Erasmo Carlos é uma das atrações de música; confira a programação

Hoje (1º)

Art Popular

O grupo de pagode fez muito sucesso nos anos 1990, em especial com a música ‘Pimpolho’. Com 12 discos lançados, eles também colecionam outros hits como ‘Fricote’, ‘Agamamou’ e ‘Amarelinha’. MC Livinho participa.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Hoje (1º), 23h (abertura). R$ 30/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Erasmo Carlos

Erasmo Carlos

O Tremendão apresenta o repertório do álbum ‘Gigante Gentil’ (2014), no qual incluiu parcerias com Caetano Veloso , Nelson Motta e Arnaldo Antunes. Há ainda uma releitura de ‘Além do Horizonte’, composta com Roberto Carlos nos anos 1970. O guitarrista americano Smokey Hormel faz participação especial.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (1º) e dom. (3), 19h; sáb. (2), 21h30. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Isabella Taviani

Em show de voz e violão, a cantora e compositora faz releituras de seus hits, entre eles ‘Luxúria’ e ‘Sentido Contrário’.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. Hoje (1º), 22h (abertura, 20h). R$ 190/R$ 290 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Lenine

‘Carbono’ é o título do novo álbum do cantor e compositor. Além de interpretar suas 11 faixas, ele abre espaço para ‘Meu Amanhã’, ‘Magra’, entre outras músicas de discos anteriores.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (1º) e dom. (3), 18h; sáb. (2), 21h. R$ 15/R$ 50 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcelo Jeneci

O multi-instrumentista destaca o repertório de seu álbum mais recente, ‘De Graça’ (2013), que tem parcerias com Arnaldo Antunes, Luiz Tatit, Arthur Nestrovski, entre outros.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (1º) e dom. (3), 18h; sáb. (2), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariana Aydar

A cantora apresenta músicas de seus três álbuns, ‘Kavita 1’ (2006), ‘Peixes, Pássaros, Pessoas’ (2009) e ‘Cavaleiro Selvagem Aqui te Sigo’ (2011).

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (1º), 18h; sáb. (2), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marina Lima

Em seu show ‘No Osso’, a cantora e compositora carioca mostra sucessos da carreira, acompanhada apenas por seu violão, além das inéditas ‘Partiu’ e ‘Da Gávea’.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (1º) e dom. (3), 18h; sáb. (2), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Patrícia Bastos

‘Zulusa’ (2013), quinto disco da cantora, tem influências de guitarrada, embolada e fado. Ná Ozzetti, Lia Sophia, Luê e Marcelo Pretto são alguns dos artistas que participam da apresentação.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (1º), 22h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (2)



Aurélie & Verioca

A dupla francesa, que tem a música brasileira como principal referência lança o álbum ‘Pas à Pas’. Entre suas 12 faixas, há parcerias com Egberto Gismonti e Joyce Moreno.

Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (2), 19h. Grátis.

Dr. Sin

O trio de hard rock, formado por Andria Busic (vocal e baixo), Eduardo Ardanuy (guitarra) e Ivan Busic (vocal e bateria), lança o disco ‘Intactus’.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (2), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Erasmo Carlos

Lenine

Marcelo Jeneci

Mariana Aydar

Marina Lima

O Teatro Mágico

A banda pop-hippie entrou em nova fase, com influências urbanas e de ‘rock’n’roll lúdico’. É nesse espírito que eles apresentam o repertório do álbum ‘O Grão do Corpo’ (2014), com dez faixas autorais.

Centro Cultural da Juventude. Espaço Arena (500 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (2), 20h. Grátis (retirar ingresso às 16h no dia do show).

Zizi Possi

Acompanhada pelo pianista Jether Garotti Jr., a cantora interpreta sucessos como ‘Caminhos de Sol’ e ‘A Paz’. Ela ainda destaca músicas gravadas em ‘Tudo Se Transformou’ (2014), seu álbum mais recente.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (2), 19h. Grátis (esgotado).

Dom. (3)

Erasmo Carlos

Lenine

Marcelo Jeneci

Marina Lima

Wanderléa

Um dos principais nomes da Jovem Guarda, a cantora relembra seus sucessos.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (3), 18h. Grátis (ingressos disponíveis na bilheteria).

3ª (5)

Fabiana Cozza

‘Partir’ é o nome do novo CD da cantora, com músicas de João Cavalcanti, Moyseis Marques, Tiganá Santana – que participa do show -, entre outros. Além do repertório do disco, ela relembra ‘O Samba É Meu Dom’ (Wilson Das Neves/Paulo César Pinheiro) e ‘Agradecer e Abraçar’ (Gerônimo/Vevé Calazans).

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (5), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Felix Robatto

O guitarrista paraense, que trabalhou com Gaby Amarantos, participa do projeto Prata da Casa. Ele apresenta as músicas de seu primeiro disco, ‘Equatorial, Quente e Úmido’. No repertório, há composições próprias como ‘Eu Quero Cerveja’ e uma releitura de ‘Baiuca’s Bar’, gravada por Fafá de Belém nos anos 1970.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (5), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

The Horrors e Boogarins

Os dois grupos participam da primeira edição do ano do Popload Gig. A banda inglesa de rock apresenta as músicas de seu quarto CD, ‘Luminous’ (2014). Apostando no psicodélico, os goianos interpretam o repertório do CD de estreia, ‘As Plantas que Curam’ (2013).

