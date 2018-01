Espetáculo reúne clássicos da Disney em pista de gelo

Foto: Divulgação

Celso Filho

Mickey e sua turma passeiam por clássicos da animação em ‘Disney On Ice: Tesouros Disney’, que estreia nesta quarta-feira (27), no Ginásio do Ibirapuera. Encenado em uma pista de gelo, traz personagens famosos, como Peter Pan, Branca de Neve, Simba e Alice.

Ginásio do Ibirapuera (5.879 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera, 3887-3500. 4ª (27), 20h; 5ª, 10h30, 15h30 e 20h.R$ 50/R$ 240. Até 7/6.

Veja outas peças infantis em cartaz:

Aladdin

Ao lado do maluco Gênio da Lâmpada, Aladdim vive aventuras para salvar a princesa das terríveis mãos do Grão Vizir Jafar e da Bruxa do Sul. Dir. J.C. Rocco. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Ruth Escobar. Sala Gil Vicente (306 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb., 17h30. R$ 20/R$ 40. Até 27/6.

A Bruxa Está Solta no Castelo das Princesas

Cinderela e seu amado convidam para um chá as princesas Ariel, Branca de Neve, Bela e Aurora. O que ela não sabe é que a bruxa estará por ali, disfarçada de empregada. Texto e dir. Fernando Lyra Jr. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Ruth Escobar. Sala Dina Sfat (390 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 26/7.

O Corcunda Quaquá

A adaptação da obra de Victor Hugo conta a história de Quaquá, um rapaz recluso e deficiente auditivo, que terá de ser corajoso o bastante para salvar a dançarina Esmeralda das garras de seu padrasto Rollo. Dir. Ricardo Ripa. 55 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Viradalata (273 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 12h. R$ 15/R$ 30. Até 5/7.