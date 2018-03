Escritora Hilda Hilst ganha mostra do projeto Ocupação

Foto: Instituto Hilda Hilst/Divulgação

Celso Filho

A escritora Hilda Hilst (1930-2004) será homenageada no projeto Ocupação, no Itaú Cultural. Na exposição, que inaugura no sábado (28), a trajetória da autora ‘maldita’ é contada em fotografias, manuscritos originais, desenhos e outros objetos pessoais.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A mostra surgiu de uma parceria com o Instituto Hilda Hilst, de onde vem grande parte das peças expostas. O acordo também vai catalogar o acervo e revitalizar a sede do instituto – a Casa do Sol, antiga morada de Hilda em Campinas. Inclusive, a residência foi a inspiração do projeto expográfico da ocupação, com uma cenografia que remete à casa.

“A mostra é a Hilda em primeira pessoa – dentro de seu processo criativo e de sua vida pessoal. Além dos manuscritos e das fotos, há diários de sonhos e listas de nomes dos seus cachorros, por exemplo”, explica Daniel Moura Fuentes, presidente do Instituto Hilda Hilst. Uma das maneiras de visitar a exposição são os ‘Encontros com Hilda Hilst’: passeios guiados com educadores do instituto, sempre aos sábados, às 18h.

A mostra também prevê uma extensa programação paralela – com saraus, performances, bate-papos e espetáculos teatrais.

ONDE: Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadei- ro, 2168-1776. QUANDO: 9h/20h (sáb. e dom., 11h/20h. Inauguração: sáb. (28), 11h. Até 21/4. QUANTO: Grátis.

Programação paralela

– 28/2 – Às 12h15, leitura de ‘Com os Meus Olhos de Cão’, e, às 19h, espetáculo ‘A Obscena Senhora D’, de Donizete Mazonas.

– 1/3 – Espetáculo ‘Osmo’, de Suzan Damasceno.

– 18/3 – Às 20h e às 21h30, leitura comentada com Eliane Robert de Moraes e Luisa Destri.

– 25/3 – Às 20h e às 21h30, leitura de poemas com José Castello.

– 4/4 – Às 20h, peça ‘O Meu Lado Homem’, de Marcelo Romagnoli.

– 21 e 22/4 – Às 20h, espetáculo ‘Matamoros’, de Bel Garcia.