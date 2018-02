Erasmo Carlos grava o DVD 'Meus Lados B'

Julio Maria

Erasmo Carlos são dois. E o que ele mais vem sendo, dos anos 80 para cá, é o segundo, aquele que deixa o rock pop falar mais alto do que a MPB. O cantor tem uma explicação para entender como se dá tal divisão interna. Os músicos de rock que o acompanham nem sempre estão aptos a encarar os sambas, o soul e o calipso que o ajudaram a reinventar-se na pós Jovem Guarda dos anos 70. E o público que o segue, em geral, pede por canções maior apelo radiofônico.

O poder avassalador de gravações como ‘Mulher’, ‘Pega na Mentira’, ‘Festa de Arromba’ e ‘Gatinha Manhosa’ foi responsável por empurrar para debaixo do tapete um rico arsenal.

Erasmo Carlos

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pois nesta sexta (23) e sábado (24), na pequena casa Tom Jazz, Erasmo vai fazer o que todo cantor deveria realizar um dia. No show ‘Meus Lados B’, do qual será gravado um DVD, irá abrir mão de seus sucessos e se dedicar a uma fase que ele mesmo pouco visitou. É o Erasmo cult, o ‘classic’ Erasmo ou algo que o valha. Uma compilação de canções lançadas, sobretudo, nos álbuns ‘Carlos, Erasmo’, de 1971; ‘Sonhos e Memórias’, de 1972; ‘Projeto Salva Terra’, de 1974; e ‘Banda dos Contentes’, de 1976. Uma fase que o consagraria em circuitos paralelos e à revelia de sua própria presença física, como o do samba rock da periferia paulista.

É o caso de ‘Mané João’, hino nos bailes black, que Erasmo retoma agora, depois do resgate feito pelo grupo Clube do Balanço, em 2001. “Ela virou uma lenda do samba rock”, diz o músico. “Na verdade, eu queria fazer um rock nordestino”, conta, usando como paralelo a versão de Tim Maia para a música ‘Coroné Antônio Bento’.

No repertório, estarão ‘Cachaça Mecânica’, ‘O Homem da Motocicleta’, ‘Estou Dez Anos Atrasado’, ‘Dois Animais na Selva Suja da Rua’, ‘De Noite na Cama’, ‘O Comilão’, ‘Grilos’ e ‘Meu Mar’, que também tem sua história. “É uma resposta à (música) ‘Casa no Campo’, do Zé Rodrix”, conta Erasmo.

ONDE: Tom Jazz (200 lug.) Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. QUANDO: Hoje (23) e sáb. (24), 22h. QUANTO: R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.