega agora à cidade. Com direção artística de Marcus Preto, que também arquitetou o CD de mesmo nome, ele é o retrato de uma cantora feliz com seu momento e também consciente da sua história, iniciada em 1965. Ano no qual gravou ‘Sim, Foi Você’, primeira música que Caetano Veloso lhe ensinou – e que ela relembra ao violão.

Além de interpretar parte do repertório do novo álbum mesclado a hits certeiros, há espaço para três inéditas na voz de Gal: ‘Cartão Postal’ (Rita Lee e Paulo Coelho), ‘Os Alquimistas Estão Chegando os Alquimistas’ (Jorge Ben) e ‘Pelo Fio’, presente de Marcelo Camelo.

ONDE: Tom Brasil (1.800 lug.) R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212.

QUANDO: Sáb. (21), 22h.

QUANTO: R$ 120/R$ 250.