Escolha um lugar no balcão do novo restaurante Ícone Gastro Rock

Foto: Renato Couto/divulgação

Não sobrou vestígio da paleteria que fez sucesso momentâneo no sobrado onde agora reside o Ícone Gastro Rock. O atual inquilino, apesar de novo na região, é tarimbado – nasceu como um serviço de catering para eventos tocado pelo chef Roberto Satoru e seu sócio, o empresário e cozinheiro Alexandre Ortigoso.

A casa tem mesas no piso superior, mas vale tentar um lugar no balcão do térreo, com banquetas confortáveis, para acompanhar de perto o preparo da comida. O menu é conciso e variado, com opções de entrada como ceviche de peixe branco (R$ 35) e ‘Karagê’ (R$ 28), frango empanado e temperado com kimchi.

Na seção de principais, há bife de língua com aligot e figos (R$ 54); fettuccine com ragu de javali e gema mole de ovo de pata (R$ 48); assado de tira, servido com batata recheada com mix de queijos e bacon (R$ 65); e duas versões de hambúrguer (R$ 33/R$ 35).

Apenas às sextas, a casa abre para o almoço com um bom menu executivo, que inclui entrada, prato e sobremesa, por R$ 48. São duas ou três sugestões de carne, como o peixe do dia ou um corte suíno, e de acompanhamentos. Entre as opções, está o sedoso purê de batata com wasabi – que também é guarnição do polvo (R$ 83).

Para beber, há drinques (a partir de R$ 22), alguns vinhos e cervejas especiais. Finalize com a panna cotta com compota de figo (R$ 25).

ONDE: R. Fidalga, 79, V. Madalena, 2667-6217.

QUANDO: 19h/0h (6ª, 12h/15h e 19h/0h; dom., 13h30/ 22h; fecha 2ª e 3ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: D, M e V.