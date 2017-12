‘Estranhos na Noite’, sobre censura no Estadão, tem pré-estreia no sábado (20)

Estranhos na Noite – Mordaça no Estadão em Tempos de Censura aborda a resistência do jornal à ditadura militar, por meio de jornalistas e outros profissionais trabalhavam no veículo na época. No longa, por exemplo, é contada a história de como o diário criou a estratégia de denunciar a seus leitores a censura que sofria, publicando versos de Camões e receitas culinárias no lugar das notícias proibidas. Além disso, conta com depoimentos de figuras como Eva Wilma (foto), Irene Ravache e o ex-ministro Delfim Netto.

No sábado, o longa tem pré-estreia especial no Memorial da Resistência, no primeiro ‘Sábado Resistente’ do ano. Na sessão, estarão presentes o diretor Camilo Tavares, o roteirista José Maria Mayrink e – Edmundo Leite, jornalista e coordenador do Acervo do Estadão.

Serviço: Memorial da Resistência. Lgo. General Osório, 66, Luz,3335-4990. Sáb. (20), 14h. Grátis.