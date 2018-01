Escritor Luís da Câmara Cascudo é homenageado em exposição

Foto: Ludovicus – Instituto Câmara Cascudo/Divulgação

O potiguar Luís da Câmara Cascudo (1898-1986) dedicou sua vida a estudar a cultura brasileira. Etnógrafo, folclorista, jornalista e escritor, ele é homenageado em ‘O Tempo e Eu (e Vc)’, a partir desta terça-feira, 20, no Museu da Língua Portuguesa.

Com mais de 150 livros publicados, sua extensa carreira e seu objeto de estudo são visitados em objetos, fotografias e documentos, como cartas que ele trocou com Mário de Andrade.

Com curadoria da Casa de Ribeira, de São Paulo, e do Instituto Câmara Cascudo, de Natal, a mostra é montada em uma cenografia interativa. Nela, é possível passear por um labirinto de livros ou por instalações sensoriais sobre a culinária brasileira – inspiradas na obra ‘História da Alimentação no Brasil’.

ONDE: Museu da Língua Portuguesa. Pça. da Luz, s/nº, 3322-0080. QUANDO: 10h/18h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (20). Até 14/2/2016. QUANTO: R$ 6 (sáb., grátis).