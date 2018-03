Espaço Itaú faz sessões de cinema grátis nesta 2ª (6)

Nesta 2ª (6), o Espaço Itaú de Cinema faz sessões gratuitas em todas as salas da rede, nos shoppings Frei Caneca, Bourbon e na Rua Augusta. Os ingressos podem ser retirados pelo site ou pelo aplicativo da ingresso.com, com disponibilidade de até dois ingressos por CPF. O comprovante deve ser apresentado uma hora antes do início da sessão.

Foto: Diamond Filmes/Divulgação

Filmes como Moonlight: Sob a Luz do Luar (foto acima), vencedor do Oscar de Melhor Filme deste ano, Logan, Um Limite Entre Nós e La La Land estão em cartaz na rede de cinema.

Endereços:

Bourbon – Espaço Itaú Pompeia

R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 3675-0019.

Frei Caneca – Espaço Itaú

R. Frei Caneca, 569, Consolação, 4114-9707

Espaço Itaú – Augusta

R. Augusta, 1.475, Cerqueira Cesar, 3288-6780