Esculturas de Sérgio Camargo ganham mostra na cidade

Foto: Rômulo Fialdini/Divulgação

Com o mármore, Sérgio Camargo (1930-1990) criava composições de formas geométricas, como cubos e cilindros, para explorar a sombra e a luz. Sua carreira como escultor é lembrada, a partir de sábado (28), no Itaú Cultural. A mostra reúne mais de cem peças do artista, a maioria de coleções particulares e raramente expostas ao público.

Além das esculturas de mármore, material que Camargo passou a utilizar nos anos 1960, a exposição apresenta outras criações do artista, como relevos e trabalhos com madeira. Poemas, fotografias, cartas e objetos também complementam a exposição. Em um dos andares, inclusive, será possível visitar uma réplica de seu último ateliê, em Jacarepaguá, no Rio.

Neste fim de semana, às 14h, a programação paralela traz a oficina para crianças ‘A Geometria Empírica de Sérgio Camargo’. A atividade é comandada pela psicóloga e pedagoga Virgínia Walton e pela artista visual Yasmim Flores.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Inauguração: sáb. (28). Até 9/2/2016. QUANTO: Grátis.