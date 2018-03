Espetáculo do Ballet Stagium está entre as dicas de dança da semana

Ballet Stagium

Quarenta anos após a estreia, o Ballet Stagium volta a encenar Kuarup ou a Questão do Índio, com coreografia de Decio Otero. Com trilha gravada na região do Alto e Baixo Xingu, a obra aborda a realidade indígena do Brasil. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (9) e 3ª (10), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Balé da Cidade

Sob direção de Ismael Ivo, a companhia encena ‘Anatomia 01’, coreografia da americana Francesca Harper. Com músicas de Bach, a obra aborda temas como resiliência. O grupo também apresenta ‘Risco’, de seu repertório. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (6), sáb. (7), dom. (8) e 14/10, 20h; 15/10, 17h. R$ 20/R$ 40.

A Metamorfose

Concebida e dirigida por Sandro Borelli, a coreografia procura reproduzir a tensão opressiva da obra homônima de Franz Kafka. 55 min. 16 anos. Kasulo – Espaço de Cultura e Arte (40 lug.). R. Sousa Lima, 300, Barra Funda, 3666-7238. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Entrada: doação de alimentos não perecíveis. Até 15/10.

Oroboro

O trabalho do coreógrafo Alex Soares tem como tema a memória e a relação entre a infância e a velhice. A trilha é do contrabaixista Célio Barros e, em alguns momentos, é tocada ao vivo pelo violoncelista Leonardo Salles. 55 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculo II (100 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076- 9700. 6ª (6) e sáb. (7), 20h. R$ 6/R$ 20.

Outros Curitibanos

Com espetáculos, bate-papos e oficinas, o evento lança um olhar sobre a cena curitibana de dança contemporânea. Entre as atrações, 6ª (6), às 20h, o artista Maikon K. apresenta ‘Terrário’, que mostra a relação do corpo com com espelhos, areia e luz. (R$ 5/R$ 17). Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Até sáb. (7). Inf.: bit.ly/outcurit