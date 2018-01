Equipe do Kinoshita cria pratos para o menu

Foto: Peu Reis/divulgação

Renovado anualmente, o menu do Kinoshita traz os novos pratos do chef Tsuyoshi Murakami e de sua equipe. O ‘Maguro Kafta’, de atum, com pimenta síria e zaatar (R$ 55; foto), é uma criação de Marcelo Fukuya. Já a pancetta de porco marinada (R$ 65) é assinada por Yukie Kabashima.

R. Jacques Félix, 405, V. Nova Conceição, 3849-6940.

Confira outros pratos do menu:

Wagyu com Caviar e Jamon (R$ 100)

Caviar com Wagyu da Fazenda Yakult e Jamon

Kohitsuji no Teriyaki (R$ 83)

Cordeiro grelhado com molho teriyaki

Ebi Fry de Didi (R$ 74)

Camarões crocantes

Wagyu Karashi Salad de Sidney Nishikata (R$ 65)

Wagyu da Fazenda Yakult com Karashi

Kappo Kinoko de Mauricio Yonezawa (R$ 63)

Mix de cogumelos salteados, Servidos sobre Arroz

Meca Fry no Teriyaki de Waldo Barbosa (R$ 60)

Meca crocante com Molho Teriyaki

Hotate S.P de Alex Iwamura (R$ 58)

Vieiras com Gema de Yamaguishi Misso e Alho Negro

Shake Dry Age de Kaue Akamine (R$ 50)

Sashimi de salmão curado e servido com Pepino e Shissô

Kappo Lamen (R$ 50)

Lámen fresco com caldo de Shoyu, pancetta e ovo Yamaguishi

Temaki Hotate Uni Truffle de Rafael Mabu (R$ 38)

Temaki de Vieiras com Uni e Trufas Brancas

Sobremesas:

Maça e Canela de Mayara Van Der Meer (R$ 28)

Torta de maçã com gelado de canela e gengibre

Sweet Hiyayako de Carolina Takizawa (R$ 26)

Tofu com calda de limão shoyu e crocantes de gengibre