Espanha inspira estabelecimento recém-inaugurado e nova carta de drinques de bar

Com foco na gastronomia do sul da Espanha, o ambiente agradável do El Cordobés (foto acima) tem inspiração na cidade de Córdoba. Os funcionários, simpáticos, sabem explicar em detalhes a composição dos pratos e das bebidas. Como entrada, vale pedir a porção de ‘Huevos Fritos con Patatas e Chorizo’ (batatas fritas em azeite com ovos e chorizo; R$ 22), acompanhado por uma taça de ‘Tinto de Verano’ (R$ 12) – uma variação da sangria. Se preferir algo mais leve para comer, a opção é o ‘Gazpacho Andaluz’ (R$ 8), tradicional sopa da Andaluzia, com alho, pepino, tomate, vinagre e pimenta. Pouco inspiradas são as opções de sobremesas, que nada têm de surpreendente. Entre elas, mousse de chocolate (R$ 13) e flan (R$ 13).

ONDE: Av. dos Carinás, 592, Moema, 5042-1222.

QUANDO: 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos

Foto: Lucas Terribili/divulgação

O ¡Venga! tem nova carta de drinques. Assinada por Jean Ponce, inclui ‘chupitos’ como o ‘Toro’ (R$ 12), com uísque, Aperol e limão, e drinques como o ‘El Raval’ (R$ 26; foto), que leva cachaça com infusão de especiarias e vinagre de Jerez com aroma de tomilho.

R. Delfina, 196, V. Madalena, 3097-9252. 18h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom. 12h/18h). Cc. e Cd.: A, M e V.