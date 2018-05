Cinco sessões especiais de cinema para esta semana

Cineclube da Morte

Inspirado nos chamados ‘death cafés’ – encontros nos quais pessoas falam abertamente sobre a morte –, o Caixa Belas Artes promove sua sessão especial. Na 3ª (8), às 19h30, o evento projeta ‘Uma Lição de Vida’, de Justin Chadwick. Baseado em uma história real, o filme retrata Kimani Maruge, um senhor que, aos 84 anos, decidiu aprender a ler e a escrever. Caixa Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 20.

Mostra José Lewgoy

O CCBB presta homenagem a um dos mais importantes atores brasileiros, falecido em 2003. Ao todo, serão projetados 22 filmes, entre produções nacionais e estrangeiras. No sábado (5), às 15h, tem sessão de ‘Quando o Carnaval Chegar’. Mais tarde, às 17h, é a vez de ‘Roberto Carlos em Ritmo de Aventura’. Já no domingo (6), às 15h, tem ‘O Gigante da América’ e, às 17h, será projetado ‘Tabu’. CCBB. R. Álvares

Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Noitão

O Cine Belas Artes promove 6ª (4) sua clássica maratona, que invade a madrugada e serve até café da manhã para os ‘sobreviventes’. A edição traz filmes da famosa produtora Blumhouse. A partir das 23h30, serão exibidos ‘Verdade ou Desafio’, ‘Uma Noite de Crime’, ‘A Morte Te Dá Parabéns’, além de um ‘filme-surpresa’. Cine Belas Artes. R. da Consolação, 2.423, metrô Paulista, 2894-5781. R$ 36.

Retrospectiva Sérgio Oksman

Até 13/5, o IMS apresenta a mostra, que inclui seis filmes do cineasta paulistano, entre curtas e longas produzidos de 2004 a 2015. 6ª (4), às 19h30, tem sessão do filme ‘A Esteticista’ (2004). Em seguida, às 21h30, serão projetados curtas selecionados pelo próprio diretor, no programa ‘Carta Branca para Sérgio Oksman’. Já no sábado (5) a programação começa às 18h30, com ‘Meus Filmes Abandonados – Jam Session’, e, às 21h, é a vez de ‘Goodbye, América’. IMS. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. R$ 8.

Sobre Mulheres e Cidades – A Cidade Sob a Perspectiva Feminina

A partir de 4ª (9), o CCSP recebe a mostra, que traz um panorama da realidade nas grandes metrópoles sob a perspectiva de personagens femininos. O evento tem o objetivo de discutir questões e sentimentos femininos em um mundo que ainda resiste à individualidade da mulher. No dia da abertura, às 15h, tem sessão de ‘Dois Dias, Uma Noite’, de Jean-Pierre Dardenne e Luc Dardenne, e, às 19h30, de ‘Dez’, de Abbas Kiarostami. CCSP. R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. R$ 2. Programação completa: bit.ly/cidadefeminina