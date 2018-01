Espetáculo homenageia Dzi Croquettes, icônico grupo dos anos 1970; confira outras novidades de teatro

Dzi Croquettes

O espetáculo (foto) homenageia o icônico grupo teatral dos anos 1970. Com novo elenco de bailarinos, conduzidos pelo ex-integrante Ciro Barcelos, o trabalho estreia curta temporada, após apresentação especial na Virada Cultural. 90 min. 14 anos. Teatro Augusta (304 lug.). R. Augusta, 943, Consolação, 3151-4141. Estreia 5ª (3). 4ª e 5ª, 21h. R$ 80. Até 15/12.

AI-5

Com direção de Paulo Maeda, a peça remete ao golpe militar brasileiro, a partir do encontro entre um marechal e 20 ministros que planejam um ato institucional autoritário. 100 min. 14 anos. Hábitat Cultural (30 lug.). R. Capitão Rabelo, 279, Jd. São Paulo, 97627-7255. Estreia sáb. (29). Sáb., 21h;

dom., 19h. R$ 30. Até 20/11.

Ânimo

Com direção de Vinícius Torres Machado e atuação de Eduardo Albergaria, a peça mostra a história de um homem vazio de expectativas, que encontra um pequeno vaso de planta como companhia para seu isolamento. 40 min. 12 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (254 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 3ª (1º), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Cabaré Garcia

A peça é inspirada nos cabarés dadaístas. Como em um jogo, o espectador tem de adivinhar qual cena está por vir. Atores e músicos buscam contradições de um país tomado por discursos radicais, explorando alguns dos momentos políticos que o Brasil enfrenta. 60 min. 12 anos. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório. (175 lug.). R. da Consolação, 94, Consolação, 3775-0002. 2ª (31), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Dedicatórias ou Hipóteses para se Acabar num Sebo

A peça do Núcleo de Direção da Escola Livre de Teatro propõe um passeio que tem como gancho os livros e suas dedicatórias. A partir de um sebo, 12 pessoas por vez são convidadas a percorrer a cidade, ouvindo áudios e cruzando com atores que se misturam à multidão. 90 min. 16 anos. Ponto de encontro: sebo Praia dos Livros. Av. Bernardino de Campos, 331, Paraíso. Estreia 3ª (1º). 3ª, 10h30; 5ª, 17h30. 5ª (3) e 15/11, não haverá sessão. R$ 20. Até 24/11.

Fílon – O Teatro do Mundo

Com direção e adaptação de Kenia Dias e Ricardo Garcia, a peça mostra uma cidade em que tudo corre bem graças à existência de ‘pontos de áudio’ espalhados por todo lado. Sempre que alguém não sabe o que dizer, eles logo o acodem com uma resposta adequada. Um dia, porém, eles desaparecem inesperadamente. 50 min. Livre. EstúdiofitacrepeSP (20 lug.). R. da Consolação, 2.582, Consolação. Estreia 5ª (3). 5ª a dom., 20h. R$ 20. Até 13/11. Inf. e reservas: fitacrepemovimento@gmail.com

Jim

No musical dirigido por Paulo de Moraes, Eriberto Leão vive um fã de Jim Morisson prestes a se suicidar. Em um segundo plano, o líder do The Doors aparece encarnado no mesmo personagem. 65 min. 16 anos. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. Estreia 6ª (28). 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 40/R$ 80. Até 18/12.

Sonhos Não Envelhecem

No musical, inspirado em ‘Sonhos de uma Noite de Verão’, de Shakespeare, atores do Núcleo Experimental e do Teatro do Bardo interpretam canções do Clube da Esquina. Dir. Fernanda Maia. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Estreia 6ª (28). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 13/11.

Wiosna (Primavera)

Inspirada na obra de Anton Tchekhov, a peça reflete sobre a condição humana, o tempo e as decisões da vida. Dir. Leonardo Moreira. 110 min. 14 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (120 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (28) e sáb. (29), 21h30; dom. (30), 18h30. R$ 12/R$ 40.