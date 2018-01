Bares promovem festivais de escondidinho e curry

Até 13/11, o Rasgueira Bar promove um festival de escondidinho, com seis receitas preparadas pelo cozinheiro Benê Santos. Há opções como de carne-seca (R$ 47,90) e bacalhau (R$ 49,90), todas gratinadas com requeijão e queijo parmesão. R. Gabrielle D’Annunzio, 1346, Campo Belo, 5042-3070. 17h/1h (2ª e 3ª, 17h/23h; sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/22h).

A chef Elisa Hill promove, até 6/11, no Camden House, o 1º Festival de Curry, com quatro receitas a preço fixo (R$ 53, cada). O ‘Tikka Masala de Frango’ é a versão mais picante, enquanto o ‘Curry Vindaloo de Cordeiro’ é a variação de um prato típico português. R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. 12h/1h (3ª e 4ª, 12h/0h; sáb., 10h/1h; dom., 10h/17h).

Confira outras dicas de bares:

O Catarina

Pescador profissional de Florianópolis, Renato Silvy (o Catarina) buscou inspiração em sua terra natal para abrir o boteco, onde cozinha, atende e leva a conta nas mesas. Às 3ª, 6ª e sábados, o cheiro de mar é garantido com ostras fresquinhas vindas de Floripa

(R$ 44, a dúzia). Nos demais dias, há filé de linguado grelhado com camarão (R$ 160, para três pessoas). Para acompanhar, cerveja Ilha Santa, (R$ 21,90, 600 ml), de fabricação própria. R. Ministro Ferreira Alves, 131, Perdizes, 2369-5657. 15h/0h (sáb. e fer., 12h/0h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e 100 rótulos de cervejas, entre elas, a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 44, 1 litro). Para comer, as almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha. Já os bolinhos de queijo e cabelo de anjo (R$ 27, 8 unid.), são servidos em baldinhos. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 12h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/ 16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Eu Tu Eles

Luz baixa, parede de taipas e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas ao vivo todos os dias. Aos domingos, o rock clássico esquenta o clima de paquera no balcão que divide o salão. O cardápio bem brasileiro inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 40). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (dom., 16h/0h). Entrada: R$ 9/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.eutuelesbar.com.br

Kintaro

Durante o dia, enquanto serve pastéis e coxinhas (R$ 5, cada), dona Liria Higuchi prepara os tira-gostos deste boteco japonês. Por R$ 12, escolha até dois dos petiscos frios da vitrine, como sardinha agridoce e mariscos. Entre os quentes, dobradinha e costela com missô. Para acompanhar, cervejas Original e Serramalte (R$ 12, cada) são servidas pelos filhos da anfitriã, Taka e Yoshi. R. Thomaz Gonzaga, 57, Liberdade, 3277-9124. 8h/23h (6ª, até 0h; sáb., até 21h; fecha dom.). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita. Estac. em frente: 20% de desc.

Serafim

O salão principal é decorado com móveis em tons escuros, lustres de época e prateleira repleta de garrafas. Mas, nos dias quentes, é a arejada varanda, com teto retrátil, o espaço mais procurado pela freguesia, que se refresca com cerveja 600 ml (R$ 11,50, a Serramalte ou a Original). O cardápio lista tira-gostos típicos de botequim, além dos saborosos bolinhos de carne-seca (R$ 31,90, 10 unid.). Outra pedida é a picanha fatiada no réchaud (R$ 95,50, com 2 acompanhamentos, para três pessoas). Al. dos Anapurus, 1.184, Moema, 5052-0473. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom.,12h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.