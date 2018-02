Especial de domingo na Trattoria Fasano

Foto: divulgação

A Trattoria, requintada cantina do Grupo Fasano, está com novas receitas no cardápio, executadas pelo chef Zé Branco, como o cabrito ao forno com tagliolini na manteiga e sálvia (R$ 82) e o espaguete integral com tomates assados e creme de burrata (R$ 74; foto) – ambas servidas apenas aos domingos.

Confira outras sugestões do menu:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

– ‘Spaghettini com Sardelle Alla Siciliana’, espaguete com sardinha, tomate cereja e farofa de migalhas de pão torrado (R$ 67)

– Cannoli com creme de vinho Marsala (R$ 27)

– Mil-folhas com creme pâtissière (R$ 29)

– Cheesecake com frutas vermelhas (R$ 30)

R. Iguatemi, s/nº, Itaim Bibi, 3167-3322.