Especializado em drinques, novo bar em Pinheiros tem ambiente despojado

Uma seleção de drinques autorais, mas sem ‘frescuras’, é o que o bar Guilhotina, inaugurado em dezembro, busca incluir em seu cardápio. Essa opção é reflexo da vontade dos sócios Márcio Silva, Marcello Nazareth e Rafael Berçot de criar uma atmosfera despretensiosa, que vai na contramão da onda ‘gourmet’ presente em outras casas da cidade.

Basta entrar no bar para perceber a proposta casual: o espaço tem um visual levemente industrial, com portas de aço, paredes de concreto e tubulações aparentes. A trilha sonora ‘relax’, em volume que não atrapalha a conversa, também contribui para o cliente se sentir à vontade.

Com preços entre R$ 24 e R$ 31, a carta de drinques, embora enxuta, tem opções para diferentes paladares. O ‘Maldade Pouca É Bobagem’ (R$ 29), feito com rum, gengibre, limão, bourbon e club soda, é um dos carros-chefes da casa – e uma excelente aposta para quem é afeito a coquetéis mais intensos.

Para quem prefere opções mais suaves, há bons drinques como o ‘M.I.L.F’ (R$ 29), que leva gim, framboesa, absinto e flor de laranjeira.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em três sabores (carne, ricota com espinafre e queijo com cebola), as deliciosas empanadas (R$ 9) são boas pedidas para acompanhar os drinques. Outros itens, como o sanduíche de barriga de porco (R$ 22), mostram que a despretensão também permeia a cozinha do bar.

ONDE: R. Costa Carvalho, 84, Pinheiros, 3031-0955. QUANDO: 17h/1h (fecha 2ª, 3ª e dom.). QUANTO.: Cc.: todos. Cd.: todos.