Espetáculos, passeios e bazares para aproveitar o clima natalino em São Paulo

Um roteiro com 20 dicas – entre atrações culturais e passeios – para entrar no clima natalino desde já

Humberto Abdo, Júlia Corrêa e Renato Vieira

+ Com 40 metros de altura, a árvore de Natal do Ibirapuera (foto acima) foi montada este ano dentro do parque, às margens do lago – e exibe símbolos natalinos e tuítes ao vivo. Na fonte, o tradicional show de luzes tem três sessões diárias: 20h30, 21h e 21h30. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera. Grátis. Até 6/1.

+ As Caravanas Iluminadas circulam pela cidade com caminhões de Natal. Hoje (8), a atração estaciona em frente ao Teatro Municipal (16h30/21h); no sábado (9), o percurso começa no Shopping Eldorado, às 17h30. Grátis. Até 17/12. Inf.: bit.ly/CarCoca17

+ O Quarteto de Noeis dos Trovadores Urbanos faz seresta de Natal na sacada de sua casa-sede. Às sextas-feiras, eles cantam para o público a cada 30 minutos. Casa dos Trovadores. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. Hoje (8), 15 e 22/12, 20h/21h30. Grátis.

+ Até 25/12, o espaço Mundo de Noel reúne floresta encantada, coral de elfos, parada natalina e até musical com Luana Piovani (8 e 9/12, 20h; 10/12, 16h e 20h; R$ 50/ R$ 110). Ginásio do Ibirapuera. R. Manoel de Nóbrega, 1.361, Paraíso. R$ 20. Inf.: mundodenoel.com.br

+ O Coro Lírico (foto) e a Orquestra Sinfônica Municipal fazem concerto com a suíte ‘Quebra-nozes’, de Tchaikovski, e clássicos como ‘Noite Feliz’. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 22/12, 20h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

+ Da Vitrine Criativa, a 1ª Feira de Brechós Natalina em Pinheiros reúne cem marcas, que vendem peças novas, usadas e customizadas. R. Cardeal Arcoverde, 2.910, metrô Faria Lima, 95940-3387. 16/12, 11h/18h. Entrada: 1 kg de alimento não perecível ou um brinquedo.

+ No CCBB, em 16/12, às 14h, a encenação ‘Auto de Natal: a Música Encena’ (60 min.; livre) convida as crianças a conhecer o universo artístico do local. Até 8/1, tem também uma árvore feita com catálogos de exposições. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis.

+ Papai Noel, gnomos e super-heróis famosos se encontram no espetáculo Natal Mágico (foto), que tem direção de Billy Bond. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Hoje (8), 5ª (14) e 15/12, 16h e 20h; sáb. (9), 11h30 e 15h; dom. (10), 11h30, 15h e 19h. R$ 50/R$ 150. Cc. e Cd.: todos.

+ O Quebra-nozes (foto), de Tchaikovski, ganha mais uma montagem da Cisne Negro Cia. de Dança. O grupo encena o espetáculo desde 1983. 120 min. Livre. Teatro Alfa (1.118 lug). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Estreia sáb. (9). 2ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 50/R$ 140. Até 20/12.

+ A 6ª edição do Bazar da Cidade reúne 50 expositores para as compras de Natal, com opções de acessórios, roupas, joias artesanais e peças de decoração. O evento também conta com estação gastronômica, que serve massas, quiches e doces. R. Indiaroba, 97, Moema, 5535-2935. 15, 16 e 17/12, 11h/21h. Grátis.

+ O Coral Paulistano inicia, neste sábado (9), sua série de concertos natalinos. O grupo também se apresenta na 3ª (12), na Praça das Artes (R$ 20), e no Teatro Municipal, dia 18/12, com entrada gratuita. Mosteiro de São Bento. Lgo. São Bento, s/nº, Centro, 3328-8799. Sáb. (9), 15h. Grátis.

+ O Museu de Arte Sacra promove sua já tradicional exposição de presépios. Intitulada ‘Esperança’, ela reúne, este ano, 24 cenas montadas a partir de peças do acervo do museu – como esta obra de linho feita por Maria Augusta, em 1969 (foto). Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 7/1.

+ Entre as atividades do shopping Iguatemi, oficinas (foto abaixo) ensinam as crianças a criar enfeites para a árvore de Natal e personalizar biscoitos e cupcakes. Um local especial será reservado para escrever a cartinha do Papai Noel. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulista, 3048-7344. 10h/22h (dom., 14h/20h). Grátis. Até 24/12.

+ O Coral e Orquestra Mozart apresenta repertório natalino, hoje (8), às 13h30, no Shopping Ibirapuera. Na decoração, o ‘Natal das Renas Douradas’ tem trenó, playground e até um poço dos desejos. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. 10h/22h. Grátis. Até 31/12.

+ De Kiara Sasso e Lázaro Menezes, o musical Um Sonho de Natal convida nomes como Miguel Falabella (9/12) e Alessandra Maestrini (10/12). 80 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Ba- rão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª (8) e sáb. (9), 21h; dom. (10), 19h. R$ 90/R$ 120.

+ O Coro Infantil da Osesp (foto) interpreta trechos do clássico ‘O Quebra-nozes’ em concerto de encerramento do semestre, dividido com o Coro Juvenil da orquestra. A regência é de Teruo Yoshida, Rafael Barrera e Paulo Celso Moreira. E a pianista Dana Radu participa da apresentação. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (10), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

+ O Mercado das Madalenas (foto) faz bazar de Natal com produtos artesanais que vão de vestuário a decoração. O evento tem ainda música e gastronomia. A Estufa. R. Wisard, 53, V. Madalena. 6ª (8) e sáb. (9), 10h/ 21h; dom. (10), 10h/20h. Inf.: bit.ly/natmad17

+ Com programa natalino, o concerto da Camerata La Carte tem obras como ‘Jesus, Alegria dos Homens’, de Bach, e ‘Panis Angelicus’ de César Franck. Sesc Santo Amaro. Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (8), 19h; 22/12, 13h. Grátis.

+ No Shopping Anália Franco, a decoração ‘Natal Bois de Rose’ (foto) inclui a Casa do Lenhador, onde visitantes são entrevistados pelo Repórter Neves, um boneco de neve projetado. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 4003-4133. 10h/ 22h (dom., 14h/20h). Grátis. Até 31/12.

+ Anitta, Claudia Leitte e Daniel são alguns dos artistas que se apresentam no show Feliz Natal Brasil – Believe, com coro, orquestra e regência de Cláudio Cruz. Allianz Parque. R. Palestra Itália, 1.800, Perdizes. 19/12, 20h30. R$ 250 (1º lote). Vendas: www.ingressorapido.com.br