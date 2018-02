Espaços antecipam atrações natalinas neste fim de semana

Foto: Evelson de Freitas/Estadão

O clima natalino já ocupa os espaços da cidade, com atrações grátis. A Casa dos Trovadores (R. Aimberê, 651, Perdizes), por exemplo, inaugura sua decoração nesta sexta-feira (6). Todas as sextas, o espaço também recebe uma seresta natalina (foto), com apresentações das 20h às 21h30.

Já no Raposo Shopping (Rod. Raposo Tavares, km 14,5), o Papai Noel chega neste sábado (7). Ele estará acompanhado do Grupo Trii, que se apresenta às 10h, no estacionamento do shopping. Para completar a festa, haverá algodão doce, maquiagem infantil e esculturas de balões.

O Shopping Pátio Higienópolis (R. Dr. Veiga Filho, 133) também programa atrações especiais neste fim de semana. A decoração desta ano terá uma roda gigante. A inauguração é neste sábado (7), às 12h, que contará com um cortejo do Papai Noel, acompanhado de coral e orquestra.

O bom velhinho chega nos shoppings do Complexo Tatuapé (R. Gonçalves Crespo, 78) neste domingo (8). A partir das 14h, ele estará acompanhado de personagens do canal Gloob, incluindo atores da série mirim ‘D.P.A – Detetives do Prédio Azul’.