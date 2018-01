Espetáculos da Mimulus Cia. de Dança e do Ballet Stagium são os destaques de dança da semana

Com apresentações no fim de semana, grupos de dança celebram a música popular e erudita do País

Do Lado Esquerdo de Quem Sobe

O espetáculo da Mimulus Cia. de Dança, que integra a quinta edição da Temporada Alfa 2016, retrata o período pós-abolição da escravatura, quando os negros buscavam formas de se integrar à sociedade.

Em um híbrido de dança de salão e dança contemporânea, os bailarinos interpretam ritmos populares, de Noel Rosa a Danilo Caymmi, interpretados pelo músico Yamandú Costa. Para incrementar a trilha sonora, a plateia é convidada a tocar chocalhos, feitos de saquinhos de papel com areia e grão, distribuídos ao público na entrada.

O título do espetáculo, com direção e coreografia de Jomar Mesquita, ressalta a relação afetiva do grupo com Belo Horizonte: do lado esquerdo de quem sobe a Rua Ituiutaba, na capital mineira, é onde está localizado o galpão de ensaios da companhia.

65 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. (22), 20h; dom. (23), 18h. R$ 50/R$ 80.

Preludiando

Nos 46 anos do Ballet Stagium, a companhia paulista estreia espetáculo com coreografia de Décio Otero e direção teatral de Marika Gidali. O trabalho é uma homenagem à obra do amazonense Claudio Santoro, um dos principais compositores clássicos brasileiros.

60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (22), 21h; dom. (23), 18h. R$ 6/R$ 20.