Beco 203 (600 lug.). R. Augusta, 609, metrô Consolação, 2339-0358. 3ª (5), 21h (abertura, 19h). R$ 140. Cc.: M e V. Cd.: todos.

4ª (6)

Lobão

O cantor e compositor apresenta sucessos como ‘Noite e Dia’ e ‘Chorando no Campo’, em show de voz e violão.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (6), 21h30 (abertura, 20h). R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Rodrigo Lima

Influenciado por grandes nomes da MPB, o compositor e multi-instrumentista carioca lança seu primeiro álbum, ‘Saga’. O tema ‘Nosso Borogodó Coió’, parceria com Hermeto Paschoal, é um dos destaques do CD.

Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ) R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (6), 20h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.



5ª (7)



Holger

O grupo paulistano continua a busca pelo equilíbrio entre o indie rock, o axé e ritmos caribenhos em seu terceiro CD, homônimo.

Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (7), 22h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Iara Rennó

A cantora apresenta o projeto Prato da Iaiá. Antes da apresentação, na qual a artista interpreta músicas dos álbuns ‘Macunaíma Ópera Tupi’ (2008) e ‘Iara’ (2013), será servida moqueca de banana da terra. Alzira E participa do show.

Casa do Núcleo (60 lug.). R. Pe. Cerda, 25, Alto de Pinheiros, 3032-8401. 5ª (7), 22h (abertura, 20h.). R$ 20/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

João Suplicy e The Hound Dogs

O cantor e a banda fazem uma homenagem a Elvis Presley, interpretando alguns de seus clássicos.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (7), 22h30 (abertura, 21h). R$ 55. Cc.: todos. Cd: todos.

Jorge Durian

O tenor apresenta o show ‘Uma Noite em San Remo’, com clássicos da música italiana.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 5ª (7), 21h. R$ 70/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Lia Paris

A cantora e compositora lança seu primeiro CD, com produção de Carlos Eduardo Miranda. No repertório, parcerias com Marcelo Jeneci e Samuel Rosa, que participa do show.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (7), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história de Edith Piaf, interpretada pela atriz Anne Carrere. Os dois atos da apresentação contemplam os grandes sucessos de Piaf, como ‘La Vie En Rose’.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 5ª (7), 21h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rita Benneditto

O CD ‘Encanto’ (2014) marca a volta da cantora aos estúdios, oito anos após ‘Tecnomacumba’, ainda como Rita Ribeiro. Em seu novo trabalho, ela regrava Roberto e Erasmo Carlos (‘Fé’), Gilberto Gil, (‘Extra’) e Djavan (‘Água’).

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Banda Sinfônica Jovem do Estado

Sob regência de Mônica Giardini, a orquestra apresenta a ópera ‘La Traviata’, de Verdi. A soprano Karen Stephanie está no elenco.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (3), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Sinfônica Municipal

Em concerto com a regência do maestro Yoram David e participação do violinista Nikita Boriso-Glebsky, a orquestra apresenta obras compostas por Mozart, Strauss e Alberto Ginastera.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 5ª (7), 20h. R$ 20/R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Poranduba

A ópera de Edmundo Villani-Côrtes retrata histórias indígenas dominadas pela presença do fogo. No elenco, estão o barítono Leonardo Neiva, a soprano Roseane Soares, entre outros. A Orquestra do Theatro São Pedro, regida pelo maestro André dos Santos, o Coro Infantojuvenil da Escola Municipal de Música, com regência de Regina Kinjo e o Coral Lírico Paulista, regido por Nibaldo Araneda, também participam do espetáculo.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (1º), 20h; dom. (3), 17h. R$ 30/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto da Cidade

O grupo recebe o violonista Fabio Zanon. No programa, obras de Dmitri Shostakovich e Mario Castelnuovo-Tedesco.

Praça das Artes. Sala do Conservatório (200 lug.). Av. São João, 281, Centro, 4571-0400. 5ª (7), 20h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quarteto Osesp e Osmo Vänskä

Ao lado de Osmo Vänskä, que toca clarinete no concerto, o quarteto apresenta obras de John Adams, Bohuslav Martinu e Mozart.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (3), 16h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.

Um Homem Só e Ainadamar

As óperas de Camargo Guarnieri e de Osvaldo Golijov são encenadas juntas. Caetano Vilela é o diretor cênico de ambas. Rodolfo Fischer rege.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (2), 20h. R$ 50/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Vänskä e Coro da Osesp

Osmo Vänskä rege o coro, que interpreta obras de Aylton Escobar e Jean Sibelius.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (1º), 21h; sáb. (2), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vänskä e Kopatchinskaja

Osmo Vänskä rege a Osesp em concerto com a participação da violinista Patricia Kopatchinskaja. No programa, obras compostas por Beethoven, Magnus Lindberg e Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (7), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (7), 10h. R$ 10.

Vintena Brasileira

A orquestra lança o CD ‘Bituca’, com composições de Milton Nascimento. Sérgio Santos e Mônica Salmaso participam.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400 4ª (6), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.