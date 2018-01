Após três anos fechado, bar Estônia reabre no Centro

Depois de três anos fechado, o Estônia reabriu no fim de junho. Localizado no subsolo do restaurante Ramona, o bar que homenageia em seu nome a banda Rolling Stones perdeu as mesas e ganhou um grande banco de madeira que circunda o salão. O indie rock continua sendo a trilha sonora do local.

Lá, cinco drinques autorais têm nomes de clássicos dos Stones. O ‘Sympathy for the Devil’ (R$ 28), com gim, pimentão vermelho, açúcar e limão, é boa pedida. Nome do álbum que o grupo lançou em 1994, o ‘Voodoo Lounge’ (R$ 28) é feito com gim, licor Chartreuse, limão-siciliano e poejo. Há ainda uma carta especial de gim tônica (R$ 29/R$ 45).

O cardápio de petiscos, totalmente reformulado, é assinado por Bruno Fischetti. Uma boa opção é a porção de lula, com maionese picante e limão (R$ 38). No dia da visita, as tábuas de embutidos e queijos não estavam disponíveis. Mas, de acordo com o bar, a distribuição dos itens, feita por pequenos produtores, já foi normalizada. A ‘Estônia’ (R$ 28/R$ 42) vem com pancetta maturada e defumada, morcilla tipo espanhola, presunto salamanca de Catanduva e conservas de pepino, cebola e cenoura.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir da próxima semana, o bar começa a abrir às quintas-feiras – nesses dias, o grupo Mustache e os Apaches fará uma residência na casa, apresentando shows acústicos, com ingressos a R$ 20.

ONDE: Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. QUANDO: 5ª, 6ª e sáb., 20h/2h. QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.